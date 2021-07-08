Быстров рассказал, какую мысль новый тренер сборной должен донести до РФС

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал отставку Станислава Черчесова с должности главного тренера национальной команды.
Я, конечно же, ожидал, что будет отставка. Тренер не справился с главной задачей, не вывел команду из группы, из такой группы, из которой должен был выводить. А потом началась некая паника, нужно было себя оправдывать. Говорилось, что команда находится в идеальном физическом состоянии, все игроки готовы, но, к сожалению, по цифрам пробежали больше всех, а по игре этого не было видно. Ребята были потеряны, тренерский штаб не угадал с футболистами. Ничего страшного в отставке нет, придет новый тренер, надеюсь, он будет знать, как команду подготавливать к пиковому состоянию уже к первому матчу, а не к третьему.
Неважно, будет это иностранец или российский специалист. Важно, чтобы мы требовали от юношеских команд — начиная 2005–2006 годов рождения и заканчивая молодежной — чтобы они не играли в трусливый футбол, а чтобы игроки, которые будут подходить к основной сборной, были готовы играть против высококлассных футболистов, а не отсиживались 10 матчей в обороне. Как показывает современный футбол, нужно быть готовыми к скоростям, нужно играть первым номером. Важно, чтобы новый тренер донес эту мысль до руководителей РФС и тех, кто развивает сейчас российский футбол.
Ранее стало известно, что сборную России может возглавить бывший тренер «Челси».