Кураньи: «Тедеско — суперкандидат на пост нового тренера сборной России»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о будущем Станислава Черчесова в сборной России. Немец выступал под руководством Черчесова в сезоне 2014/15.
Я очень высокого мнения о Черчесове, при нем чувствовал себя отлично физически, мы прошли в 1/8 финала Лиги Европы, выиграв все матчи в группе. Свой уровень он доказал на ЧМ-2018, где Россия показала отличный результат. Но каждый турнир — новая страница. После четвертьфинала чемпионата мира ожидания были высокими, поэтому вылет на групповом этапе — большое разочарование. Естественно, в таких случаях начинается дискуссия о тренере, тут ничего нового нет. Что касается решений, то я не настолько близок к российскому футболу, чтобы давать рецепты. Есть люди, которые гораздо глубже погружены в тему.
Тедеско в сборной России? Это суперкандидат. Мне кажется, он бы идеально подошел сборной. Знает российскую лигу, всех игроков, здорово проводит анализ, у него современный взгляд на футбол. И он, и Черчесов сильные тренеры, но с совершенно разным подходом. А если с нынешним главным тренером и расставаться, то для чего-то нового.
Ранее появилась информация о том, что сборная России рассматривает вариант с назначением другого немецкого специалиста.
Суть моего ответа уместилась в 1 фразу "претензии к Тедеско можно предъявить и другим тренерам". А Ганчаренко это яркий пример, хорошо знакомый болельщику Цска. Вы этого не поняли, поскольку главное не разобраться в вопросе, накинуть на тренера.
О футболе. Одно дело критиковать схемы, развитие игроков, физподготовку, а другое дело критиковать поведение на бровке. Если вы этого так и не поняли, чтож успешного обсуждения "футбола".
Суть моего ответа уместилась в 1 фразу "претензии к Тедеско можно предъявить и другим тренерам". А Ганчаренко это яркий пример, хорошо знакомый болельщику Цска. Вы этого не поняли, поскольку главное не разобраться в вопросе, накинуть на тренера.
О футболе. Одно дело критиковать схемы, развитие игроков, физподготовку, а другое дело критиковать поведение на бровке. Если вы этого так и не поняли, чтож успешного обсуждения "футбола".
1. Тедеско разве назначен главным тренером? Или он заявил о желании стать главным? Сми днлают вброс, не более того.
2. Если говорить о Тедеско как о кандидате в тренеры сборной, то рассуждать надо о тренерских качествах, а не скакун-сбежал.
3. Мой посыл о том, что такие претензии можо многим тренерам выдвинуть, а других. наоборот - за пассивность поругать.
1. Тедеско разве назначен главным тренером? Или он заявил о желании стать главным? Сми днлают вброс, не более того.
2. Если говорить о Тедеско как о кандидате в тренеры сборной, то рассуждать надо о тренерских качествах, а не скакун-сбежал.
3. Мой посыл о том, что такие претензии можо многим тренерам выдвинуть, а других. наоборот - за пассивность поругать.
Когда-то в ранней молодости скандалил, задирался, был типичным плохим мальчиком.
Но с годами развернулся на 180 и теперь всех любит, всех хвалит и всем улыбается..
У него и Черчесов хороший..)))
Когда-то в ранней молодости скандалил, задирался, был типичным плохим мальчиком.
Но с годами развернулся на 180 и теперь всех любит, всех хвалит и всем улыбается..
У него и Черчесов хороший..)))
ну а если сёрьезно явно не Тедеско, слабоват. Лучше назначать Курца.
ну а если сёрьезно явно не Тедеско, слабоват. Лучше назначать Курца.
В. Высоцкий
В. Высоцкий