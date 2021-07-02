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Петреску: «Кокорин мог играть в „Реале“ или „Барселоне“»

02 июля 2021, 10:36

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дан Петреску рассказал о потенциале нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Когда я тренировал 19-летнего Кокорина, то сказал ему: «Ты должен стремиться играть в мадридском „Реале“, а не оставаться всю жизнь в „Динамо“». После первой же тренировки с ним я сказал, что это лучший игрок в России. Сказал, потому что доверяю своим глазам, я играл с Виалли, Дзоллой и знаю, что такое талант. Говорил Саше, что у него выдающиеся возможности.

Я был очень рад, когда он подписал контракт с «Фиорентиной». Надеюсь, он сможет решить проблемы со здоровьем и начать играть в футбол. Вы наверняка знаете, что перед трансфером клуб спрашивал мнение о нем у Спаллетти, Манчини и других больших специалистов, все отзывались о нем хорошо, поэтому трансфер и состоялся. Это ведь тоже показательно: у ваших игроков есть возможности уезжать, поэтому они не должны ограничивать свой рост чемпионатом России.

Кокорин — самый талантливый футболист, с которым я работал в России? Да, причем не только в России, а вообще в моей тренерской карьере. Серьезно. Пожалуй, могу поставить с ним рядом только Алекса Тейшейру, которого купили из «Шахтера» в Китай за 50 миллионов. Блестящий игрок, но все-таки Кокорин более талантлив. Сильные правая и левая нога, игра головой, скорость, техника, дриблинг, готов работать в обороне. Он реально умеет все. С такими качествами можно было играть в «Реале» или «Барселоне» — это его уровень. Мне жаль, что он не реализовал свой потенциал.

К огромному сожалению, его время проходит. Хотя я верю, что он еще может помочь «Фиорентине». Будет непросто после такого начала в Италии, слишком много травм плюс эхо личных проблем, которые были в России, но я все равно желаю ему самого лучшего. С радостью вспоминаю наши два года работы с ним.

Ранее ходили разговоры, что Кокорин может покинуть «Фиорентину» летом.

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Все комментарии
dok66
dok66
02 июля в 17:15
В чем то румын и прав . Но , "если ума нет , то его и не будет" , и его не купишь . Даже наоборот , большие халявные деньги остатки ума съедают . И поделом
13 RUS
13 RUS
02 июля в 16:10
Не ну тупо рука-лицо
Землянин
Землянин
02 июля в 15:16
Зачем ему куда то было рваться, когда его Анжи, Динамо и Зенит перекупали у друг дружке с повышением контракта до небес, а все тренеры пели хвалебные речи и сейчас поют. Какая Нахрен Барселона, Реал, Нас и тут не плохо кормят 🎃
Твой Арсен
Твой Арсен
02 июля в 14:26
Кокорин играл в своей карьере нормально только 2 года с 2013 по 2015 год за Динамо: 57 матчей - 22 гола. Всё. Больше он не играл. Это из статистики его выступлений видно. Никогда не считал его толковым нападающим.
meruzhan1950hakobyan
meruzhan1950hakobyan
02 июля в 13:20
Дан,вы правы,он лучше Стрельцова,но скоты чиновники угробили парня,но он еще заиграет,я уверен!
An Jo
An Jo
02 июля в 13:17
Он свой талант пропил.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
02 июля в 12:48
Кокорин и футбол, понятия, которые не имеют ничего общего
Dinamo
Dinamo
02 июля в 12:25
Кокорин действительно самый талантливый футболист в нашем футболе. Но мозгов ему не досталось, отсюда относительно безуспешная карьера до такой степени, что даже срок за плечами.
Тот же менее талантливый Аршавин сумел в определённой мере реализовать свои способности: успешно играл в ЧР, попылил в Англии; сборная показывала лучшую игру за свою историю (и лучший результат) во многом благодаря ему.
А Кокорин запомниться лишь стульями, шампанским, неоднозначным (однозначным) поведением и загубленной карьерой.
Мessi 10
Мessi 10
02 июля в 12:10
Характер и гадское воспитание Кокоши заведомо похоронили его футбольную карьеру. Астрономическая зарплата лишь стала спусковым крючком и показала истинное обличье Александра.
Давайте думать
Давайте думать
02 июля в 11:48
Румын рвется в россию, только не коко , а дзю надо хвалить, ну и ....слаааався дюков, слаааався...
Mi6
Mi6
02 июля в 11:35
А будет играть в колоске из зажопинска)
Kosmos58
Kosmos58
02 июля в 11:34
Футбольный мир потерял такого игрока!!! Я весь в слезах ...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
02 июля в 11:29
Действительно Кокорин талантливый парень был , но он свой талант закопал в пьянстве , обезьяничестве и ленности. К сожалению.
Сп62
Сп62
02 июля в 11:26, ред.
Высказал своё мнение. Все заценили по своему. Но то, что на Кокорина возлагали большие надежды, это неоспоримый факт. Деньги Зенита, Спартака и Фиоринтины тому подтверждение.
баск
баск
02 июля в 11:10
Дан хайпожорит нипадеццки, напоминает о себе..)

По работе соскучился и ищет её именно в России- может, прям на сборную и нацелился?..)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ rubinovyi2 (раскрыть)
02 июля в 11:01
Пословица такова : " Ума палата, а дури Саратовская степь."
С уважением.
RamonCSKA
RamonCSKA
02 июля в 11:01
В Реале после этой новости все стулья увезли
Стасодзюб
Стасодзюб
02 июля в 11:00, ред.
На пару с Дзюбой и Чаловым))))
Лучшее трио было бы в мире.
witynchik
witynchik
02 июля в 10:59
Смешно 😂
berda2003
berda2003
02 июля в 10:58
такой же пи...добол, мог бы тренировать реал, а чефирит на цыганщине...
к тому же не знает русскую классику: у человека должно быть всё прекрасно - не только ноги, но и мозги! а у кокошки вместо головы кокошник...
Ironigor
Ironigor
02 июля в 10:55
Какой-то Реал, какая-то Барселона, а ведь мог стать талантливым ВИРТУОЗОМ - БАЛАЛАЕЧНИКОМ !!!)))
pele1981
pele1981
02 июля в 10:53
Да мог, но он не играет там! Вот такая суровая правда жизни)
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
02 июля в 10:50
Так вот кто Кокорина зазвездил?!)
Владимир 77
Владимир 77
02 июля в 10:43
Весь свой талант он проявил в кофейне с табуретом
Дима Логинов
Дима Логинов
02 июля в 10:40
Гений - он же во всём гений. Способности на почве пьянства, скандалов и драк у него были развиты немного больше, они и перевесили. А так бы, конечно, уже пятый кубок ЛЧ с Реалом брал.
rubinovyi2
rubinovyi2
02 июля в 10:39
Ума палата,только ключ от нее утерян...))))
112910415
112910415
02 июля в 10:39
безмерно богатый человек промотал всё богатство без остатка ...
Igo0rek
Igo0rek
02 июля в 10:38
Смешно даже
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