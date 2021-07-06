Анри покинул сборную Бельгии. Он пожертвует зарплату на благотворительность

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06 июля 2021, 08:18

ушел с должности ассистента главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса после вылета команды с Евро-2020.

RMC Sport со ссылкой на L’Equipe сообщает, что все заработанные в команде деньги Анри перечислит на благотворительность.

Анри вошел в тренерский штаб сборной Бельгии в конце мая. Это его второй приход в команду – ранее он работал в ней с 2016 по 2018 год.