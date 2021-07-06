Кавазашвили: «Черчесов опозорил всю страну»

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили считает, что Станислав Черчесов должен покинуть пост главного тренера сборной России после провала на Евро-2020.
Черчесов на сегодня показал, что он не готов продолжить работу. Он ссылается на то, что он государственный чиновник, но он забыл, что имеет опосредованное отношение к государству. Он работает в РФС, и деньги получает от них. Государство ему ничего не платит, он не может быть чиновником.
Черчесов как тренер обижен. Он сам должен решить вопрос: уйти ему из коллектива или остаться. Если он уйдет, то он поступит по-джентльменски. Если он останется, это будет на его совести. В сборной он полностью провалился и опозорил всю страну.
Ранее Кавазашвили назвал своего фаворита на пост нового главного тренера сборной России.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1266681/cherchesov-stanislav-rossiya
Что-то никто вовремя его знаменитой пресс-комференции не заметил хоть чуток обиды в его глазах, а незнающая границ наглость с бездарным коэффициентом IQ !!! Надо просто сказать Досвидос !!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1266681/cherchesov-stanislav-rossiya
Что-то никто вовремя его знаменитой пресс-комференции не заметил хоть чуток обиды в его глазах, а незнающая границ наглость с бездарным коэффициентом IQ !!! Надо просто сказать Досвидос !!!