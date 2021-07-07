ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Уилкшир: «Лёв? Вы можете представить немецкого тренера в сборной России?»

07 июля 2021, 14:28

Бывший игрок московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о возможных кандидатах на смену Станиславу Черчесову на посту главного тренера сборной России.

Почему Карпин, Слуцкий и Семак отказались возглавить сборную? Возможно, они считают, что не смогут добиться успеха. Это единственная причина отказаться от работы в сборной, которую я могу представить. Обычно это считается наивысшей честью для любого специалиста. Что касается зарубежных специалистов, считаю возможным все, включая приезд Йоахима Лёва. Другой вопрос — смогут ли они добиться успеха с Россией, ведь приглашение иностранца это всегда немного авантюра. Приезжая в страну, принимая сборную, человек должен понимать русский менталитет, чтобы выжать максимум из игроков. Тот же Виллаш-Боаш выигрывал чемпионат России, потенциально он мог бы понять футболистов лучше, чем другой специалист.

Виллаш-Боаш точно будет лучше понимать менталитет. Что касается Лёва, это, безусловно, тренер-победитель, он должен подойти и по личным качествам. Но давайте честно, вы можете представить себе, чтобы немецкий тренер возглавил сборную России? Вот именно, это сложновато.

Помимо Йоахима Лёва и Андре Виллаша-Боаша СМИ называли еще одного иностранного кандидата.

Все новости
Кейн: «Ещё долго будет больно»
Вчера, 18:28 Комментарии19
Орлов: «Манчини говорил Дзюбе, что он не тянет уровень Лиги чемпионов»
Вчера, 17:50 Комментарии87
«Боже, спасибо, что дал исполнить мечту». Неймар после финала Кубка Америки
Вчера, 14:39 ФотоКомментарии6
Саутгейт: «Я хочу готовить команду к ЧМ-2022 в Катаре»
Вчера, 13:23 Комментарии32
Петржела: «Дзюба упрямый. Он никогда не извинится перед Манчини»
Вчера, 12:48 Комментарии17
«Где были Шоу, Стерлинг, Стоунз?» Моуриньо об исполнителях пенальти Англии
Вчера, 11:30 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Федор Паршунин (раскрыть)
07 июля в 20:17
На словах ты Лев Толстой, а на деле Виктор Цой)))))
sir_Alex
sir_Alex ответ ssmith589 (раскрыть)
07 июля в 20:14
Ничего "нормального", раз довели империю до краха.
За адекватность
За адекватность
07 июля в 15:55
"Но давайте честно, вы можете представить себе, чтобы немецкий тренер возглавил сборную России?" А почему бы и нет? Чем немецкие тренеры отличаются от условно голландских или итальянских? Все зависит условно "от полноты налитого стакана", как на мой сугубо субъективный взгляд.
Баобаб
Баобаб
07 июля в 15:53
Я,я, даст ист фантастиш!!!!!
alexamit
alexamit
07 июля в 15:39
Это было бы здорово,чтобы нашу Сборнаяю тренировал Лёв.Но боюсь,что наших баранов ни один пастух не загонит в кошару!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
07 июля в 15:23
Да после Черчесова я могу даже Киркорова представить в роли тренера сборной ! )))
ssmith589
ssmith589
07 июля в 15:21
Расскажите товарищу, сколько царей и цариц было по немецкой линии в России. И ничего, нормально работали на своей должности. :)
bashnat013
bashnat013
07 июля в 15:16
Ещё труднее представить Черчесова в сборной Германии!
Бубнин
Бубнин
07 июля в 15:16
Виллаш-Боаш все-таки с опытом работы в деревообрабатывающей промышленности.
Futurista
Futurista
07 июля в 15:11
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 15:01
Лева быстро бы наших приструнил:
Caniggia
Caniggia
07 июля в 14:57
Конечно Лёв не поедет тренировать этот отстойник, чтобы унизить себя в глазах всего мирового футбола. Это даже дикарю с далёкого острова Австралия понятно, в отличие от некоторых наших экспертов!
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 14:55
Конечно трудно представить Лёва...
112910415
112910415
07 июля в 14:54
можем представить, можем !
нет уже эмоций
Bayterek
Bayterek
07 июля в 14:45
Чтобы занимать последние места в группах или крупно проиграть не нужно искать лучших специалистов – возьмите любого дурака и он покажет результат на уровне Черчесова )))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 июля в 14:41
Господи, Лев уже давно стал памятником самому себе, нечего ему делать здесь в качестве тренера:
mihaluch
mihaluch
07 июля в 14:37
Иностранные специалисты не могут отечественные не хотят приходиться обнулять Черчесова.
Igo0rek
Igo0rek
07 июля в 14:33
Как в здравом уме вообще можно Семака рассматривать? Он как тренер - бездарность. Взять чемпионство с Зенитом в России, где полностью отсутствует конкуренция, это не показатель мастерства. И то Зенит спотыкается частенько. Ну а ЛЧ расставила все на свои места.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 14:33
Лев не похож на смертника
протон1
протон1
07 июля в 14:33
совершенно правильно сказано. тренировать деградированную сборную это брать на плечи весь сорняк. кому оно надо?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100