"Карпин, Слуцкий и Семак отказались возглавить сборную России...

Тренеры клубов чемпионата России отклонили предложение РФС возглавить национальную команду страны.
Как утверждает источник, РФС вёл переговоры с Леонидом Слуцким («Рубин»), Валерием Карпиным («Ростов») и Сергеем Семаком («Зенит»), но все они ответили отказом. Никто из тренеров не захотел бросать свой клуб за 2 недели до начала нового сезона.
Ранее стало известно, что в шорт-лист РФС входят Йоахим Лёв, Андре Виллаш-Боаш и Владимир Петкович.
Никто из тренеров не захотел бросать свой клуб за 2 недели до начала нового сезона."
- Их можно понять. Свои контракты, планы, наработки... В переди ЕК.
- А чтобы идти в сборную сейчас - необходимо быть очень рискованным человеком.
- Её нужно сначала обновить процентов на 70%! (Каждый тренер будет обновлять под себя.) И времени на сыгрывание новых игроков уже нет.
- А согласиться сейчас на контракт тренера сборной - значит играть тем же составом. А к чему это приведёт - мы уже знаем...
Никто из тренеров не захотел бросать свой клуб за 2 недели до начала нового сезона."
- Их можно понять. Свои контракты, планы, наработки... В переди ЕК.
- А чтобы идти в сборную сейчас - необходимо быть очень рискованным человеком.
- Её нужно сначала обновить процентов на 70%! (Каждый тренер будет обновлять под себя.) И времени на сыгрывание новых игроков уже нет.
- А согласиться сейчас на контракт тренера сборной - значит играть тем же составом. А к чему это приведёт - мы уже знаем...
С них надо начинать , но они этого даже и не мыслят , и не понимают. К сожалению.
С них надо начинать , но они этого даже и не мыслят , и не понимают. К сожалению.
своих некчемных блатных футболеров,иностранцам все равно выиграют хорошо невыиграют тоже нормально получил неустойку и домой ,так что под расстрел идти никто не хочет
своих некчемных блатных футболеров,иностранцам все равно выиграют хорошо невыиграют тоже нормально получил неустойку и домой ,так что под расстрел идти никто не хочет
Надо бы ещё всем забугорным мужикам тоже отказаться, пусть красавцы из РФС побегают
и поуговаривают кого-нибудь.
Скорее всего ничего у них не получится, ибо жлобы и кретины.
Лысый надутый клоун тогда останется на месте и вся эта п-братия будет позориться и дальше.
И вот когда они нажрутся позора по самую макушку, когда весь мир станет над ними угорать
и тыкать в них пальцами, вот тогда в российском футболе может что и начнёт меняться.
Надо бы ещё всем забугорным мужикам тоже отказаться, пусть красавцы из РФС побегают
и поуговаривают кого-нибудь.
Скорее всего ничего у них не получится, ибо жлобы и кретины.
Лысый надутый клоун тогда останется на месте и вся эта п-братия будет позориться и дальше.
И вот когда они нажрутся позора по самую макушку, когда весь мир станет над ними угорать
и тыкать в них пальцами, вот тогда в российском футболе может что и начнёт меняться.
Вот наше преклонение перед Западом, наши страхи в штаны наделать прелюдно, неверие в свои силы, нытьё хейтеров. Вот это всё наше. Уверен если бы в интернете, на стадионе, страна доверяла и поддерживала бы своих, как финны, датчане. И результат был другой.
А это поиск крайних. И Капелло наших в Бразилию возил, и Слуцкий в Париж выводил. Результат тот же. А Капелло между прочим лучший тренер сборной Англии за всю её историю. В википедии сейчас увидел.
Вот наше преклонение перед Западом, наши страхи в штаны наделать прелюдно, неверие в свои силы, нытьё хейтеров. Вот это всё наше. Уверен если бы в интернете, на стадионе, страна доверяла и поддерживала бы своих, как финны, датчане. И результат был другой.
А это поиск крайних. И Капелло наших в Бразилию возил, и Слуцкий в Париж выводил. Результат тот же. А Капелло между прочим лучший тренер сборной Англии за всю её историю. В википедии сейчас увидел.