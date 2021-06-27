Кокорину выгодно остаться в «Фиорентине». Важно дождаться тренера после скандального ухода Гаттузо

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вчера, 18:20

Вряд ли возвращение в РПЛ подарит Александру мотивацию.

«Спартак» провернул своевременную продажу

У футболиста были мелкие повреждения, что мешали полноценно играть. В стиль команды Тедеско опытный форвард не попал. Прощание с ним зимой – лучший итог для «Спартака». Но теперь есть инсайдер внутри логова драконов Салихова, знаем новые детали. Зарема говорит, что Газизов отклонил предложение «Ромы» в размере 6 млн евро.

Также «красно-белым» достались всего 2 млн евро из 4.5, которые заплатили представители «фиалок». И помним, как Роберто Манчини – бывший наставник «Зенита», что активно работал с Кокориным в его самый крутой, хотя и короткий период расцвета до сложной травмы, нахваливал форварда для итальянского рынка.

«Фиорентина» поверила, что Александр в порядке. Салихова утверждает, что сделку провернул Мележиков, которого в результате выбрали генеральным директором «Спартака». Проблема лишь в том, что Кокорин успел получить зарплату и подъемные в Москве. Если Газизов просчитался, не отдав его «Роме» Фонсеки, то деньги москвичи не вернули.

Окружение Кокорина не умеет выбирать клубы

Кто помнит ту самую ночь празднования годовщины дружбы Кокорина и Мамаева, тот видел дерзкие действия брата Александра и попытки Павла не вклиниваться в каждую драку первым. Так что в рейтинге проступков старший Кокорин где-то посередине. За избиение водителя ногами футболистов не наказывали, а вот когда тронули чиновника стулом – посадили в колонию.

Казалось бы, Александр должен был выучить жизненный урок, ценить футбол сильнее. Но если окружение тянет вниз, то у игрока, если от природы не примерный профессионал с железной волей и здоровьем, шансы на успех тают, как мороженое на июньской жаре. Судя по эвакуации в Москве дорогущего спорткара Кокорина без номеров и с шестью наборами оных в багажнике, заключение кормильца его окружению ума не добавило.

У Александра не самый сильный агент. И рядом отчим без квалификации, что раньше вел дела. Воспитанник школ «Локомотива» и «Динамо» к тридцати годам успел обжечься на проекте «Анжи». Не сумел надолго закрепиться в основе «Зенита». Подмочил репутацию несколько раз. Не бросил перчатку чемпиону со «Спартаком». А теперь, поскольку оказался в серьезной лиге поздно, не очаровал требовательную флорентийскую публику с первой попытки.

В Италии Александру не везет, а «фиалки» на дне

Новый тренер продержался три недели после назначения. Лучшая оценка работы руководства «фиалок». Конечно, можно вспомнить историю Бьелсы в «Лацио», но римлянам банально повезло с Симеоне Индзаги, был под рукой. У «фиалок» такого талантливого человека нет, поэтому потеря Дженнаро – прокол Праде, которому недолго осталось работать на американца Рокко Коммиссо с такими действиями.

Есть версия, что Жорже Мендеш, что ведет дела Дженнаро, пытался запихнуть своих игроков. Больше похоже на оправдание задним числом – Гаттузо упустили, на очереди старина Раньери или Фонсека, что звал Кокорина в «Рому». А пока выбирают, фанаты «Фиорентины» ненавидят спортивного директора Праде. В действиях босса нет логики, нет вкуса на трансферы, не умеет общаться с тренерами. Шутка ли, Пранделли вернулся лишь в прошлом году, а в этом успели назначить и убрать Якини.

Отпустить Кьезу и приобрести Кокорина – цепочка сделок, которая фанатам категорически не понравилась. И хотя у «Фиорентины» есть парочка свободных агентов, что удачно зашли в основу, ставки на Куаме, Пульгара, Боатенга и Кальехона не сработали. Праде не справляется, и понятно, что у Кокорина – человека, которого привел именно он, были проблемы с попаданием на поле. В Серии А форвард провел лишь четыре поединка, появляясь на замену.

За такое смешное время на поле себя не показать. Подсчеты касаний мяча – курам на смех, ни один форвард за полтора часа в новом чемпионате, если меняются тренеры, а команда в кризисе и завалилась на 14-е место, себя не проявит. И оскорбления, как от Червиченко, лишние. Ни Пранделли, ни Якини в форварда не поверили, а вот Гаттузо собирался с ним работать, но Мендеш и Праде, похоже, не поделили комиссионные. Дженнаро не получил свой состав и демонстративно ушел.

Кокорину вряд ли стоит уезжать на Ближний Восток

Александр — богатый парень и поехал в Италию не за деньгами, а попробовать себя в Серии А. «Спартак» всучил «фиалкам» увядший цветок? Возможно. Не стоит жить иллюзиями, будто бы в Италии или Англии все менеджеры клубов одинаково сильные. Это Мончи из «Севильи» знает все обо всех, ведь скауты скидывают ему по 11 досье кандидатов на каждую позицию на поле. Испанец привык годами их читать и разбирается в предмете.

Но такой порядок далеко не в каждом клубе. Не исключено, что Кокорина в «Фиорентину» привел друг спортивного директора клуба Даниэля Праде. Товарищ носит фамилию Манчини, это сын Роберто – Андреа. Из него не получился футболист, но итальянские папы и мамы часто пристраивают детей. Роль посредника молодому парню по душе, Праде поверил консультанту с именем, а Кокорин в итоге не смог оправдать ожидания.

Конечно, причина отчасти в травме бедра, что выбила на 9 поединков и почти два месяца. Что теперь делать? Мудрый вариант – готовиться к сезону с «Фиорентиной», не поддаваться на провокации, не искать команду на Ближнем Востоке, ведь туда Кокорину банально рано, ему не 37 лет. Возвращение в РПЛ тоже ничего не даст, хотя в «Сочи», где потеряли Заболотного, его точно примут. Александру важно дождаться нового тренера и заявить, что хочет играть.

Влахович слишком крутой, чтобы задержаться в «Фиорентине» — им интересуется «Атлетико». Шанс у Кокорина будет. Но Александру нужно четко понять, куда попал. В Серии А при конкуренции с футболистами со всех уголков мира достаточно выпасть на неделю, чтобы потерять место на поле на три месяца. И Миранчуку, и Головину, и Кокорину эту разницу с РПЛ нужно четко понимать, беспечные сезона остались позади.

Кокорину пора быть взрослым. Для середняка итальянской лиги он не звезда, во Флоренции есть Рибери, Влахович и Бонавентура. В Серии А нужно доказывать класс, и поскольку пока форвард провел в лиге лишь 91 минуту, не нужно отчаиваться. Опыт есть, яркие отрезки Александр всегда умел выдавать. Не раскисать, надеяться, что Праде повезет с выбором тренера, и пахать – алгоритм, что изменит отношение фанатов «Фиорентины» к футболисту.

Зарплата в 1.7 млн евро делает Кокорина третьим по окладу в «Фиорентине» после Рибери и Кальехона. Пора отработать итальянские деньги. Команде нужны голы в новом сезоне и успешный футбол. Даже без Кьезы по составу «Фиорентина» точно не четырнадцатый клуб Серии А. А приход Фонсеки, что изучал игру Кокорина и понимает русский язык, может перевернуть все на 180 градусов.