Федун: «Сборной России нужен амбициозный иностранный тренер»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что сборную России должен возглавить иностранный тренер.

Должен ли уходить Черчесов? На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру.

Кто должен возглавить команду? Иностранец. Давайте посмотрим: самый эффективный российский тренер сейчас — Слуцкий. Но какие у него были результаты в сборной?

Убежден, что нужен молодой и амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится. Потому что наш футбол все больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу. Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной.