Мостовой: «Тедеско и Виллаш-Боаш не должны тренировать сборную России»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном назначении или на должность главного тренера национальной команды.

Конечно же, я против этой кандидатуры. Это сборная России, 150 миллионов, Тедеско — человек, который появился полтора года назад. Мы вообще не знаем, кто, откуда. Ну сейчас уже знаем… Когда говорят, что он выучил язык, это не так, он русский язык никогда не выучит. Есть много других хороших футбольных людей, которые спокойно могут возглавить эту сборную. Я однозначно против Тедеско.

Вы помните появление Тедеско. Он, по-моему, один из первых, кто получил 5 или 6 красных карточек. Ни он, ни Виллаш-Боаш не должны тренировать сборную. Фамилий кандидатов у меня нет, мы только сегодня услышали эту новость. Лёв, думаю, вряд ли. Все-таки 15 лет работы в Германии.