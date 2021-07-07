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Балотелли заявил, что хочет пробиться в состав сборной Италии на ЧМ-2022

07 июля 2021, 18:13

Нападающий Марио Балотелли в своём инстаграме ответил на критику в свой адрес, а также заявил, что намерен пробиться в состав сборной Италии на чемпионат мира 2022 года.

Я видел так много оскорблений в свой адрес, и, как вы знаете, у меня нет проблем с выражением своих мыслей. Я не понимаю всей этой ненависти ко мне со стороны стольких итальянцев! Италия великолепно выступает на Евро-2020. Меня нет в составе сборной, потому что другие игроки в последние годы заслужили вызов в национальную команду больше, чем я.

Но какой смысл писать мне, что я бедный, чтобы я сидел дома, что я ничего не стою, что я не итальянец. Вы думаете, мне будет нереально попасть на чемпионат мира 2022 года, но в этом нет ничего невозможного для меня. Если вы не видите во мне себя, это не значит, что меня не должно быть в сборной Италии.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ответил на вопрос о том, может ли Балотелли вернуться в национальную команду.

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Все комментарии
112910415
112910415
08 июля в 07:09
упущено время, всё поздно
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
07 июля в 22:24
Желаем только удачи Бало
dok66
dok66
07 июля в 21:25
Думаю игроки сборной Италии категорически против этой одиозной фигуры . Уж очень много он за свою карьеру "нафигурил"
Dima salev
Dima salev
07 июля в 21:08
Балотелли испортить атмосферу в команде. Лучше в диване поддерживать
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
07 июля в 20:56
Не пора ли на пенсию?
Ravshan878
Ravshan878
07 июля в 20:41
Сам себе закрыл кислород. Блудный сын Италии.😎.
Lewa2708
Lewa2708
07 июля в 20:26
Всё в его ногах. Забьет в Турции 40 голов, то возможно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 20:18
Ему бы лучше пробиться к хорошему психиатру.
Elliada
Elliada
07 июля в 19:43
Когда сборная вышла в финал, сразу захотел обратно. Но Италии он не нужен
протон1
протон1
07 июля в 19:36
большой ребенок так и не повзрослел
dimagas2
dimagas2
07 июля в 19:21, ред.
Человек футболку не могет правильно одеть,куда уж играть)))
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 19:10
Столько времени потерял из за своих выходок
d_fincher
d_fincher
07 июля в 18:59
Кто бы что ни говорил, а Марио может.
sir_Alex
sir_Alex
07 июля в 18:47
Уже поздно, Марио 😉
Q-J-G
Q-J-G
07 июля в 18:31
Ему бы закрепиться в составе турецкого "Адана Демирспор", который вышел в высшую лигу Турции, а он о сборной Италии размечтался...

Яркий пример того, как безусловно, очень талантливый игрок, "зарубил на корню" свою футбольную карьеру.... Будет жалеть, да поздно, былого не воротишь... Упустил он свой шанс, быть великим игроком, который вписал своё имя "золотыми" буквами в историю Мирового футбола.... А жаль, тем более, что было с кого брать пример: К.Роналду, Л.Месси...
протон1
протон1
07 июля в 18:29
комы ты нужен не послушный. мавр тебя не воспитал. еще в сборную хочеь
нечитайло
нечитайло
07 июля в 18:29
Нет не чего не возможного
sv_1969
sv_1969
07 июля в 18:21
Марио сам себя закопал((
Ironigor
Ironigor
07 июля в 18:19
Забудь !!! Футбол это уже не твоё !!!))
Artemon9
Artemon9
07 июля в 18:18
Ну, к хорошей команде почему бы и не примазаться
shlomo
shlomo
07 июля в 18:17
Трудись и показывай на что ты способен
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