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Черданцев — о Черчесове: «Нельзя сравнивать себя с полководцем»

08 июля 2021, 19:42

Известный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России.

Тут важно вспомнить последнюю прямую линию президента РФ. Если уж он намекнул на то, что в хоккее и футболе должны происходить какие-то перемены, то, вероятно, это должно было быть принято не просто как мнение. Станислав Саламович сам выбрал метафору полководца, а у нас президент — главнокомандующий. Поэтому здесь со стороны РФС всё логично.

Считаю, для спорта это крайне неудачная метафора: сравнивать игрока с войском, а тренера — с полководцем. Мы же играем в футбол! И комментаторы у нас — спортивные, а не военные корреспонденты. А если дальше всё это сравнивать с какими-то военными действиями, то как оценивать действия войска, которое с поля боя вынесли на щите?

По части хорошего — эта команда уже сделала всё, что могла. Она порадовала нас результатом и игрой на ЧМ-2018. А циклы у спортивных команд в принципе короткие: два-четыре года. Как показывает практика, даже в командах, которые выигрывали чемпионаты мира, нужны перемены, об этом говорят примеры Дешама и Лева. Всегда нужна свежая кровь и свежий взгляд.

Поэтому перемены в спортивных командах — это неизбежно. Сейчас самое главное — вернуть интерес болельщиков к национальной команде, а когда появляется новый человек, за этим априори любопытно наблюдать. В то время как о нынешней сборной мы уже, кажется, рассказали всё — и ничего нового придумать невозможно. А с новым человеком будут новые темы и инфоповоды, что всегда здорово.

Говорил об этом сразу после матча с Данией — на мой взгляд, главный тренер должен был еще тогда подать в отставку. Приняли бы ее или нет — это другой вопрос и дело работодателей. Но спорт — это эмоции, и важно в любой ситуации оставаться человеком и совершать живые и эмоциональные поступки.

Ранее другой известный комментатор рассказал, почему российские специалисты не станут тренировать сборную России.

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Predator94
Predator94
08 июля в 23:32
оо клоуны переобуваются. раньше пел же про усатого оды. че ж ты лицимер проклятый поменялся?)))
Знатог
Знатог
08 июля в 20:57, ред.
Черчесов: мы просто немножко отошли назад, на заранее подготовленные позиции с целью выравнивания фронта.
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 20:12
Ближе-ШАЙКА,а Черчес-главарь.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 19:56
Вова только намекнул и сразу отставка.
112910415
112910415
08 июля в 19:54
у всякого полководца есть своё Ватерлоо ...
протон1
протон1
08 июля в 19:48
да этот себя посчитал чуть ли не богом) орденоносец.
протон1
протон1
08 июля в 19:48
Выступая 2 июля на пресс-конференции, Черчесов заявил, что не собирается уходить в отставку.
Дима Логинов
Дима Логинов
08 июля в 19:44
Отстань от Стаса, их таких полководцев в каждом городе по полной шестой палате.
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