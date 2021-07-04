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В МЛС игрок сделал предложение своей девушке сразу после матча

04 июля 2021, 09:51
Миннесота ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Миннесота Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб Сан-Хосе ЭртквейксСан-Хосе ЭртквейксМатч завершен

Хавбек «Миннесоты» Хассани Дотсон сделал предложение своей девушке сразу после матча MLS против «Сан-Хосе Эртквейкс».

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
04 июля в 23:15
Как это по-американски ))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 12:52
Только по таким случаям можно и нужно преклонять колени и не по каким другим !!! 😜
stanichnik
stanichnik
04 июля в 11:44, ред.
Наш Ваня Новосельцев ещё раньше сделал аналогичное предложение своей возлюбленной.
mihaluch
mihaluch
04 июля в 10:32
Ну и что же здесь такого.
Cules2013
Cules2013
04 июля в 10:27
Эмоции это вызывает позитивные, конечно. И вроде как поступок хороший, но... вам психолог скажет, что подобные вещи лучше не делать, ни с кем, ни в какой ситуации. Почему? Потому как многие люди в присутствии камер, толпы народа и т.п. вещей склонны давать социально приемлемые ответы. Обычный человек, даже в компании друзей из 5-ти человек уже ведёт себя не так, как вёл бы будучи один, или в паре с кем-то. Это психология поведения. Проще говоря, если бы все предложения руки и сердца проходили 1-на-1, в камерной обстановке, отказов и "я подумаю" было бы ощутимо больше.

Этой паре удачи в личной жизни и пусть опровергнут то, что я написал выше)
Legend 6
Legend 6 ответ волгодон 2 (раскрыть)
04 июля в 10:15
Они из всего делают шоу. Лично я лучше бы на это смотрел чем на проституток у Малахова
волгодон 2
волгодон 2
04 июля в 10:00
мыльная публичная американщина
любят они из личных щепетильных моментов делать шоу
YVG
YVG
04 июля в 09:52
Это достойный поступок.
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