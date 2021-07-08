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Быстров рассказал, какую мысль новый тренер сборной должен донести до РФС

08 июля 2021, 19:19

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал отставку Станислава Черчесова с должности главного тренера национальной команды.

Я, конечно же, ожидал, что будет отставка. Тренер не справился с главной задачей, не вывел команду из группы, из такой группы, из которой должен был выводить. А потом началась некая паника, нужно было себя оправдывать. Говорилось, что команда находится в идеальном физическом состоянии, все игроки готовы, но, к сожалению, по цифрам пробежали больше всех, а по игре этого не было видно. Ребята были потеряны, тренерский штаб не угадал с футболистами. Ничего страшного в отставке нет, придет новый тренер, надеюсь, он будет знать, как команду подготавливать к пиковому состоянию уже к первому матчу, а не к третьему.

Неважно, будет это иностранец или российский специалист. Важно, чтобы мы требовали от юношеских команд — начиная 2005–2006 годов рождения и заканчивая молодежной — чтобы они не играли в трусливый футбол, а чтобы игроки, которые будут подходить к основной сборной, были готовы играть против высококлассных футболистов, а не отсиживались 10 матчей в обороне. Как показывает современный футбол, нужно быть готовыми к скоростям, нужно играть первым номером. Важно, чтобы новый тренер донес эту мысль до руководителей РФС и тех, кто развивает сейчас российский футбол.

Ранее стало известно, что сборную России может возглавить бывший тренер «Челси».

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
09 июля в 11:03, ред.
Быстров был хорошим футболистом, по крайней мере в Спартаке полностью отдавался и приносил пользу. Акинфееву "в домик" загонял голы в дерби. Забыл что ли?
Gahi
Gahi
08 июля в 20:08, ред.
Опять со всех сторон будут проталкивать безработных иностранных тренеров на пост тренера сборной России и каждый будет обещать лучший результат и золотые горы. Опыт работы Фабио Капелло в сборной ещё все хорошо помнят, чем все закончилось. Результ оказался на ЧМ- 2014 года даже хуже чем у Черчесова в 2018 году, команда не смогла выйти из группы а сам Капелло был самым высокооплачиваемым из тренеров на этом ЧМ с окладом 7 млн евро, а в отборе на Евро-2016 вообще вопрос стоял о провале и не выхода команды на чемпионат. Срочно пришлось выправлять ситуацию Слуцкому который по совместительству возглавил сборную оставаясь при этом тренером ЦСКА. Слуцкий исправил ситуацию и вывил команду на Евро- 2016, но не получилось выйти из группы уже на самом чемпионате Европы. Но самое главное что за все это время что работал Слуцкий с командой, Фабио Капелло получил самую большую компенсацию в истории РФС 15 млн евро. Вот к чему приводит необдумоное решения руководителей при выборе тренера, за которое никто не отвечает. Будем надеяться что в этот раз такого не повторится и выбор будет сделан правильный и удачный. Удачи
112910415
112910415
08 июля в 19:41
утонем в лозунгах ...
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 19:40
Это не тот Быстров,который говорил 12 июня,что в его любимый праздник-День России,сборная проиграть не может???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 июля в 19:26
Быстрова надо отправить младшим чабаном в кооператив черчесса, никудышным был футболистом а эксперт тем более.
STVA 1
STVA 1
08 июля в 19:24
Зачем этого то слушать...
протон1
протон1
08 июля в 19:21
футболисты просто ни о чем наши. надо что то делать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 19:20
Говорить мы все горазды...
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