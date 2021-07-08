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Мостовой: «Тедеско и Виллаш-Боаш не должны тренировать сборную России»

08 июля 2021, 22:05

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном назначении Доменико Тедеско или Андре Виллаш-Боаша на должность главного тренера национальной команды.

Конечно же, я против этой кандидатуры. Это сборная России, 150 миллионов, Тедеско — человек, который появился полтора года назад. Мы вообще не знаем, кто, откуда. Ну сейчас уже знаем… Когда говорят, что он выучил язык, это не так, он русский язык никогда не выучит. Есть много других хороших футбольных людей, которые спокойно могут возглавить эту сборную. Я однозначно против Тедеско.

Вы помните появление Тедеско. Он, по-моему, один из первых, кто получил 5 или 6 красных карточек. Ни он, ни Виллаш-Боаш не должны тренировать сборную. Фамилий кандидатов у меня нет, мы только сегодня услышали эту новость. Лёв, думаю, вряд ли. Все-таки 15 лет работы в Германии.

Ранее сборной России предложили рассмотреть кандидатуру с приглашением известного в прошлом итальянского футболиста.

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Все комментарии
Predator94
Predator94
09 июля в 19:26
Я за Тедеско - идеальный вариант
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
09 июля в 10:54
просто надо тренера тактически подкованного из наших это можно талалаева или черевченко ну из иностранцев лучше помоложе ,а тупой черчес с тактикой навесь на ананиста не работала
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ RamonCSKA (раскрыть)
09 июля в 10:52
Да пусть хоть стихи читает и песни поёт ,главное ,чтобы результат давал .
Serg_Diamond
Serg_Diamond
09 июля в 09:30, ред.
Если нужен результат прямо сейчас, то лучше брать российского специалиста, если на перспективу и всерьез - иностранца. Из российских стоит обратить внимание на Галлактионова - он работал с молодежкой и пусть и не добился там больших успехов, но хорошо знает возможности молодых игроков, а именно на нынешних 21-летних и нужно делать ставку. Время Жирковых и Кудряшовых ушло
112910415
112910415
09 июля в 07:47
тот ещё эксперт ...
Caniggia
Caniggia
09 июля в 06:29
Ох, опять Сашка на себя ненаглядного намекает. Мол, вот он я, лучший из лучших, идеал. Берите, пока другие не разорвали от желания меня.
4RT
4RT
09 июля в 02:11
Мостового опять ни кто не зовёт 🙂
161регион
161регион
08 июля в 23:45
Согласен, слабые тренеришки, не для сборной они
Comentarios
Comentarios
08 июля в 23:36
Лев, Тен Хаг, кстати как вариант тренер который Ахмат ща тренирует. В общем нужен такой который таланты увидит в нашей молодежке
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
08 июля в 23:36
Во как Тедеско встал Мостовому поперёк горла ! Молодец ДОМЕНИКО .
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
08 июля в 23:15, ред.
Боаш точно не должен
dzvinka
dzvinka
08 июля в 23:13
назначте уже Александра хоть куда нибуть, в сб. России главным тренером, он очень хочет, ну очень))) пахахахаха
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 июля в 23:13
Мне очень интересен момент - в случае назначения Боаша в качестве главного тренера - продолжит ли он как в "Зените" продавливать идею отмены лимита?
Давайте думать
Давайте думать
08 июля в 23:03
А причина по какой Боаша нельзя? То что он Виллаш? С двумя л? Странный ьип , этот мостовой
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
08 июля в 22:50
Сёмина надо!
Spellman
Spellman
08 июля в 22:48
Да кого не ставь у руля. Набор игроков будет примерно один и тот же! Работать придется с одними и теми же игроками. Надо не только тренера менять, а всю РФС разгонять полностью, под самый корень и набирать свежих до идей людей, с еще не сухим 103х летним мозгом. РФС управляют старые больные люди, которые нового ничего не сделают, которые не будут рисковать и вливать деньги туда, откуда им не будет лететь гешефт. Старые люди должны быть на пенсии, нельзя давать управлять большими вещами старых людей, старых людей нужно отправлять в санатории лечиться.
протон1
протон1
08 июля в 22:23
когда черчесов позорил 150 миллионов. тогда почему ты против черчесова не встал а поддерживал его. оставить хотел
bacek15
bacek15
08 июля в 22:23
Наверно кандидатура Главного уже есть, иначе отставка в условиях цейтнота выглядит очень непрофессионально. Но, кто бы не пришел - разницы не будет, так как сборная это не только тренер, а ещё и игроки, а их так быстро не найти)
протон1
протон1
08 июля в 22:22
забыли тебя спросить.
Рязань 062
Рязань 062
08 июля в 22:22
если хотим чтобы клоунада продолжилась, тедеско самый лучший вариант. наш футбол, не полигон для разного сброда, которые практикуются и обучаются , прежде чем тренировать более менее серьезные команды
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 22:21
Я тоже умею так говорить...как Мостовой...
Скажу больше...
Я знаю тысяч 5-6..человек которые не должны тренировать сборную....

Пусть предложит....а не исключает кандидатов....
foxcon
foxcon
08 июля в 22:16
Тедеско действительно рановато пока сборные тренировать,а вилаш боаш после Порто вообще чего нибудь добился?!
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 22:16
Можно и Мостового,он всё знает,как надо делать,да и бесплатно готов работать,как патриот страны.
batog
batog ответ RamonCSKA (раскрыть)
08 июля в 22:11
А без танцев скучно!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 22:11, ред.
Расист...однако...))
batog
batog
08 июля в 22:10
Саша, неужели тебя никто не предложит? Ну что за народ, а????????
RamonCSKA
RamonCSKA
08 июля в 22:10
Мостовой как обычно, Тедеско молодой и перспективный, ещё пока не проваливался ни в Шальке, ни в Спартаке, очень грамотно делает аналитику действий, никогда не винит футболистов публично и не снимает с себя ответственность.
Он молодой и перспективный и с небольшим , но опытом, возможно он и даст новые идеи

Единственный минус танцы на бровке
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