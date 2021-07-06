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Кавазашвили: «Черчесов опозорил всю страну»

06 июля 2021, 12:49

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили считает, что Станислав Черчесов должен покинуть пост главного тренера сборной России после провала на Евро-2020.

Черчесов на сегодня показал, что он не готов продолжить работу. Он ссылается на то, что он государственный чиновник, но он забыл, что имеет опосредованное отношение к государству. Он работает в РФС, и деньги получает от них. Государство ему ничего не платит, он не может быть чиновником.

Черчесов как тренер обижен. Он сам должен решить вопрос: уйти ему из коллектива или остаться. Если он уйдет, то он поступит по-джентльменски. Если он останется, это будет на его совести. В сборной он полностью провалился и опозорил всю страну.

Ранее Кавазашвили назвал своего фаворита на пост нового главного тренера сборной России.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Triem (раскрыть)
вчера в 14:20
    xysan_8181
    xysan_8181
    вчера в 06:32
    Таракан не уйдёт там бабла немерено платят за позор,усатый ещё не наелся.
    sash71
    sash71
    06 июля в 21:43
    Раз уж Черчесов упирается и не хочет уходить с тренерского мостика сборной по футболу то пусть РФС рассмотрит мену с ФХР. Возможно Саламович себя проявит там и хоккеисты сборной РФ начнут резкий взлёт )))
    Triem
    Triem ответ sir_Alex (раскрыть)
    06 июля в 20:45
    Страна? При капитализме нет никакой страны. Сейчас это олигархат, присвоивший все советские заводы и предприятия, и рабы (пролетариат или наемные работники - 99% процентов населения, которому ничего не принадлежит)
    sir_Alex
    sir_Alex
    06 июля в 17:59
    Страна давно уже привыкла к спортивным позорам.
    желаю чтобы вам
    желаю чтобы вам
    06 июля в 17:41
    Грузин поливает помоями осетина. Ничего личного, только неприязнь по национальному признаку.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    06 июля в 16:20
    Анзорик сам не раз позорил страну.
    13 RUS
    13 RUS
    06 июля в 15:43
    Усатика выдворяют всем селом, а главы рфс как всегда в бункере гасятся
    nikot
    nikot
    06 июля в 15:24
    Не только Черчесов,но и Дюкова вон из футбола!
    протон1
    протон1
    06 июля в 14:29
    собрались какие то бандиты решают свои амбиции. страна им к черту не нужна. этот усатый ваще себя возомнил богом . не удивлюсь еси уволят а завтра будет в гос думе сидеть ... позор мало сказано, он на зло всем сейчас останется вот увидите
    oFANATo
    oFANATo
    06 июля в 14:16
    За провал нашей сборной должен ответить не только Черчесов... ответить за провал должен и руководитель РФС.
    Alex12357
    Alex12357
    06 июля в 13:53
    Вы что там с ума посходили ?Черчесова уволить ,да он сам никогда не уйдёт ,у него нет ни совести ,ни патриотизма!
    112910415
    112910415
    06 июля в 13:47
    особенно ярко проявил себя на знаменитой пресс-конференции
    LAISMEN
    LAISMEN
    06 июля в 13:35
    Здесь уместно добавить что в целом ОПОЗОРИЛАСЬ вся сборная.....некорректно отделять тренера от команды позор один на всех.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Caniggia (раскрыть)
    06 июля в 13:33
    Так пока реформ наверху в Мин Спорта и полного перестроения подготовки молодых футболистов с жестким ограничением потолка зп не будет-что Черчесов что Слуцкий что Валерон или Бердыев-результат будет точно такой же если не хуже.
    Иннокентий Степной
    Иннокентий Степной
    06 июля в 13:31
    Ты был быть может хорошим вратарём, и часто ты спасал команду, но тренер в общем ни какой нет ни картины игровой ни игравого жанру. Одни амбиции и жадность к мани _мани, пусть проиграем но звенит в кармане. И должность эту не отдам я ни кому, коть плюйте на меня я все прийму.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    06 июля в 13:28, ред.
    С нашей сборной я так подразумеваю любой бы тренер провалился. хотя возможно разгромов можно было избежать. Неприятие Черчесова порождает его зазнайство, утверждения, что работа проведена на отлично, хотя по факту - одна тухленькая победа и два разгрома, его подхалимаж к правительству и начальству и надменность с другими, его невзрачная риторика, его маниакальные попытки цепляться за место тренера с хорошим окладом и отказ признавать собственные ошибки, его аллегории с полевыми командирами и чиновниками. А вот фраза "опозорил всю страну" и без Черчесова есть кому позорить да и что касается подобного пафоса:
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    06 июля в 13:28
    Он Российский футбол опозорил!
    LAISMEN
    LAISMEN
    06 июля в 13:22
    О своей репутации заботятся многие, о своей совести - лишь некоторые.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    06 июля в 13:20
    Саламыч......Уйди как мужик , как Кавказец и к тебе будет более лояльное отношение ,чем если уволят тебя на этом непонятном и мутном РФС.
    Давайте думать
    Давайте думать
    06 июля в 13:19
    Говорите громче, я вас не слышу )))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    06 июля в 13:16
    Особенно после пресс конференции,этож надо было такому доверить честь сборной страны
    LAISMEN
    LAISMEN
    06 июля в 13:14, ред.
    Сначала игра сборной была просто ПОЗОР, а после ЕВРО уже ПОЗОР ПЛЮС....
    Ironigor
    Ironigor
    06 июля в 13:08
    Черчесов как тренер обижен. Он сам должен решить вопрос: уйти ему из коллектива или остаться. Если он уйдет, то он поступит по-джентльменски. Если он останется, это будет на его совести. В сборной он полностью провалился и опозорил всю страну.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1266681/cherchesov-stanislav-rossiya
    Что-то никто вовремя его знаменитой пресс-комференции не заметил хоть чуток обиды в его глазах, а незнающая границ наглость с бездарным коэффициентом IQ !!! Надо просто сказать Досвидос !!!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    06 июля в 13:04
    На пресс-конференции Черчесов открыл своё злобное нутро. Этот человек просто негодяй. Нужно оградить футбол от него.
    Caniggia
    Caniggia
    06 июля в 12:59
    Сам он никогда не уйдёт, нагло считая, что отлично выполняет свою работу и ему абсолютно плевать на миллионы российских болельщиков, видящих эту разлагающуюся и деградирующую массу под названием сборная России Черчесова. Надеюсь, всё же его уйдут в ближайшие дни и тогда небольшой шанс отобраться в Катар с новым тренером, появится.
    Mekail
    Mekail
    06 июля в 12:58
    А где он тогда такую кормушка еще найдет...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    06 июля в 12:54
    Он просто кинул страну на деньги
    Legend 6
    Legend 6
    06 июля в 12:50
    Чтобы уйти, должна быть совесть. А это не про нашего лысого "чиновника".
    ДСА
    ДСА
    06 июля в 12:50
    Позора тут нет, просто не получилось.
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