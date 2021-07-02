Петреску: «Кокорин мог играть в „Реале“ или „Барселоне“»

Бывший главный тренер московского «Динамо» рассказал о потенциале нападающего «Фиорентины» .

Когда я тренировал 19-летнего Кокорина, то сказал ему: «Ты должен стремиться играть в мадридском „Реале“, а не оставаться всю жизнь в „Динамо“». После первой же тренировки с ним я сказал, что это лучший игрок в России. Сказал, потому что доверяю своим глазам, я играл с Виалли, Дзоллой и знаю, что такое талант. Говорил Саше, что у него выдающиеся возможности.

Я был очень рад, когда он подписал контракт с «Фиорентиной». Надеюсь, он сможет решить проблемы со здоровьем и начать играть в футбол. Вы наверняка знаете, что перед трансфером клуб спрашивал мнение о нем у Спаллетти, Манчини и других больших специалистов, все отзывались о нем хорошо, поэтому трансфер и состоялся. Это ведь тоже показательно: у ваших игроков есть возможности уезжать, поэтому они не должны ограничивать свой рост чемпионатом России.

Кокорин — самый талантливый футболист, с которым я работал в России? Да, причем не только в России, а вообще в моей тренерской карьере. Серьезно. Пожалуй, могу поставить с ним рядом только Алекса Тейшейру, которого купили из «Шахтера» в Китай за 50 миллионов. Блестящий игрок, но все-таки Кокорин более талантлив. Сильные правая и левая нога, игра головой, скорость, техника, дриблинг, готов работать в обороне. Он реально умеет все. С такими качествами можно было играть в «Реале» или «Барселоне» — это его уровень. Мне жаль, что он не реализовал свой потенциал.

К огромному сожалению, его время проходит. Хотя я верю, что он еще может помочь «Фиорентине». Будет непросто после такого начала в Италии, слишком много травм плюс эхо личных проблем, которые были в России, но я все равно желаю ему самого лучшего. С радостью вспоминаю наши два года работы с ним.