«Пришло время отдохнуть с любимыми». Роналду опубликовал фото с семьёй

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии в твиттере поделился фотографией с отдыха.

Криштиану сделал фото вместе со своей возлюбленной Джорджиной и детьми.

«Пришло время отдохнуть с моими любимыми», — написал Роналду.

It’s time to rest with my loves ⚓️💙 pic.twitter.com/maxx9zsUYR