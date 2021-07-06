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Анри покинул сборную Бельгии. Он пожертвует зарплату на благотворительность

06 июля 2021, 08:18

Тьерри Анри ушел с должности ассистента главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса после вылета команды с Евро-2020.

RMC Sport со ссылкой на L’Equipe сообщает, что все заработанные в команде деньги Анри перечислит на благотворительность.

Анри вошел в тренерский штаб сборной Бельгии в конце мая. Это его второй приход в команду – ранее он работал в ней с 2016 по 2018 год.

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
06 июля в 21:30
Состав у Бельгии был сильнейший и грамотный тренер привёл бы данных футболистов к чемпионству в мире или Европе. Но Мартинес сам по себе тренер-середняк. Он не выигрывал никогда в жизни больших матчей. И у руля Бельгии это видно
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ dеigandre (раскрыть)
06 июля в 18:31
величайшее по меркам Бельгии. До пиковых Германии, Испании, Франции им далеко все равно.
dеigandre
dеigandre ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
06 июля в 15:17
А нынче тренеры оцениваются как?
Сборная везде хороша, кроме турниров?
В сухом остатке величайшее поколение футболистов не выиграло вообще ничего
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ dеigandre (раскрыть)
06 июля в 14:18
Он провалил именно турниры, хотя вне турниров не знал поражений и сборная на 1 месте в рейтинге была.
dеigandre
dеigandre
06 июля в 09:26
Мартинес не собирается уходить? Угробил золотое поколение Бельгии. Мы ещё Черчесовым не довольны
SAFqwer
SAFqwer
06 июля в 09:04
Зарплата у него раза в 3 меньше чем у ССЧ, но поступок всё равно благородный...
stanichnik
stanichnik
06 июля в 08:57, ред.
А Черчесову слабо отказаться от зарплата начисляемой после вылета сборной с Евро-2020?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 июля в 08:50
Есть же благородные люди в этом мире Жаль что не у нас...
mihaluch
mihaluch
06 июля в 08:39
Благотворительность это хорошее дело.
karnager
karnager
06 июля в 08:36
А Черчесов пожертвовал свою зарплату нуждающимися гражданам РФ? Ведь от такой игры количество инфарктов у старшего поколения увеличилось в разы
ДАША Д
ДАША Д
06 июля в 08:20
Он себе может такое позволить.
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