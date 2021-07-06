Сенников: «Лёв — хороший вариант для сборной России»

Бывший российский футболист прокомментировал слухи, что в сборной России может смениться главный тренер.

Недавно появилась информация, что бывший главный тренер Германии является кандидатом, чтобы возглавить российскую команду.

Лёв очень плодотворно поработал со сборной Германии: привел команду к победе на ЧМ -2014, да и в целом немецкая сборная при нем добивалась нормальных результатов. Я думаю, это очень интересная кандидатура. Немецкий подход к делу, определенные методики… Для сборной России это хороший вариант.

Лёв и риски в России? Это понятно, но здесь немало зависит и от финансового предложения. Плюс, конечно, немаловажный момент — что он сам сейчас желает: хочет отдохнуть или продолжить работу в футболе? Если хочет продолжать и если у него будут предложения от каких-то более сильных сборных, то, возможно, он выберет ту команду, которая реально будет бороться за высокие места на чемпионатах мира и Европы. Выбор только от него зависит… Но Капелло же приехал? Приехал. Хиддинк приехал? Приехал. Стало быть, можно договориться с тренером. Лёв видел опыт своих коллег Хиддинка и Капелло, понимает, что в России все хорошо, и не будет никаких проблем в плане того, что ему дадут работать. Думаю, он может последовать примеру своих коллег Хиддинка и Капелло.