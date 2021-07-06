Кавазашвили: «Я бы пригласил Лёва работать в сборной России»

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи, что сборную России может возглавить иностранный тренер.
Ранее была информация, что в шорт-лист РФС входят экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, Владимир Петкович, возглавляющий сборную Швейцарии, а также покинувший национальную команду Германии Йоахим Лёв.
Через определенное время начинаются отборочные игры к чемпионату мира. Сегодня любой приглашенный иностранный тренер будет работать в сборной с завязанными глазами. Он абсолютно никого не знает из футболистов. Ни Лёв, ни Виллаш-Боаш, ни Петкович не смогут определить дееспособность наших футболистов, выступавших на Евро. Работа с завязанными глазами — это уже поражение для любого тренера.
Я бы пригласил Лёва работать в сборной, но ему нужно дать время. Это умнейший тренер, столько лет возглавлявший сборную Германии. Я сомневаюсь, что он согласится: он знает какой у нас чемпионат, видел наши топ-клубы в европейских соревнованиях, игроков брать неоткуда, а иностранцев включать в состав сборной нельзя. Если это и произойдет, то только из-за больших денег.
Если Лёв с таким подбором игроков, как в сборной Германии, в крайнее время сплошное разочарование, то, что он сможет с игроками сборной России...
Если Лёв с таким подбором игроков, как в сборной Германии, в крайнее время сплошное разочарование, то, что он сможет с игроками сборной России...
1. Получал в Германии больше, чем Черчесов. Попадая в сборную России запросит оклад в 4-5 раз больше. Спасибо, обделаться можно и за меньшую сумму.
2. Устаревший футбол.
3. Критикуем игроками своей же сборной за не приносящую успех схему и тактику.
4. Даже сборная Германия получала с ним разгромы, сборная Россия рискует отгрести сумму голов с двумя знаками.
5. Нюхает пальцы, побывавшие незнамо где.
1. Получал в Германии больше, чем Черчесов. Попадая в сборную России запросит оклад в 4-5 раз больше. Спасибо, обделаться можно и за меньшую сумму.
2. Устаревший футбол.
3. Критикуем игроками своей же сборной за не приносящую успех схему и тактику.
4. Даже сборная Германия получала с ним разгромы, сборная Россия рискует отгрести сумму голов с двумя знаками.
5. Нюхает пальцы, побывавшие незнамо где.