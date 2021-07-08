Б. Игнатьев: «Возможно, завтра Черчесов возглавит „Спартак“»

Экс-наставник сборной России поделился мнением об отставке с должности главного тренера национальной команды.

У работы Черчесова в сборной есть две стороны. Первая — успешное выступление на чемпионате мира в России. Качество игры тогда соответствовало нашим ожиданиям. Те волнения, которые мы испытывали, объединяли народ. Думаю, это было зарождение веры в наш футбол. Вторая часть — провал на чемпионате Европы. Неуспешное выступление, если говорить о качестве игры, которое также не подкреплялось результатом.

Реакция на увольнение? Такова доля тренера. Нет ни одного тренера, которого не уволили бы. Это адекватная реакция руководства. Благодаря ЧМ -2018 Черчесов вошёл в историю сборной, российского футбола. Сначала как игрок, теперь — как тренер.

Каким Черчесов запомнится? Это что, похороны? Возможно, завтра он возглавит «Спартак». Его не надо хоронить. Он действующий тренер в рабочем состоянии.