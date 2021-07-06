Рангник вошёл в руководство «Локомотива»

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06 июля 2021, 14:37

«Локомотив» на официальном сайте объявил о назначении бывшего главного тренера «РБ Лейпциг» на пост руководителя клуба по спорту и развитию.

В клубе сообщают, что немецкий специалист будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов.

До недавнего времени Рангник возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов «Ред Булл», включая «РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллис» и «Ред Булл Брагантино».

Ранее появлялась информация, что присоединиться к «Локо» может бывший генеральный директор «Спартака».