Лёв, Виллаш-Боаш и Петкович претендуют на пост тренера сборной России

Стали известны имена трёх иностранных специалистов, которые входят в список кандидатов на пост главного тренера сборной России.
Согласно источнику, в шорт-лист РФС входят экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, Владимир Петкович, возглавляющий сборную Швейцарии, а также покинувший национальную команду Германии Йоахим Лёв.
Отмечается, что РФС также рассматривал кандидатуру главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, но в окончательный список он не попал.
Ранее появилась информация о том, что бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско готов рассмотреть вариант со сборной России.
Виллаш-Боаш ( довольно слабенький тренер сидящий без работы)
Петкович ( взойти на гору а потом резко спрыгнуть и потерять все из за денег .....не разумно. Швецария это уже статусная команда по факту которая наверняка сможет еще с ним прибавить)
Виллаш-Боаш ( довольно слабенький тренер сидящий без работы)
Петкович ( взойти на гору а потом резко спрыгнуть и потерять все из за денег .....не разумно. Швецария это уже статусная команда по факту которая наверняка сможет еще с ним прибавить)
Годится только для пенсионеров.
Годится только для пенсионеров.
Может РФС претендует на тренеров этих?
Может РФС претендует на тренеров этих?
Иностранец хорош тем, что ещё не погряз в агентских и клановых схемах... В остальном, - это вариант без очевидных преимуществ...
Иностранец хорош тем, что ещё не погряз в агентских и клановых схемах... В остальном, - это вариант без очевидных преимуществ...
Но он сдал в последнее время.
Если Петкович согласиться , то наверное лучший вариант.
Но он сдал в последнее время.
Если Петкович согласиться , то наверное лучший вариант.