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Кавазашвили: «Я бы пригласил Лёва работать в сборной России»

06 июля 2021, 12:03

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи, что сборную России может возглавить иностранный тренер.

Ранее была информация, что в шорт-лист РФС входят экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, Владимир Петкович, возглавляющий сборную Швейцарии, а также покинувший национальную команду Германии Йоахим Лёв.

Через определенное время начинаются отборочные игры к чемпионату мира. Сегодня любой приглашенный иностранный тренер будет работать в сборной с завязанными глазами. Он абсолютно никого не знает из футболистов. Ни Лёв, ни Виллаш-Боаш, ни Петкович не смогут определить дееспособность наших футболистов, выступавших на Евро. Работа с завязанными глазами — это уже поражение для любого тренера.

Я бы пригласил Лёва работать в сборной, но ему нужно дать время. Это умнейший тренер, столько лет возглавлявший сборную Германии. Я сомневаюсь, что он согласится: он знает какой у нас чемпионат, видел наши топ-клубы в европейских соревнованиях, игроков брать неоткуда, а иностранцев включать в состав сборной нельзя. Если это и произойдет, то только из-за больших денег.

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Палыч82
Палыч82 ответ Q-J-G (раскрыть)
06 июля в 14:57
"Крайнее" время - это вы у кого из классиков вычитали, осмелюсь спросить?)
протон1
протон1
06 июля в 14:43
не думаю что такой колхоз тренировать согласиться он... учитывая что сборная россии самая слаба сборная из всех времен сейчас. позорная еще. только если деньгами
Serg_Diamond
Serg_Diamond
06 июля в 14:42
От того что вы поставите у руля сборной России бывшего тренера сборной Германии она не станет играть как сборная Германии, не нужно иллюзий!
Не проще ли взять Галлактионова и строить новую сборную на основе бывшей молодежки? Ведь за ними будущее, а не за Дзюбой и Жирковым
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 июля в 13:56
Даже если Лёв согласится ,то его реакция будет такая - Господи ,куда я попал ? Они же не умеют ничего , совсем ничего !!!! Шайсе !!!!
asraeil
asraeil
06 июля в 13:16
Ая бы никого из этих не пригласил бы
Caniggia
Caniggia
06 июля в 12:52
Лёв напрочь завалил 2 последних крупных турнира и ещё очень дорогой. Затея сомнительная.
swed27
swed27
06 июля в 12:45
А я бы не пригласил Ибо нет смысла
1bear
1bear
06 июля в 12:44
да он и не поедет,разве что за ляма 4-5 евроденег
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 июля в 12:38
В общем приглашение Лева - бестолковая затея:
1. Получал в Германии больше, чем Черчесов. Попадая в сборную России запросит оклад в 4-5 раз больше. Спасибо, обделаться можно и за меньшую сумму.
2. Устаревший футбол.
3. Критикуем игроками своей же сборной за не приносящую успех схему и тактику.
4. Даже сборная Германия получала с ним разгромы, сборная Россия рискует отгрести сумму голов с двумя знаками.
5. Нюхает пальцы, побывавшие незнамо где.
Ironigor
Ironigor
06 июля в 12:33
Скажу просто , - Не хочу чтобы сборная России играла бы в футбол ⚽ Лева !!!
Q-J-G
Q-J-G
06 июля в 12:21
Ну, и зачем Йоахим Лёв сборной России, тренер, который в крайнее время разочаровывал всё больше и больше... Сборная Германии непохожа на себя, имея очень хороший подбор игроков... Йоахим Лёв - это прошлое, зачем тренер, который заканчивает выступление на Евро-2020 -1/8 финала, и это сборная Германии, сборной России.
Если Лёв с таким подбором игроков, как в сборной Германии, в крайнее время сплошное разочарование, то, что он сможет с игроками сборной России...
Splurgeloa
Splurgeloa
06 июля в 12:17, ред.
Лёв лёвом, но в сборной России, мягко говоря, у него будет совсем не тот подбор игроков, как это было у руля Бундестим.
beefs
beefs
06 июля в 12:16
коллапс российского футбола, до руководились, ГОСПОДА...
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