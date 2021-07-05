Федун: «Сборной России нужен амбициозный иностранный тренер»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что сборную России должен возглавить иностранный тренер.
Должен ли уходить Черчесов? На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру.
Кто должен возглавить команду? Иностранец. Давайте посмотрим: самый эффективный российский тренер сейчас — Слуцкий. Но какие у него были результаты в сборной?
Убежден, что нужен молодой и амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится. Потому что наш футбол все больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу. Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной.
Ранее была информация, что экс-рулевой «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить сборную России.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1266534/fedun-leonid-rossiya
Про себя сказал? "У Слуцкого ничего не вышло". Слуцкого назначили в пожарном порядке, когда Капелло благополучно заваливал нашу сборную. Но ЛВС вытащил её на ЧЕ-16. А дальше пошел форс-мажор. За неделю до старта сломались и Денисов и Дзагоев, и команда осталась без опорника и атакующего полузащитника плеймейкера. Если бы ЛВС хотя бы год был тренером, он, конечно, подготовил бы и резерв. А так унизить лучшего тренера РПЛ мог только Федун - человек, далекий от футбола. Но тедеска - ни в коем случае, нам только толерантного не хватало позориться.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1266534/fedun-leonid-rossiya
Про себя сказал? "У Слуцкого ничего не вышло". Слуцкого назначили в пожарном порядке, когда Капелло благополучно заваливал нашу сборную. Но ЛВС вытащил её на ЧЕ-16. А дальше пошел форс-мажор. За неделю до старта сломались и Денисов и Дзагоев, и команда осталась без опорника и атакующего полузащитника плеймейкера. Если бы ЛВС хотя бы год был тренером, он, конечно, подготовил бы и резерв. А так унизить лучшего тренера РПЛ мог только Федун - человек, далекий от футбола. Но тедеска - ни в коем случае, нам только толерантного не хватало позориться.
Откровенно, современные российские футболисты представляют жалкое зрелище, но получают в высшей лиге выше верхнего...
Нет ни одного футболиста мирового уровня...
Наш футбол для внутреннего потребления и перераспределения бабла...
Как и во всем: проще купить кого-нибудь из-за бугра, чем своих подготовить...
Работать, однако, надо...
Откровенно, современные российские футболисты представляют жалкое зрелище, но получают в высшей лиге выше верхнего...
Нет ни одного футболиста мирового уровня...
Наш футбол для внутреннего потребления и перераспределения бабла...
Как и во всем: проще купить кого-нибудь из-за бугра, чем своих подготовить...
Работать, однако, надо...