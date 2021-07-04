В МЛС игрок сделал предложение своей девушке сразу после матча

Хавбек «Миннесоты» Хассани Дотсон сделал предложение своей девушке сразу после матча MLS против «Сан-Хосе Эртквейкс».
Женщина дала согласие на бракосочетание.
Недавно Месут Озил в честь своей свадьбы оплатил операции для тысячи детей.
|Миннесота Юнайтед2 : 2Сан-Хосе Эртквейкс
|Матч завершен
Хавбек «Миннесоты» Хассани Дотсон сделал предложение своей девушке сразу после матча MLS против «Сан-Хосе Эртквейкс».
Женщина дала согласие на бракосочетание.
Недавно Месут Озил в честь своей свадьбы оплатил операции для тысячи детей.
Этой паре удачи в личной жизни и пусть опровергнут то, что я написал выше)
Этой паре удачи в личной жизни и пусть опровергнут то, что я написал выше)
любят они из личных щепетильных моментов делать шоу
любят они из личных щепетильных моментов делать шоу