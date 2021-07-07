Балотелли заявил, что хочет пробиться в состав сборной Италии на ЧМ-2022

Нападающий Марио Балотелли в своём инстаграме ответил на критику в свой адрес, а также заявил, что намерен пробиться в состав сборной Италии на чемпионат мира 2022 года.
Я видел так много оскорблений в свой адрес, и, как вы знаете, у меня нет проблем с выражением своих мыслей. Я не понимаю всей этой ненависти ко мне со стороны стольких итальянцев! Италия великолепно выступает на Евро-2020. Меня нет в составе сборной, потому что другие игроки в последние годы заслужили вызов в национальную команду больше, чем я.
Но какой смысл писать мне, что я бедный, чтобы я сидел дома, что я ничего не стою, что я не итальянец. Вы думаете, мне будет нереально попасть на чемпионат мира 2022 года, но в этом нет ничего невозможного для меня. Если вы не видите во мне себя, это не значит, что меня не должно быть в сборной Италии.
Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ответил на вопрос о том, может ли Балотелли вернуться в национальную команду.
Яркий пример того, как безусловно, очень талантливый игрок, "зарубил на корню" свою футбольную карьеру.... Будет жалеть, да поздно, былого не воротишь... Упустил он свой шанс, быть великим игроком, который вписал своё имя "золотыми" буквами в историю Мирового футбола.... А жаль, тем более, что было с кого брать пример: К.Роналду, Л.Месси...
Яркий пример того, как безусловно, очень талантливый игрок, "зарубил на корню" свою футбольную карьеру.... Будет жалеть, да поздно, былого не воротишь... Упустил он свой шанс, быть великим игроком, который вписал своё имя "золотыми" буквами в историю Мирового футбола.... А жаль, тем более, что было с кого брать пример: К.Роналду, Л.Месси...