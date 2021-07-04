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«Пришло время отдохнуть с любимыми». Роналду опубликовал фото с семьёй

04 июля 2021, 20:43

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в твиттере поделился фотографией с отдыха.

Криштиану сделал фото вместе со своей возлюбленной Джорджиной и детьми.

«Пришло время отдохнуть с моими любимыми», — написал Роналду.

Ранее появилась информация, что Роналду собирается продлить контракт с «Ювентусом» до 2023 года.

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Все комментарии
karnager
karnager ответ Дима Логинов (раскрыть)
05 июля в 09:15, ред.
Удивительно, что в кадре нет даже того, на кого он лимонил
VeniaminS
VeniaminS
05 июля в 08:48
Правильно,отдохнуть надо перед чемпионатом.
Futurista
Futurista ответ dzvinka (раскрыть)
04 июля в 23:24
Когда пресс есть его держать не надо)...когда нет...держи не держи...
dzvinka
dzvinka
04 июля в 22:11
фото типа с семьей и детьми... он лежит прес держит со всех сил))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 июля в 21:55, ред.
и никакой Кока-колы!!!
Акции компании ещё слегка просели.
Союзник противников
Союзник противников
04 июля в 21:27
А где жена его детей,почтенная донья Пробирка???
КЭТиК
КЭТиК
04 июля в 21:14
Ну прям идиллия...
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
04 июля в 20:57
Так слили бы раньше и отдыхал бы сколько влезет
Q-J-G
Q-J-G
04 июля в 20:53
Отличное фото... Джорджина красивая женщина.
Пожалуй, самая красивая среди жён и девушек футболистов.
Дима Логинов
Дима Логинов
04 июля в 20:51
Дабы показать, что у него тоже есть любимые, Артём Дзюба включился в челлендж Роналду.

Дзюба с теми, кто его любит.

Ironigor
Ironigor
04 июля в 20:47
Правильно, семья это святое !!!
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