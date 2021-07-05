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Федун: «Сборной России нужен амбициозный иностранный тренер»

05 июля 2021, 13:35

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что сборную России должен возглавить иностранный тренер.

Должен ли уходить Черчесов? На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру.

Кто должен возглавить команду? Иностранец. Давайте посмотрим: самый эффективный российский тренер сейчас — Слуцкий. Но какие у него были результаты в сборной?

Убежден, что нужен молодой и амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится. Потому что наш футбол все больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу. Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной.

Ранее была информация, что экс-рулевой «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить сборную России.

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протон1
протон1
05 июля в 20:51
вот это треш ток)
Ислам0926
Ислам0926
05 июля в 20:40
На Тедеско намекает наверно молодой амбициозный и Спартаковцев позовет)))
isamsn
isamsn
05 июля в 20:15
Нужно чтобы в РФС были профессионалы в области футбола , а не эффективные менеджеры. И голосовать должны профессионалы, а не бизнесмены от футбола.
Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 19:44
Посмотрим на амбициозность тренера СПАРТАКА!
Twisted
Twisted
05 июля в 19:07
В этом есть смысл только если и буратин заменять полностью на молодых перспективных иностранцев
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
05 июля в 19:01
Автоваз нельзя переделать в БМВ
Ags_0701
Ags_0701 ответ An Jo (раскрыть)
05 июля в 18:55
Самое смешное, что их даже поддерживают теми же методами, чтобы не загнулись совсем. Для автоваза - конские пошлины на ввоз авто, для наших кривоногих - лимит на легионеров)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Александр Котельников (раскрыть)
05 июля в 18:13
Дзагоев до 15-16 года был незаменимым и постоянным игроком основы, посмотри статистику, а потом....... Аналитик....
An Jo
An Jo
05 июля в 18:09
Сборная России - она как Автоваз. Этих бревноногих ничего и никто её не спасёт.
dok66
dok66
05 июля в 17:38
На сегодня из российских в ТОПе только Слуцкий , Федун совсем из памяти вышел, говоря о прошлом опыте Слуцкого , когда он просто стал кризис-менеджером в той ситуации как раз "благодаря" иностранцу . А откровенные намеки на Тедеско - это вооще перебор . Лучше бы сначала с Заремой посоветовался , прежде чем давать свои советы
zooveterinar
zooveterinar
05 июля в 17:26
Да,Вы уважаемый в своем клубе наведите порядок, стабильных побед,достойных достижений,достойных проигрышей!!! Платить по результату,продвигать своих воспитанников. Тренера с вашего клуба тоже бегут,взять,того же Корреру, успехи шли , но внезапно уволился, и Тедеско страно ,Спартак тренировать, семья!!! Сборную России ,уже как не семья!!! Вот и додумывайся!!!
Q-J-G
Q-J-G
05 июля в 17:24, ред.
Если говорить об амбициозности в теме сборная России, то должен быть тогда отечественный тренер, но ни в коем случае не такой главный тренер, как С.Черчесов.

Много возможно рассуждать об амбициозности иностранного тренера, но по большому счёту, главное, что будет волновать иностранца в сборной, это его зарплата. Увы, но, когда приглашают, то контракт с главным тренером заключается так, что возможно получать по максимуму, давая результат по минимуму, а в случае досрочного расторжения контракта получить всё сразу, не дожидаясь окончания контракта, Ф.Капелло не даст соврать....И это, кстати, отличный вариант для тренера-иностранца, чем раньше освободится, забрав причитающую сумму, тем раньше есть шанс возглавить новую команду. В общем, в стиле Ж.Моуриньо, на клубном уровне... Челси, МЮ, "шпоры"...

Не надо надеяться на чужого дядю, что он придёт и порядок наведёт, сборная заиграет так, как ожидают болельщики...

Свой тренер и амбициозность, это синонимы... Тренер иностранец и амбициозность, возглавляя сборную России, это под очень большим вопросом.
karnager
karnager
05 июля в 17:11
Ахаха логика. Костяк из молодых российских футболистов будет собирать старый иностранный специалист. Интересно как ? Опять по бумаге тому, кому надо?
Александр Котельников
Александр Котельников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 июля в 16:57
Так то в сборной не 11 игроков, а 23 и каждая позиция как правило дублируется так, что не пиши ересь и на Дзагоева ни когда не было большой надежды потому,что он постоянно попадал в лазарет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 16:45
Федун даже знает фамилию этого тренера.
Dzinvlad
Dzinvlad
05 июля в 16:11
Самый эффективнй тренер в России - это Бердыев. Но 30н никогда с этим не согласится
trimetil
trimetil
05 июля в 15:40
Про Валеру умолчал...
альсато
альсато
05 июля в 15:31
Нам бы только ВСЕ заморское хаить и Федунчика )))))).....эх Леня-ты Леня)))))..КОНЕЦ СПАРТАКУ!)))))
альсато
альсато ответ KotMaks (раскрыть)
05 июля в 15:23
НИКТО_НИЧЕГО НАМ НЕ ДОЛЖЕН!....Спасение УТОПАЮЩЕГО-дело рук и ног самого утопающего))))))
Олег Гусов
Олег Гусов
05 июля в 15:16
Федун, сборной России , в первую очередь, нужны амбициозные и готовые пахать футболисты , а не только амбициозный иностранный тренер !
А в том, что наш футбол в такой глубокой з...це , в том числе и твоя вина !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 июля в 14:44
Капелло закрутил гайки после 2012г, Слуцкий открутил так, что команда переп****дась друг с другом в раздевалке. Черчесов закрутил, но уходя из казармы, сказал Дзю, если чё я на территории. Теперь опять Лёню!?).
Уж лучше тогда закрыть глаза и ткнуть карандашом на список кандидатов. На кого укажет, такова судьба.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
05 июля в 14:37
Сборной России нужны футболисты, а их нет!!! Есть только онанисты, Оздоевы и "30ны"!
KotMaks
KotMaks
05 июля в 14:33
Сборной России нужен амбициозный Российский тренер, знающий наш футбол изнутри.
Он должен понимать все проблемы отечественного футбола, начиная с детских школ и заканчивая РПЛ,
Он должен предлагать решения для устранения эти проблем и аргументировано отстаивать эти решения , борясь с клубами, поскольку интересы клубов и интересы Сборной не совпадают ВООБЩЕ.
Он должен постоянно общаться с молодыми перспективными игроками и наставлять их на путь саморазвития, должен уговаривать их уезжать в более сильные чемпионаты.
Он должен работать не за миллионы при любом результате, а за конкретный результат (выход в финальную часть ЧМ или ЧЕ, выход из группы и т.д.)

Будет ли иностранец делать все это и жить нашим футболом ?
Monakh
Monakh ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 июля в 14:29
Мы поэтому и проиграли, что тогда тренер ставку делал только на Дзагоева с Денисовым, а сегодня Черчесов только на Дзюбу имея еще двух нападающих, которые не сыграли в паре не разу. Дзюба столб и вся команда на него играла. Это не прокатит на ЧЕ, все уже поняли как играет Россия и поэтому мы в 63.
David Young
David Young ответ протон1 (раскрыть)
05 июля в 14:28, ред.
Я уже сказал вам где искать относящуюся к этому информацию, больше по этому поводу обсуждать нечего. Не забывайте использовать хэштег вопрос_модератору. Вопрос на этом закрыт.
протон1
протон1 ответ David Young (раскрыть)
05 июля в 14:20, ред.
а зарплаты сдельные или оклад ?
Михаил Полунин
Михаил Полунин
05 июля в 14:19
Проблема российского футбола в неэффективной системе подготовки футболистов...
Откровенно, современные российские футболисты представляют жалкое зрелище, но получают в высшей лиге выше верхнего...
Нет ни одного футболиста мирового уровня...
Наш футбол для внутреннего потребления и перераспределения бабла...
Как и во всем: проще купить кого-нибудь из-за бугра, чем своих подготовить...
Работать, однако, надо...
David Young
David Young ответ протон1 (раскрыть)
05 июля в 14:16, ред.
https://www.soccer.ru/job - здесь можно прочитать список доступных вакансий.

Больше посоветовать вам ничего не могу.
nikoladolgov
nikoladolgov
05 июля в 14:15
Нужен кто-то типа Чериченко, способный из го ... вна конфетку сделать !
протон1
протон1
05 июля в 14:13, ред.
кстати тут на сайте есть вакантные места для работы? я дизайнер. кто ответит ?. заказы принимаю онлайн
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