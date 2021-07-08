Быстров рассказал, какую мысль новый тренер сборной должен донести до РФС

Бывший футболист сборной России прокомментировал отставку с должности главного тренера национальной команды.

Я, конечно же, ожидал, что будет отставка. Тренер не справился с главной задачей, не вывел команду из группы, из такой группы, из которой должен был выводить. А потом началась некая паника, нужно было себя оправдывать. Говорилось, что команда находится в идеальном физическом состоянии, все игроки готовы, но, к сожалению, по цифрам пробежали больше всех, а по игре этого не было видно. Ребята были потеряны, тренерский штаб не угадал с футболистами. Ничего страшного в отставке нет, придет новый тренер, надеюсь, он будет знать, как команду подготавливать к пиковому состоянию уже к первому матчу, а не к третьему.