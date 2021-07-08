Министр спорта РФ: «Российскому футболу нужны перемены»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отставку Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России.
Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года — тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов. Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены.
Наша общая цель — чтобы у России была сильная сборная по футболу. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе. Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объёмы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами. Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная команда является одним из главных звеньев.
Ранее сборной России предложили рассмотреть кандидатуру бывшего футболиста, который выигрывал чемпионат мира и Лигу чемпионов.
короче, весь пар опять в гудок уйдёт !
короче, весь пар опять в гудок уйдёт !
ТОГО ЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !!!
О ЧУДО, НЕУЖЕЛИ СОШЛО ОЗАРЕНИЕ!?!
ТОГО ЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !!!
О ЧУДО, НЕУЖЕЛИ СОШЛО ОЗАРЕНИЕ!?!