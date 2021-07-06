Кавазашвили: «Черчесов опозорил всю страну»

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили считает, что должен покинуть пост главного тренера сборной России после провала на Евро-2020.

Черчесов на сегодня показал, что он не готов продолжить работу. Он ссылается на то, что он государственный чиновник, но он забыл, что имеет опосредованное отношение к государству. Он работает в РФС , и деньги получает от них. Государство ему ничего не платит, он не может быть чиновником.

Черчесов как тренер обижен. Он сам должен решить вопрос: уйти ему из коллектива или остаться. Если он уйдет, то он поступит по-джентльменски. Если он останется, это будет на его совести. В сборной он полностью провалился и опозорил всю страну.