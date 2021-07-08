Созин: «Какие задачи не выполнил Черчесов? Почему он уволен?»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин не считает отставку из сборной России справедливой.

Я не видел договор между РФС и Черчесовым. Но думаю, что там чётко были прописаны задачи и критерии его оценки: выход из группы на ЧМ в России — сделал, выход на Евро — сделал и на ЧМ -2022. Скажите, какие задачи он не выполнил? Да, неудачно сыграл на Евро, но технический комитет, где работают самые известные тренеры России, не предъявил Черчесову открытых претензий. Я не адвокат Черчесова, да и решение принимает РФС , но почему никто не объясняет, почему уволен Черчесов?