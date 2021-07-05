Федун не исключил возвращения Черчесова в «Спартак»

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05 июля 2021, 14:54

Владелец «Спартака» Леонид Федун не исключает возможности возвращения в команду бывшего главного тренера красно-белых, ныне возглавляющего сборную России по футболу .

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.

Никогда не говори «никогда». У меня уже был опыт работы с ним.

Ранее Федун заявил, что сборную России вместо Черчесова должен возглавить иностранный тренер.