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Б. Игнатьев: «Возможно, завтра Черчесов возглавит „Спартак“»

08 июля 2021, 19:31

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с должности главного тренера национальной команды.

У работы Черчесова в сборной есть две стороны. Первая — успешное выступление на чемпионате мира в России. Качество игры тогда соответствовало нашим ожиданиям. Те волнения, которые мы испытывали, объединяли народ. Думаю, это было зарождение веры в наш футбол. Вторая часть — провал на чемпионате Европы. Неуспешное выступление, если говорить о качестве игры, которое также не подкреплялось результатом.

Реакция на увольнение? Такова доля тренера. Нет ни одного тренера, которого не уволили бы. Это адекватная реакция руководства. Благодаря ЧМ-2018 Черчесов вошёл в историю сборной, российского футбола. Сначала как игрок, теперь — как тренер.

Каким Черчесов запомнится? Это что, похороны? Возможно, завтра он возглавит «Спартак». Его не надо хоронить. Он действующий тренер в рабочем состоянии.

Черчесов имеет менее 50% побед у руля сборной России.

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Все комментарии
Makao
Makao
09 июля в 11:27, ред.
Черчесова не будет в Спартаке. Если он придет, фанаты устроят бойкот. Вспоминайте, было уже.
batog
batog
09 июля в 08:24
Если 8-ое место на ЧМ это успех, то и нынешнее выступление то же достойно наград!!! Народ вы че с ума посходили?
4RT
4RT
09 июля в 02:16
Скорее Зенит,ведь там его Баратина
zim289
zim289
08 июля в 23:48
Повезло Спартаку))))
ахахахах
ABir
ABir
08 июля в 22:48
Про завтра это конечно Игнатьев загнул, а в необозримом бушующем, нет ничего невозможного
Сп62
Сп62 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
08 июля в 22:12, ред.
Надо ещё добавить и массу суицидов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 22:10
Во сколько завтра презентация Черчесова на Открытии???
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 июля в 21:26
Назначение Черчесова в "Спартак" может вызвать не только скоропостижную кончину пусть скандальной, но все равно миловидной Заремы но и массовые волнения болельщиков красно-белых, сопровождаемое распитием с горя массы алкогольных напитков, возможными покушениями на жизнь Федуна и Черчесова и попытками разрушать местный колизей - "Открытие - Арену".
oFANATo
oFANATo
08 июля в 20:48
Зарема не разрешит допускать Черчесова до спартака...
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 20:28
Кажись он сам поставил крест на своём будущем, во всяком случае в России,в качестве тренера, зато рекламировал себя в чиновники или депутаты
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 20:22
Федун сделал стойку...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
08 июля в 20:08
Шутка -это когда смешно .
161регион
161регион
08 июля в 19:56
Черчесов:ХОЧУУУУ!!!
shlomo
shlomo
08 июля в 19:53
Во-во... даёшь Черчеса в Спартак.....лучшего прикола и быть не не может...:)))
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 19:41
Шутка явно не удалась.Это-кризис возраста.
морозз
морозз
08 июля в 19:37
Зенит он завтра возглавит, соединится с Дзюбой!
David Young
David Young
08 июля в 19:37
Зарема этого не допустит.
протон1
протон1
08 июля в 19:36
пусть возглавит спартак. он свою старость обеспечил. пусть возглавит
112910415
112910415
08 июля в 19:33
не всякая шутка уместна
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