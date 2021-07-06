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Сенников: «Лёв — хороший вариант для сборной России»

06 июля 2021, 15:10

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников прокомментировал слухи, что в сборной России может смениться главный тренер.

Недавно появилась информация, что бывший главный тренер Германии Йоахим Лёв является кандидатом, чтобы возглавить российскую команду.

Лёв очень плодотворно поработал со сборной Германии: привел команду к победе на ЧМ-2014, да и в целом немецкая сборная при нем добивалась нормальных результатов. Я думаю, это очень интересная кандидатура. Немецкий подход к делу, определенные методики… Для сборной России это хороший вариант.

Лёв и риски в России? Это понятно, но здесь немало зависит и от финансового предложения. Плюс, конечно, немаловажный момент — что он сам сейчас желает: хочет отдохнуть или продолжить работу в футболе? Если хочет продолжать и если у него будут предложения от каких-то более сильных сборных, то, возможно, он выберет ту команду, которая реально будет бороться за высокие места на чемпионатах мира и Европы. Выбор только от него зависит… Но Капелло же приехал? Приехал. Хиддинк приехал? Приехал. Стало быть, можно договориться с тренером. Лёв видел опыт своих коллег Хиддинка и Капелло, понимает, что в России все хорошо, и не будет никаких проблем в плане того, что ему дадут работать. Думаю, он может последовать примеру своих коллег Хиддинка и Капелло.

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Все комментарии
112910415
112910415
06 июля в 17:29
кто-то должен осмелиться ему сказать ...
КЭТиК
КЭТиК
06 июля в 15:39
Если нормальных игроков нет, то никакой тренер из них суперсбоную не сделает.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 июля в 15:26
Лев для сборной России это МЕЧТА. Но для исправления и поднятия Сборной из подо дна ох , как много надо сделать в нашем футбольном огороде.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 июля в 15:13
Даже отличный вариант...
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