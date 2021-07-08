Черданцев — о Черчесове: «Нельзя сравнивать себя с полководцем»

Известный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об отставке с должности главного тренера сборной России.

Тут важно вспомнить последнюю прямую линию президента РФ . Если уж он намекнул на то, что в хоккее и футболе должны происходить какие-то перемены, то, вероятно, это должно было быть принято не просто как мнение. Станислав Саламович сам выбрал метафору полководца, а у нас президент — главнокомандующий. Поэтому здесь со стороны РФС всё логично.

Считаю, для спорта это крайне неудачная метафора: сравнивать игрока с войском, а тренера — с полководцем. Мы же играем в футбол! И комментаторы у нас — спортивные, а не военные корреспонденты. А если дальше всё это сравнивать с какими-то военными действиями, то как оценивать действия войска, которое с поля боя вынесли на щите?

По части хорошего — эта команда уже сделала всё, что могла. Она порадовала нас результатом и игрой на ЧМ -2018. А циклы у спортивных команд в принципе короткие: два-четыре года. Как показывает практика, даже в командах, которые выигрывали чемпионаты мира, нужны перемены, об этом говорят примеры Дешама и Лева. Всегда нужна свежая кровь и свежий взгляд.

Поэтому перемены в спортивных командах — это неизбежно. Сейчас самое главное — вернуть интерес болельщиков к национальной команде, а когда появляется новый человек, за этим априори любопытно наблюдать. В то время как о нынешней сборной мы уже, кажется, рассказали всё — и ничего нового придумать невозможно. А с новым человеком будут новые темы и инфоповоды, что всегда здорово.

Говорил об этом сразу после матча с Данией — на мой взгляд, главный тренер должен был еще тогда подать в отставку. Приняли бы ее или нет — это другой вопрос и дело работодателей. Но спорт — это эмоции, и важно в любой ситуации оставаться человеком и совершать живые и эмоциональные поступки.