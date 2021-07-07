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Месси: «Аргентина – Бразилия – это финал, которого ждали все»

07 июля 2021, 15:54
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси порассуждал о предстоящем матче финала Кубка Америки с Бразилией, а также прокомментировал слова форварда сборной Бразилии Неймара. Бразилец недавно заявил, что в финале турнира хотел бы встретиться с Аргентиной.

Мы оба [Неймар и Месси] оказались в финале. Неймар сказал это, потому что мы друзья. Это финал, которого мы все ждали, это Аргентина — Бразилия. Это будет очень сложный матч.

Мы добились первой цели, которая заключалась в том, чтобы сыграть в финале. Мы более взволнованы, чем когда-либо. Уже на прошлом Кубке Америки команда стала сильной и оставила хорошее впечатление. В этот раз мы добились еще большего результата.

Я испытываю большое удовольствие от этих дней. Хочу выиграть что-нибудь со сборной.

В последних 6 матчах за сборную Месси демонстрирует высочайшую результативность.

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Все комментарии
112910415
112910415
08 июля в 06:47
пора, пора взять трофей !
sir_Alex
sir_Alex
07 июля в 20:29
Пусть победят бразилы.
Александр Валяев
Александр Валяев
07 июля в 19:32
Удачи тебе, Лео!
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter ответ 3ton (раскрыть)
07 июля в 17:55
Может быть...
Я надеялся на проход испанцев в финал, чтоб они сыграли там с англичанами)
Zubo
Zubo
07 июля в 17:29
Уважаю и люблю обе команды , моё сердце будет разбито независимо от результата... Но радость победы его залечит
УЕСКА
УЕСКА
07 июля в 17:15
Лео в ударе на этом турнире! 4 гола и 5 голевых передач у него за 6 матчей. Похоже Лео все же возьмет свой первый трофей со сборной. Пока все к этому идет. И будет особенно приятно сделать это в матче против Бразилии - извечного соперника Аргентины. Удачи Месси и его команде в финале!
3ton
3ton ответ FC Barcelona twitter (раскрыть)
07 июля в 16:51
Мне кажется финал вчера сыграли 🙂
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
07 июля в 16:26
Финал будет круче чем на евро!
Ислам0926
Ислам0926
07 июля в 16:14
Теперь нам придется в 4 утра вставать чтоб посмотреть матч,что вы творите вся Европа не будет спать)))) а так удачи Аргентине и Месси
Али Самаркандский
Али Самаркандский
07 июля в 16:11
Ждём мощной и красивой игры. Победа Аргентине и удачи Месси
shlomo
shlomo
07 июля в 16:02
Удачи Аргентинцам...пора уже что то выиграть...
feris1
feris1
07 июля в 15:58
Надеюсь что гном опять пролетит как фанера над Парижем мимо титула!
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