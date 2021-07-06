"Карпин, Слуцкий и Семак отказались возглавить сборную России...

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06 июля 2021, 02:16

Тренеры клубов чемпионата России отклонили предложение РФС возглавить национальную команду страны.

Как утверждает источник, РФС вёл переговоры с («Рубин»), («Ростов») и («Зенит»), но все они ответили отказом. Никто из тренеров не захотел бросать свой клуб за 2 недели до начала нового сезона.