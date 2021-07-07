Уилкшир: «Лёв? Вы можете представить немецкого тренера в сборной России?»

Бывший игрок московского «Динамо» высказался о возможных кандидатах на смену Станиславу Черчесову на посту главного тренера сборной России.

Почему Карпин, Слуцкий и Семак отказались возглавить сборную? Возможно, они считают, что не смогут добиться успеха. Это единственная причина отказаться от работы в сборной, которую я могу представить. Обычно это считается наивысшей честью для любого специалиста. Что касается зарубежных специалистов, считаю возможным все, включая приезд . Другой вопрос — смогут ли они добиться успеха с Россией, ведь приглашение иностранца это всегда немного авантюра. Приезжая в страну, принимая сборную, человек должен понимать русский менталитет, чтобы выжать максимум из игроков. Тот же Виллаш-Боаш выигрывал чемпионат России, потенциально он мог бы понять футболистов лучше, чем другой специалист.

Виллаш-Боаш точно будет лучше понимать менталитет. Что касается Лёва, это, безусловно, тренер-победитель, он должен подойти и по личным качествам. Но давайте честно, вы можете представить себе, чтобы немецкий тренер возглавил сборную России? Вот именно, это сложновато.