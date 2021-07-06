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Карпин, Слуцкий и Семак отказались возглавить сборную России

06 июля 2021, 02:16

Тренеры клубов чемпионата России отклонили предложение РФС возглавить национальную команду страны.

Как утверждает источник, РФС вёл переговоры с Леонидом Слуцким («Рубин»), Валерием Карпиным («Ростов») и Сергеем Семаком («Зенит»), но все они ответили отказом. Никто из тренеров не захотел бросать свой клуб за 2 недели до начала нового сезона.

Ранее стало известно, что в шорт-лист РФС входят Йоахим Лёв, Андре Виллаш-Боаш и Владимир Петкович.

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Шуnя771
Шуnя771
06 июля в 19:51
Только не Лёва....)
Crooclin
Crooclin
06 июля в 17:04
Хочу самый хайповый расклад: Лёва главным тренером и чтобы он начал реально выжимать результат из сборной России. Чиста кайфовать над захлёбываниями ватников)
David Young
David Young
06 июля в 17:04
Не удивлён. Наверное это и хорошо. Ни один из трёх не является очевидно подходящим вариантом. Лучше действительно искать профессионала из заграницы.
David Young
David Young ответ Александр Скрябин (раскрыть)
06 июля в 17:02
Риск подпортить репутацию есть, а в остальном действительно хлебное место.
Хиромант
Хиромант
06 июля в 16:08
"Карпин, Слуцкий и Семак отказались возглавить сборную России...
Никто из тренеров не захотел бросать свой клуб за 2 недели до начала нового сезона."

- Их можно понять. Свои контракты, планы, наработки... В переди ЕК.

- А чтобы идти в сборную сейчас - необходимо быть очень рискованным человеком.
- Её нужно сначала обновить процентов на 70%! (Каждый тренер будет обновлять под себя.) И времени на сыгрывание новых игроков уже нет.

- А согласиться сейчас на контракт тренера сборной - значит играть тем же составом. А к чему это приведёт - мы уже знаем...
lobsterdam
lobsterdam ответ Serg_Diamond (раскрыть)
06 июля в 15:14
ну ведь вопрос-то в настоящий момент лишь о личности тренера, который 5 лет морочил всем голову и ведь он за 5 лет должен был бы предпринять хоть что-то, чтобы не подтягивать престарелых игроков на постоянной основе, но привлечь молодежь. Ну а в остальном, что касаемо футбола в целом, это застарелая болезнь и мы снова в начале пути... НО СЧ ТЕРПЕТЬ НЕТ СИЛ БОЛЬШЕ!!! Думаю, игроки есть, но агентура, хоть косвенно, но участвуя в комплектовании сборной, заботится лишь о своих коммерческих интересах и никто не может (не хочет) им в этом воспрепятствовать, поэтому, возможно, те, кто мог бы заиграть, остаются в тени. Мне понятно, что простых решений не существует, но когда НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ, а только пускают пузыри, это раздражает!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
06 июля в 14:31, ред.
И это сильный состав, по Вашему? И чем же он так сильно отличается от того, что выставил усатый? Какой еще Тюкавин? Кто это вообще такой? Ох уж этот Тюкавин - гроза Бельгии))) Самому не смешно?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ lobsterdam (раскрыть)
06 июля в 14:25, ред.
Не важно по душе или не по душе мне СЧ. Я не об этом. Я о том, что причина неудачного выступления сборной не в личности тренера. Хоть кого поставьте тренировать этих игроков - ничего не изменится, Бельгии и Дании проиграем и вылетим. Это поколение игроков неспособно давать результат, поэтому и не востребованы они в Европе. Надеяться на то, что вот поставим Самошниковых с Захарянами и они всем утрут нос - утопия. Слабы в коленках.
lobsterdam
lobsterdam ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
06 июля в 13:25, ред.
еще один адепт-защитник СЧ? Ну то, что с "берегов...", кто бы сомневался, весь футсоюз оттуда и нанимали бездарного СЧ тоже те же, ну и результат, который легким движением языка отделяется от процесса тоже о том же...
lobsterdam
lobsterdam ответ Serg_Diamond (раскрыть)
06 июля в 13:23
Ну, если Вам СЧ по душе, тут комментарии излишни! Есть такое понятие - авторитет, которого у СЧ никогда не было, он "случайный" человек на этом посту, тренировал какие-то польские и австрийские клубы. Как он попал на нашу сборную - большая загадка! А слуцкер - вообще ни о чем, его, считай, выгнали из Англии, Халл (не справился), из Витесса (не справился), с нашей сборной (не справился), короче, провальный проект, так что его мнение о России как о "нефутбольной стране", где играют даже в лютые морозы, говорит лишь о том, что сам он не в состоянии повлиять на то, чтобы изменить ситуацию и тешит публику своими заявлениями, причем, сам являясь действующим тренером в "нефутбольной стране". Зачем? Может, лучше переквалифицироваться в управдома?
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
06 июля в 12:48
в воротах Сафонов ( Гильерме, Лунёв) защита : Марио Фернандес, Джикия, Дивеев, Караваев ( Скопинцев) полузащита: Макаров, Баринов ( Зобнин) Ал Миранчук ( Черышев) Головин ( Захарян) 2!!! нападающих: Дзюба ( Соболев) Тюкавин ( Смолов, Сергеев)... ну и где тут слабая сборная если этих ребят будет тренировать хороший тренер? центр обороны конечно слабое место, но ставить в основу против Бельгии Семёнова, а в ворота Шунина?😨
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
06 июля в 12:06
Дело думаю тут не в "подсидевшем". Слуцкий уже был тренером сборной, знает что там к чему и видимо после этого зарекся. Тренировать клуб и сборную - далеко не одно и то же. С клубом на сборах проводится много времени, есть возможность усилить позиции трансферами. Со сборной и времени намного меньше для подготовки и возможностей трансферов нет. Придется работать с кривоногими инвалидами - недоучками. Одно дело когда у тебя есть хороший рабочий материал, из которого можно вылепить что угодно. Другое дело когда тебе подсовывают второсортное сырье, мало на что пригодное и требуют результат. Плюс негативный эмоциональный фон, окружающий выступления сборной. Ни один здравомыслящий толковый тренер на это не согласится. Оно им нужно позориться? Разве что проходимцам, жадным до денег, с которых потом как с гуся вода.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 июля в 12:00, ред.
Не нужен нам никакой тренер для Сборной. С этим прогнившим РФС ни какой тренер не поможет. Вот родили они для Сборной Черчесова , пускай с ним и барахтаются в этой грязи.
С них надо начинать , но они этого даже и не мыслят , и не понимают. К сожалению.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
06 июля в 11:56
Как ставился вопрос? Черчесов будет уволен, если кто тоиз кпндидатов даст согласие. Разве кто нибудь из них захочет взять роль подсидевшего?
alexamit
alexamit
06 июля в 11:29
Умные люди.Никто из них с продажным РФС связываться не захотел и правильно сделали.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
06 июля в 11:20
все понимают что рфс не даст нормально работать, что газпром будет пропихивать
своих некчемных блатных футболеров,иностранцам все равно выиграют хорошо невыиграют тоже нормально получил неустойку и домой ,так что под расстрел идти никто не хочет
баск
баск
06 июля в 11:07
Да и правильно сделали.

Надо бы ещё всем забугорным мужикам тоже отказаться, пусть красавцы из РФС побегают
и поуговаривают кого-нибудь.
Скорее всего ничего у них не получится, ибо жлобы и кретины.
Лысый надутый клоун тогда останется на месте и вся эта п-братия будет позориться и дальше.

И вот когда они нажрутся позора по самую макушку, когда весь мир станет над ними угорать
и тыкать в них пальцами, вот тогда в российском футболе может что и начнёт меняться.
mat73
mat73
06 июля в 10:55
На что они надеялись в РФСе? Думали накинуться все на лакомый кусочек?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Serg_Diamond (раскрыть)
06 июля в 10:39
Спасибо! Давно думаю также. Лучшие были собраны, тактика выбрана. А то что от нервов ляпы делали отдельные игроки, а потом вся команда духом падала, так это не к Черчесову. Это к нашему менталитету, психологической неустойчивости от него же, от менталитета.
Вот наше преклонение перед Западом, наши страхи в штаны наделать прелюдно, неверие в свои силы, нытьё хейтеров. Вот это всё наше. Уверен если бы в интернете, на стадионе, страна доверяла и поддерживала бы своих, как финны, датчане. И результат был другой.
А это поиск крайних. И Капелло наших в Бразилию возил, и Слуцкий в Париж выводил. Результат тот же. А Капелло между прочим лучший тренер сборной Англии за всю её историю. В википедии сейчас увидел.
Garrincha58
Garrincha58
06 июля в 10:09
спецом делают такие заявления чтобы Че продолжил свои эксперименты в сборной я на 200 процентов уверен что никто никому ничего не предлагал это делается для того чтобы сбить мнение общественности якобы они хотели но не смогли а потом заявят что все отказались и времени мало
Александр Скрябин
Александр Скрябин
06 июля в 10:05
тот кто заменит уссатого не рискует вообще ничем---это БИНГО---отличные деньги и лет эдак 5 жевать сопли на камеру.Умный поймёт---наши-нет.
Kuvkil
Kuvkil
06 июля в 09:45
От гос.должности отказались
Дудинчанин
Дудинчанин
06 июля в 09:44
Леня и так бесплатно уже работал, пусть у руки спросят кто ему комфортен)))
Caniggia
Caniggia
06 июля в 09:37
В любом случае, команде нужны обновления и встряска, а с усатым об этом даже речи не идёт.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ lobsterdam (раскрыть)
06 июля в 09:28
Причем тут защитнички? Разве это не правда? Разве при Капелло или Слуцком было лучше? Нечего тут из себя обиженок строить! Россия - не футбольная нация, Слуцкий был прав.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ Caniggia (раскрыть)
06 июля в 09:26, ред.
Григорян еще есть, чего уж. Этот хотя бы прямым текстом скажет, что мы сегодня 79а...ь, в отличии от усатого Стасяна
Serg_Diamond
Serg_Diamond
06 июля в 09:26, ред.
Какого угодно приглашайте! Хоть Гвардиолу, хоть Клоппа. Это не поможет.
lobsterdam
lobsterdam ответ Serg_Diamond (раскрыть)
06 июля в 09:25
О, у усатого появились защитнички?...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Caniggia (раскрыть)
06 июля в 09:20, ред.
А до него разве было как-то по другому? Он сам типа не на руины приходил? Хватит может уже на усатого бочки катить?! Типа, мы такие всегда были чемпиёны, а вот пришел "усатый бездарь" и все развалил)))
ildar_3871
ildar_3871
06 июля в 09:18
Семаку вообще не предлагали )
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