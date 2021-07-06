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Рангник вошёл в руководство «Локомотива»

06 июля 2021, 14:37

«Локомотив» на официальном сайте объявил о назначении бывшего главного тренера «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника на пост руководителя клуба по спорту и развитию.

В клубе сообщают, что немецкий специалист будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов.

До недавнего времени Рангник возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов «Ред Булл», включая «РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллис» и «Ред Булл Брагантино».

Ранее появлялась информация, что присоединиться к «Локо» может бывший генеральный директор «Спартака».

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galem72
galem72
06 июля в 21:57
Повезло железякам ухватить такого спеца.
Levadia
Levadia ответ ermak6848 (раскрыть)
06 июля в 20:14
Или дадут наруководить!
valt134
valt134
06 июля в 19:10
Отличный тренер! Ему бы тренировать, а его, по сути, взяли на чиновничью должность, коих при всяком российском клубе с избытком.
dok66
dok66
06 июля в 18:40
Новость вроде хорошая для российского футбола . Но ... пока очень все мутно . Время покажет . Кстати РЖД решило убрать рестораны из поездов дальнего следования , видимо появились лишние бабки , которые нужно куда-то пристроить
BDA8181
BDA8181
06 июля в 17:32
Вообще данное назначение, это усиление админ состава в Локо . Но опять же при одном условий,если дадут работать!!!
Ozabot
Ozabot
06 июля в 17:23
Уходил из «Лейпцига» в «Милан», а оказался в «Локомотиве» )))
makkie
makkie
06 июля в 17:22
Обычный аутсорс, где тут должность в клубе?
Тут интересно другое. Вместе с Рангником в Локо придёт Цорн, который, как известно, приводит в клуб своих клиентов. В Спартаке это были Баду, Романьолли, Куталадзе, вратарь Рубина (забыл фамилию). Должно быть интересно 🧐😄
CАRLOS
CАRLOS
06 июля в 17:02
Странная должность, в ФК Локомотив спорт развивать, до этого чем там занимались или футбол не спорт?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 июля в 16:36
Както это всё подозрительно!
particular
particular
06 июля в 15:41, ред.
Очень загадочная миссия группы немцев под серьёзными девизами...
Скорее Рангник будет выступать клубным буфером для работы с еврофутболом, ибо от наших специалистов и агентов там уже шарахаются...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 июля в 15:24
Странный вход Рангника и даже подозрительный.
stanichnik
stanichnik
06 июля в 15:19
Читая данную новость, на ум приходят слова великого Александра Васильевича: «Вольно же немцу тягаться с русскими! Русскому здорово, а немцу смерть!» К чему это я? - Да просто интересно посмотреть, что получится из этой инициативы, кто в конечном итоге выйдет победителем, Ральф Рангник со своей командой, призванный организовать и внедрить систему подготовки собственных футболистов в структурах фк Локомотив по примеру "Ред Булла", или же это окажется просто очередной финансовой авантюрой футбольных клубных чиновников, запиливших выделенные немалые денежные средства под благовидным предлогом. Очень хочется, чтобы на этот раз немцы вышли победителями.
Палыч82
Палыч82 ответ Трезвый повар (раскрыть)
06 июля в 15:07
Надеюсь, не только для болельщиков Локомотива. Есть шанс, что в чемпионат приедут серьезные таланты
Hypnoz
Hypnoz
06 июля в 15:02
Ред булл зарабатывает деньги, Локомотив тратит бюджетные !
ermak6848
ermak6848
06 июля в 14:55
Время покажет что он наруководит...
КЭТиК
КЭТиК
06 июля в 14:38
Дешево он Локомотиву не достался.
Трезвый повар
Трезвый повар
06 июля в 14:38
Отличная новость для болельщиков Локо
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