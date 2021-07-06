Лёв, Виллаш-Боаш и Петкович претендуют на пост тренера сборной России

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06 июля 2021, 01:16

Стали известны имена трёх иностранных специалистов, которые входят в список кандидатов на пост главного тренера сборной России.

Согласно источнику, в шорт-лист РФС входят экс-наставник «Зенита» , , возглавляющий сборную Швейцарии, а также покинувший национальную команду Германии .

Отмечается, что РФС также рассматривал кандидатуру главного тренера сборной Хорватии , но в окончательный список он не попал.

Ранее появилась информация о том, что бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско готов рассмотреть вариант со сборной России.