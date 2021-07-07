Балотелли заявил, что хочет пробиться в состав сборной Италии на ЧМ-2022

Нападающий в своём инстаграме ответил на критику в свой адрес, а также заявил, что намерен пробиться в состав сборной Италии на чемпионат мира 2022 года.

Я видел так много оскорблений в свой адрес, и, как вы знаете, у меня нет проблем с выражением своих мыслей. Я не понимаю всей этой ненависти ко мне со стороны стольких итальянцев! Италия великолепно выступает на Евро-2020. Меня нет в составе сборной, потому что другие игроки в последние годы заслужили вызов в национальную команду больше, чем я.

Но какой смысл писать мне, что я бедный, чтобы я сидел дома, что я ничего не стою, что я не итальянец. Вы думаете, мне будет нереально попасть на чемпионат мира 2022 года, но в этом нет ничего невозможного для меня. Если вы не видите во мне себя, это не значит, что меня не должно быть в сборной Италии.