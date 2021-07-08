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Министр спорта РФ: «Российскому футболу нужны перемены»

08 июля 2021, 20:35

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отставку Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России.

Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года — тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов. Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены.

Наша общая цель — чтобы у России была сильная сборная по футболу. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе. Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объёмы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами. Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная команда является одним из главных звеньев.

Ранее сборной России предложили рассмотреть кандидатуру бывшего футболиста, который выигрывал чемпионат мира и Лигу чемпионов.

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Все комментарии
112910415
112910415
09 июля в 07:13
" надо внимательно проанализировать ..."
короче, весь пар опять в гудок уйдёт !
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
09 июля в 00:39
Смотрите аназиз проблем с анализом кала не перепутайте
Predator94
Predator94
08 июля в 23:31
верхушку всю поменять еще бы
Давайте думать
Давайте думать
08 июля в 23:10
Министр спорта РФ: " Российскому футболу нужны перемены" Даешь нового министра спорта РФ!!!
ARMENIAN
ARMENIAN
08 июля в 21:25
России нужны перемены! Увольнение усатого глобально не решит проблемы!
нечитайло
нечитайло
08 июля в 21:12
Наверное это с верху спустилось
mihaluch
mihaluch
08 июля в 20:59
Дюкова поставьте тренировать пускай покажет класс.
shlomo
shlomo
08 июля в 20:46, ред.
Ну ну...где то так...
oFANATo
oFANATo
08 июля в 20:40
Вместе с Черчесовым должны были уйти и все руководители РФС во главе с питерским Дюковым ....
Ironigor
Ironigor
08 июля в 20:40
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И БЫТЬ ТОГО НЕ МОЖЕТ
ТОГО ЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !!!
О ЧУДО, НЕУЖЕЛИ СОШЛО ОЗАРЕНИЕ!?!
beefs
beefs
08 июля в 20:40
наконец то хоть заговорили, а делать когда будете?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 20:39
С этим трудно спорить...
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