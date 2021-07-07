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Кураньи: «Тедеско — суперкандидат на пост нового тренера сборной России»

07 июля 2021, 19:14

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о будущем Станислава Черчесова в сборной России. Немец выступал под руководством Черчесова в сезоне 2014/15.

Я очень высокого мнения о Черчесове, при нем чувствовал себя отлично физически, мы прошли в 1/8 финала Лиги Европы, выиграв все матчи в группе. Свой уровень он доказал на ЧМ-2018, где Россия показала отличный результат. Но каждый турнир — новая страница. После четвертьфинала чемпионата мира ожидания были высокими, поэтому вылет на групповом этапе — большое разочарование. Естественно, в таких случаях начинается дискуссия о тренере, тут ничего нового нет. Что касается решений, то я не настолько близок к российскому футболу, чтобы давать рецепты. Есть люди, которые гораздо глубже погружены в тему.

Тедеско в сборной России? Это суперкандидат. Мне кажется, он бы идеально подошел сборной. Знает российскую лигу, всех игроков, здорово проводит анализ, у него современный взгляд на футбол. И он, и Черчесов сильные тренеры, но с совершенно разным подходом. А если с нынешним главным тренером и расставаться, то для чего-то нового.

Ранее появилась информация о том, что сборная России рассматривает вариант с назначением другого немецкого специалиста.

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Все комментарии
vm777
vm777
08 июля в 19:03
Анатолий.
Суть моего ответа уместилась в 1 фразу "претензии к Тедеско можно предъявить и другим тренерам". А Ганчаренко это яркий пример, хорошо знакомый болельщику Цска. Вы этого не поняли, поскольку главное не разобраться в вопросе, накинуть на тренера.
О футболе. Одно дело критиковать схемы, развитие игроков, физподготовку, а другое дело критиковать поведение на бровке. Если вы этого так и не поняли, чтож успешного обсуждения "футбола".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ vm777 (раскрыть)
08 июля в 17:57
Уважаемый, давайте прекратим это бесцельное словоизлияние. Речь шла о Тедеске как о потенциальной тренере сборной. Я высказал свое негативное отношение к этой личности. Имею право ? Да. Причем здесь Ганчаренко? Если бы он претендовал бы на эту должность я бы тоже высказал свое мнение. А почему же, вы , уважаемый не стали сравнивать светлый облик Тедески и отвратительный облик, например Талалаева, или Черевченко. Странная логика. Если ты скажешь что то критическое , например в адрес Дивеева, то я , что должен в ответ писать, зато в Спартаке Жиго с нетрадиционной ориентацией , или еще какую либо гадость.? К счастью не у всех спартачей такой подход, здесь есть с кем пообщаться о футболе. Гуд бай.
vm777
vm777 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 июля в 13:49
А у тренера у клуба и сборной разные требования к личности? Ганчаренка вел себя так же как и Тедеско, но всех устраивало это. Так что его упоминание очень даже к месту, т.к. нет разницы - тренер сборной или клуба. И откуда вам знать про личность Тедеско? Лично знакомы? Или он много гадостей про страну говорил? Он, кстати, в отличие от россиянина Фернандеса русский неплохо подучил. Это вполне себе показывает личность. У Тедеско же одна проблема для вас - он был в Спартаке. Вот и все.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ vm777 (раскрыть)
08 июля в 12:55
Как ты вильнул в сторону, гражданин! Ты же сам упомянул Ганчаренко, который не упоминался нигде как претендент на должность тренера сборной. А для меня тренер сборной это, в первую очередь, личность, а потом уже профкачества. А как личность тедеска, мягко говоря, не вариант.
vm777
vm777 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 июля в 09:58, ред.
Товарищ, по порядку.
1. Тедеско разве назначен главным тренером? Или он заявил о желании стать главным? Сми днлают вброс, не более того.
2. Если говорить о Тедеско как о кандидате в тренеры сборной, то рассуждать надо о тренерских качествах, а не скакун-сбежал.
3. Мой посыл о том, что такие претензии можо многим тренерам выдвинуть, а других. наоборот - за пассивность поругать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ vm777 (раскрыть)
07 июля в 22:23
Гражданин хороший! Речь идёт о тренер СБОРНОЙ моей страны, а не о клубе. Читай внимательно новость, а потом уже реагируй
Alhunah
Alhunah ответ STEPAN MARTIYNOV (раскрыть)
07 июля в 21:35, ред.
Если так рассуждать то можно вообще за бесплатно идейных искать, в первую смену команду тренировать, а во вторую на жизнь зарабатывать, правда иногда смгут со второй смыны не отпустить или на переработку задержать, но ничего страшного пару игр команда и без тренера сыграет
dok66
dok66
07 июля в 21:28
Ну еще мнение Кураньи мы слышали . Он хороший был игрок , но как футбольный аналитик .... никакой
баск
баск
07 июля в 21:08
Ну, Кеша в своём репертуаре)

Когда-то в ранней молодости скандалил, задирался, был типичным плохим мальчиком.
Но с годами развернулся на 180 и теперь всех любит, всех хвалит и всем улыбается..

У него и Черчесов хороший..)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 21:07
Рожайте уж быстрее. Время на стороне Черчесова, а он ещё наверное переводит часы вперёд и вперёд, шевеля усами. Тараканище!).
Dima salev
Dima salev
07 июля в 21:06
Немец поддерживает своего немца
STEPAN MARTIYNOV
STEPAN MARTIYNOV ответ Alhunah (раскрыть)
07 июля в 21:03
не согласен. можно найти нормальных пацанов, которые разбираются в футболе. они согласятся на такую зарплату, потому что любят футбол и являются патриотами
vm777
vm777 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 июля в 20:43
Ага, вот Ганчаренка совсем другое дело, бросал команду во время сезона и скакал не хуже Тедеско. Такого тренера вы упустили, эх.
vm777
vm777
07 июля в 20:41
По русски Тедеско говорит понятнее Черчесова)
Alhunah
Alhunah ответ STEPAN MARTIYNOV (раскрыть)
07 июля в 20:40, ред.
За 40т выбор будет из кильды бильды абудуль ибн батькович со стройки не говорящих по русски
BDA8181
BDA8181
07 июля в 20:25, ред.
тут один человек про конный спорт говорил)))Видимо Газаева предлогает )))
ну а если сёрьезно явно не Тедеско, слабоват. Лучше назначать Курца.
LAISMEN
LAISMEN
07 июля в 20:21
"Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков!"

В. Высоцкий
STEPAN MARTIYNOV
STEPAN MARTIYNOV
07 июля в 20:20
нужно выбирать из специалистов которые согласны за 40000 рублей работать, Тедеску, конечно хороший специалист, но врядли захочет за такую зарплату работать.К сожалению слишком избалован
Рязань 062
Рязань 062
07 июля в 20:14
если , представить на минутку, что РФС связался с тедеско, то это будет позором для всего , не только российского, но и мирового футбола. ставить шута во главе сборной, пусть и из второй сотни мирового рейтинга, это просто маразм
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 июля в 20:03
Скакун может и должен тренировать сборную по конному спорту. но не по футболу. А потом он по жене затоскует, а потом будет толерантность пропагандировать. Не нам, такое добро не надо.
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 19:57
Тедеску - румын и ничего хорошего ждать от него нечего.
нечитайло
нечитайло
07 июля в 19:55
Надо что то делать
ДСА
ДСА
07 июля в 19:40
Все покрыто мраком.
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 19:38
Берите его к себе на сборную.
Q-J-G
Q-J-G
07 июля в 19:36
Кандидатов: "Пруд пруди", а тренера нет... Хотя, почему нет, есть С.Черчесов, который в отставку не собирается, а в Казань отправляется... Поговорили, а "воз и ныне там"....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 19:30
Кто только не рулил нашей сборной даже чабану доверили а вот клоунов не было и потому хотят попробовать тедеску.
протон1
протон1
07 июля в 19:28
для начало надо разобраться с олигархом
Землянин
Землянин
07 июля в 19:27
Вот пускай сборную Бразилии или Германии тренерует, как раз места тоже свободны 🎃
Strashniy
Strashniy
07 июля в 19:21
Тедеско не подходит наш климат.
Сп62
Сп62
07 июля в 19:21
Ну, ещё бы немец не похвалил своего соотечественника.
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