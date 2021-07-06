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Лёв, Виллаш-Боаш и Петкович претендуют на пост тренера сборной России

06 июля 2021, 01:16

Стали известны имена трёх иностранных специалистов, которые входят в список кандидатов на пост главного тренера сборной России.

Согласно источнику, в шорт-лист РФС входят экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, Владимир Петкович, возглавляющий сборную Швейцарии, а также покинувший национальную команду Германии Йоахим Лёв.

Отмечается, что РФС также рассматривал кандидатуру главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, но в окончательный список он не попал.

Ранее появилась информация о том, что бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско готов рассмотреть вариант со сборной России.

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sxxwxbqvpq33
sxxwxbqvpq33
вчера в 02:38
Складывается впечатление,что РФС для отвода внимания публикует эти новости,в надежде на то,что все забудут провал сбороной на евро.. НЕ ЗАБУДУТ! ЛЁВ?! Все бы были рады,но после стольких лет с топ сборонй согласится ли он на это??!! Петкович как бы работает!!!! Вы сначала нечисть увольте,испортившую людям праздник и настроение.. своей бездарной,тупой головой, а потом предлагайте кандидатуры
Сп62
Сп62
06 июля в 13:20
В этом шорт-листе, как в договоре на кредит, маленькими буквами в конце дописано -Саламыч.
LAISMEN
LAISMEN
06 июля в 12:12, ред.
Лев ( Очень дорого нам обойдется. Старомоден. Наверняка опять старую гвардию подтянет да и Саламыч по старой дружбе ему кое кого посоветует)

Виллаш-Боаш ( довольно слабенький тренер сидящий без работы)

Петкович ( взойти на гору а потом резко спрыгнуть и потерять все из за денег .....не разумно. Швецария это уже статусная команда по факту которая наверняка сможет еще с ним прибавить)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 июля в 11:55, ред.
РФС , как флюгер. Вроде Саламыча оставили с его двойкой за выступление на ЧЕ и вроде ищут. Тут главное сейчас не в тренере для Сборной , а в этой шайке-лейке не профессионалов. Они то губят наш футбол. Все видем выступление наших ведущих клубов в Европе. Так , что же мы хотим от Сборной...??? Что , там другие играют игроки ???? Р Ф С довел наш футбол до дна , которое по моему уже и пробито нашим тихоходным футболом с помощью некчемных дедков и не профессиональных дюканов правящим этим " балом ".
Hypnoz
Hypnoz
06 июля в 11:44
Всё уже решено. Португальца одобрили !
Chivas1
Chivas1
06 июля в 11:13
Какой Лёв?????
Garrincha58
Garrincha58
06 июля в 10:22
всё останется как было ужесточат лимит может быть введут потолок для молодых и окончательно убьют клубный футбол а если клубный футбол умрёт то и сборная будет на уровне Молдовы или Сан Марино наверное этого хотят в РФСе
Garrincha58
Garrincha58
06 июля в 10:17
Лёв он 15 лет пахал и никуда не пойдёт он будет год отдыхать Петкович а зачем ему это надо у него неплохие успехи в Швейцарии и наверняка его продлят там Виллаш Боаш тоже не захочет ехать в Россию если только под большие бабки но согласятся ли в РФС на такие траты если нет игроков то тренер ничего не сделает нам сейчас нужен молодой свой тренер с новыми взглядами на футбол он много не запросит да и риск минимальный думаю Черевченко или Евсеев подошли бы на эту работу
Garrincha58
Garrincha58
06 июля в 10:12
бред полный никто никого не рассматривает уверен Че продолжит и дальше приглашать своих любимцев Жирика и Д
bsww
bsww
06 июля в 09:54
Да возьмите как шутил Задорнов в тренеры Бориса Моисеева
Roman73
Roman73
06 июля в 09:37
В России легко можно заработать деньги, но ещё легче уронить футбольный престиж , потерять имя , реноме , выпасть из числа востребованных специалистов.
Годится только для пенсионеров.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Comentarios (раскрыть)
06 июля в 09:16
Боюсь, чтобы дать результат он потребует отобрать ему "истинных арийцев" со стальными нервами и железной дисциплиной. Ведь успех немцев в футболе кроется в дисциплине и выучке. Это точно не про нас.
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
06 июля в 08:27
ПРЕТЕНДУЮТ??? А у них вы спросили?
Может РФС претендует на тренеров этих?
particular
particular
06 июля в 08:20
РФС если и ищет, то слабо... Если и выбирает, то не тех...
Иностранец хорош тем, что ещё не погряз в агентских и клановых схемах... В остальном, - это вариант без очевидных преимуществ...
Alhunah
Alhunah
06 июля в 08:12, ред.
Петрович чего добился? От Французов по пенкам отскочил?
rubinovyi2
rubinovyi2
06 июля в 08:12
Очередные Капелло...)))
всё продинамил
всё продинамил
06 июля в 08:10
Далича то зачем обидели? Сейчас наверное бухает с горя…
Alhunah
Alhunah
06 июля в 08:05
На счет Лева можете гуьу сразу закатать обратно
sir_Alex
sir_Alex
06 июля в 07:44
Они в курсе?😁😁😁
mensk
mensk
06 июля в 07:23
РФС, а где же вы были со своим списком год назад?
swed27
swed27
06 июля в 07:12
Может Хиддинка ещё разок пригласить
Ислам0926
Ислам0926
06 июля в 06:28
Лев реально охренеет от наших футболистов,Петкович думаю скрепя зубами будет работать и что то выжимать,Боаш опять за деньгами собрался
Мага Шульман
Мага Шульман
06 июля в 06:20
Насчет Петковича и Лёва - брехня, однозначно. А Боаш и Тедеско могут и согласиться.Если предложат долгосрочный контракт.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 июля в 05:23
Ради больших денег может и согласятся.
Землянин
Землянин
06 июля в 05:18
Только денег сгребут и свалят, без отчёта и какой либо ответственности, как было с гусом и диком. Хотя с левом интересный вариант, но очень фантастический
nikoladolgov
nikoladolgov
06 июля в 05:16
Лев это конечно имя !
Но он сдал в последнее время.
Если Петкович согласиться , то наверное лучший вариант.
КЭТиК
КЭТиК
06 июля в 04:36
Наши только зарплатой могут заманить.
амурец
амурец
06 июля в 02:17
Петкович лучший вариант, Лёв привык работать со звёздами
Comentarios
Comentarios
06 июля в 02:16
А я в Лева верю . Чет в нем есть
311
311
06 июля в 02:15, ред.
Всё эти тренеры работают с готовым пиломатериалом, а у нас древесина неотесанная, залежавшаяся, тут как минимум нужен Магат, на худой конец Карполь!)
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