Месси: «Аргентина – Бразилия – это финал, которого ждали все»

Нападающий сборной Аргентины порассуждал о предстоящем матче финала Кубка Америки с Бразилией, а также прокомментировал слова форварда сборной Бразилии Неймара. Бразилец недавно заявил, что в финале турнира хотел бы встретиться с Аргентиной.

Мы оба [Неймар и Месси] оказались в финале. Неймар сказал это, потому что мы друзья. Это финал, которого мы все ждали, это Аргентина — Бразилия. Это будет очень сложный матч.

Мы добились первой цели, которая заключалась в том, чтобы сыграть в финале. Мы более взволнованы, чем когда-либо. Уже на прошлом Кубке Америки команда стала сильной и оставила хорошее впечатление. В этот раз мы добились еще большего результата.

Я испытываю большое удовольствие от этих дней. Хочу выиграть что-нибудь со сборной.