Кавазашвили: «Я бы пригласил Лёва работать в сборной России»

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи, что сборную России может возглавить иностранный тренер.

Ранее была информация, что в шорт-лист РФС входят экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, Владимир Петкович, возглавляющий сборную Швейцарии, а также покинувший национальную команду Германии Йоахим Лёв.

Через определенное время начинаются отборочные игры к чемпионату мира. Сегодня любой приглашенный иностранный тренер будет работать в сборной с завязанными глазами. Он абсолютно никого не знает из футболистов. Ни Лёв, ни Виллаш-Боаш, ни Петкович не смогут определить дееспособность наших футболистов, выступавших на Евро. Работа с завязанными глазами — это уже поражение для любого тренера.

Я бы пригласил Лёва работать в сборной, но ему нужно дать время. Это умнейший тренер, столько лет возглавлявший сборную Германии. Я сомневаюсь, что он согласится: он знает какой у нас чемпионат, видел наши топ-клубы в европейских соревнованиях, игроков брать неоткуда, а иностранцев включать в состав сборной нельзя. Если это и произойдет, то только из-за больших денег.