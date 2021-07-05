Федун не исключил возвращения Черчесова в «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не исключает возможности возвращения в команду бывшего главного тренера красно-белых, ныне возглавляющего сборную России по футболу Станислава Черчесова.
Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.
Никогда не говори «никогда». У меня уже был опыт работы с ним.
Ранее Федун заявил, что сборную России вместо Черчесова должен возглавить иностранный тренер.
Некрасиво со стороны Федуна. Да и когда он отличался логичными действиями? Впрочем, может тут Зарема воду мутит. Она имеет большое влияние, а Руй ей сразу не понравился.
Вопрос, нравится ли ей Стас?
Некрасиво со стороны Федуна. Да и когда он отличался логичными действиями? Впрочем, может тут Зарема воду мутит. Она имеет большое влияние, а Руй ей сразу не понравился.
Вопрос, нравится ли ей Стас?