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Федун не исключил возвращения Черчесова в «Спартак»

05 июля 2021, 14:54

Владелец «Спартака» Леонид Федун не исключает возможности возвращения в команду бывшего главного тренера красно-белых, ныне возглавляющего сборную России по футболу Станислава Черчесова.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.

Никогда не говори «никогда». У меня уже был опыт работы с ним.

Ранее Федун заявил, что сборную России вместо Черчесова должен возглавить иностранный тренер.

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Все комментарии
SpartakPaha
SpartakPaha
06 июля в 06:21
Адекватность владельцев клуба под сомнением. Но видать нам чемпионства в юбилейный год
Kosmos58
Kosmos58
06 июля в 04:41
Спартак только начал возрождаться! Даже и не думайте хоронить его с приходом Ссаламыча!!!
makkie
makkie
05 июля в 23:34
Не дай Бог Федун пригласит Черчесова в Спартак.
Можно всё заканчивать вообще.
Сп62
Сп62
05 июля в 22:01
Лично я сразу застрелюсь. Для меня хватит его первого прихода. Уж лучше взять Олича.
mars6791
mars6791
05 июля в 21:51
Ещё один спаситель сборной и Спартака. Впрочем все соперники только за, - Черчесова в "Спартак", браво!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 июля в 20:03
Федун ! У тебя температура что ли ?
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
05 июля в 19:08
Леня, тебе не жалко Зарему????
Да и Стас ничего нигде толком не добился,какой он тренер?
Ты хочешь окончательно,чтобы болелы отвернулись от команды?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
05 июля в 17:50
что-то он так раззвизделся-то, перестану за них если этого клоуна возьмут
Caniggia
Caniggia
05 июля в 17:02
Федун тоже уже что ли начал гнать пургу в стиле Черчесова или сидит на чём-то?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 17:01
Руй почесал репу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 17:00
Россияне будут счастливы скорее бы это произошло.
112910415
112910415
05 июля в 16:59
надо отдохнуть от этой мысли
за
за
05 июля в 16:17
batog
batog
05 июля в 16:16
Арнольдыч, завязывай с грибами!!!!!!
за
за
05 июля в 16:16
Чур меня!!! (С)
1-я конная
1-я конная ответ ДАША Д (раскрыть)
05 июля в 15:58
Понизить? Триумфатору ЧМ-2018 и грозе Финляндии? Он не какой-то там штабист, он полевой командир! Только повышение оклада!
альсато
альсато
05 июля в 15:37
Федунчик. вас ВСЕХ купит и продаст)))))...потом снова купит и продаст(ПОДОРОЖЕ))))))
ДАША Д
ДАША Д
05 июля в 15:16
Тут всё может быть, но Стас должен понизить требования к зарплате.
RamonCSKA
RamonCSKA
05 июля в 15:14
Леня хочет труп жены очень
протон1
протон1
05 июля в 15:14
реально психически неадекватный. что он несет . кто его взял
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 15:14
Блин, ну вы же ж только что нашли нового спасителя. Каково ему будет работать, если ему прочтут и переведут слова Федуна? Получается, на португальца никакой надежды нет, пригласили для галочки, а на примете зубр имеется.
Некрасиво со стороны Федуна. Да и когда он отличался логичными действиями? Впрочем, может тут Зарема воду мутит. Она имеет большое влияние, а Руй ей сразу не понравился.
Вопрос, нравится ли ей Стас?
1-я конная
1-я конная
05 июля в 15:03
Вся страна надеется на это чудо!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 июля в 15:02
У "полевого командира" две пути теперь. В лес, или в смотрящим в душевую.
протон1
протон1
05 июля в 14:57
а зарема позволит?
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