«Пришло время отдохнуть с любимыми». Роналду опубликовал фото с семьёй

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в твиттере поделился фотографией с отдыха.
Криштиану сделал фото вместе со своей возлюбленной Джорджиной и детьми.
«Пришло время отдохнуть с моими любимыми», — написал Роналду.
It’s time to rest with my loves ⚓️💙 pic.twitter.com/maxx9zsUYR— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 4, 2021
Ранее появилась информация, что Роналду собирается продлить контракт с «Ювентусом» до 2023 года.
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