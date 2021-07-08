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Созин: «Какие задачи не выполнил Черчесов? Почему он уволен?»

08 июля 2021, 19:53

Член комитета по этике РФС Андрей Созин не считает отставку Станислава Черчесова из сборной России справедливой.

Я не видел договор между РФС и Черчесовым. Но думаю, что там чётко были прописаны задачи и критерии его оценки: выход из группы на ЧМ в России — сделал, выход на Евро — сделал и на ЧМ-2022. Скажите, какие задачи он не выполнил? Да, неудачно сыграл на Евро, но технический комитет, где работают самые известные тренеры России, не предъявил Черчесову открытых претензий. Я не адвокат Черчесова, да и решение принимает РФС, но почему никто не объясняет, почему уволен Черчесов?

Черчесов имеет менее 50% побед у руля сборной России.

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Хиромант
Хиромант
09 июля в 22:12
Созин: «Какие задачи не выполнил Черчесов? Почему он уволен?»

- Миллионы болельщиков понимают; РФС тоже признало работу Черчесова неудовлетворительной.

- Один Созин в непонятках: Как же так? За что? Почему?

- Я тоже в непонятках: "Кто такой Созин? "

- Как говорил В.И.Чапаев: "Кто такой? Почему не знаю?"
Димон Булыкин
Димон Булыкин
09 июля в 14:01
Начнём с того, что перед Черчесовым стояла задача минимум полуфинал домашнего ЧМ. Так что ЧМ Черчесов тоже провалил и может идти лесом без слов благодарностей за свою «работу».
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
09 июля в 11:12
Они что там курят? Страну опозорил иакой инрой,когда говорят росстя то смеются на нас,теперь даже Венгры,Сербы,люксембурги будут обыгрывать и смеятся,а этот Созин еще чушь говорит
Знатог
Знатог
09 июля в 10:58
Правильно, Черчесов достиг результата. Ведь в народе говорят: отрицательный результат тоже результат!
RaulitoS
RaulitoS
09 июля в 10:09
Вот как раз из-за таких тупоголовых оленей наш футбол в глубокой заднице! Или он дурака включает? Ау, товарищ чиновник! У нас 4 место в группе с объективно самой слабой игрой среди всех сборных на Евро, да даже македонцы смотрелись лучше! Он вообще о чем говорит, мы что за это Статика должны расцеловать?!
gavryushabuk
gavryushabuk
09 июля в 10:07
Пресс-конфу его посмотри да другие интервью послушай - нормальным людям давно понятно, почему это 12 уволили.
13 RUS
13 RUS
09 июля в 09:22
Еще один одуплился из этого сборища министров
sv_1969
sv_1969
09 июля в 09:19
Созин три два раз конкретный((
санек002
санек002
09 июля в 09:12
он сделал из сборной сборище откатников и перепасовщиков !толку от этого тренера ноль!
Karlnfo
Karlnfo
09 июля в 08:51
)))) это человек, который сказал недавно что мнение болельщиков им не интересны
kts99
kts99
09 июля в 07:57
Я не знаю какой процент
Сумашедших на данный час.
Но если верить глазам и ушам -
Больше в несколько раз....
В. Цой
kts99
kts99
09 июля в 07:54
Он над нами издевался -
Сумашедший, что возмешь...
В. Высоцкий
mars6791
mars6791
09 июля в 07:54
Если товарищ Созин не понимает и не видит за что, то Созина можно тоже , туда же вслед за Черчесовым.
112910415
112910415
09 июля в 06:27
товарищ не понимает ...
результаты признаны неудовлетворительными, потому и уволен
Kaxal61
Kaxal61
09 июля в 05:42
Вообще рассматривал игроков ФНЛ и ПФЛ
Барeт Гейл
Барeт Гейл
09 июля в 05:08
Ему нужно зайти на soccer, здесь ему все объяснят.
Дрючик 76
Дрючик 76
09 июля в 02:50
Он из комы вчера вышел что ли?
a7qfj6hsduvz
a7qfj6hsduvz
09 июля в 02:40
Один отсозин не в курсе. Ты вообще в футболе смыслишь, деятель кукуев?
SAFqwer
SAFqwer ответ Федор Паршунин (раскрыть)
08 июля в 23:26
Прям дикий прапор из комедии ДМБ)))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
08 июля в 23:14
И ведь,к сожалению,такие идиоты у нас во всех сферах сидят.Никогда порядка в этой стране не будет((
Евгений Быстров
Евгений Быстров
08 июля в 23:13
Случайно жалобу отправил на kinderpingui(((
Igo0rek
Igo0rek ответ aigaziFIGHTER (раскрыть)
08 июля в 22:41
Увы, это правда...
Igo0rek
Igo0rek ответ cska1948 (раскрыть)
08 июля в 22:40
Нет конечно! xD
Я наоборот за его увольнение. Я просто веду к тому, что новый тренер ситуации никак не изменит. Результата, увы не будет.
juvenale
juvenale ответ Николай Еремеев (раскрыть)
08 июля в 22:29
патриоты должны понимать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 22:26
Никто его не увольнял...

"Решение было принято по обоюдному согласию сторон."
Сп62
Сп62
08 июля в 22:20
Каждый человек оценивает ситуацию исходя из своего опыта, должности и совести. Иногда чего-то не хватает или что-то мешает.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ yrasikos22 (раскрыть)
08 июля в 22:17
Какой такой "период с 2003 по 2007"?! В 2003 был Колосков и после того как его убрали в 2005 началась Питерская гегемония (Мутко, Фурсенко, Дюков) и российский футбол покатился под откос! В 2008 еще по инерции на евро неплохо выступили а дальше ТУПИК!!!
oFANATo
oFANATo ответ yrasikos22 (раскрыть)
08 июля в 22:00, ред.
Дюков как был питерским так им и остался.....его хоть на Курилы отправь
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ Igo0rek (раскрыть)
08 июля в 21:58
Какие академии при тотальной коррупции? Единственная цель этих людей - своровать и нае(обмануть). У нас тут, в Махачкале, когда Анжи принадлежал Керимову, устраивали наборы в академию, так вот - ни одного пацана не взяли по таланту: чей-то внук, чей-то сын, родственник и т.д. Какой уж тут спорт - до медицины, до образования и соцсферы им нет дела.
Ravshan878
Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
08 июля в 21:51
Привет уважаемый.Вчера вас не видно было в Лондоне.)))
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