Анри покинул сборную Бельгии. Он пожертвует зарплату на благотворительность

Тьерри Анри ушел с должности ассистента главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса после вылета команды с Евро-2020.
RMC Sport со ссылкой на L’Equipe сообщает, что все заработанные в команде деньги Анри перечислит на благотворительность.
Анри вошел в тренерский штаб сборной Бельгии в конце мая. Это его второй приход в команду – ранее он работал в ней с 2016 по 2018 год.
Сборная везде хороша, кроме турниров?
В сухом остатке величайшее поколение футболистов не выиграло вообще ничего
Сборная везде хороша, кроме турниров?
В сухом остатке величайшее поколение футболистов не выиграло вообще ничего