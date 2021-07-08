Тарасов — о Черчесове: «Сваливать всё на тренера тоже неправильно»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал отставку Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России.
Мне всегда было комфортно с Черчесовым. Мне нравился его тренировочный процесс, его штаб. Сваливать всё на тренера тоже неправильно. Установку выполняли игроки. Здесь совокупность проблем. Но у нас такова жизнь и реалии. Если нет результата, убирают тренера. Сейчас не сложилось. Домашний чемпионат мира был классный, но люди забывают такие вещи. У нас быстро открещиваются от хорошего. От любви до ненависти — один шаг. Стоит один раз оступиться, ты получаешь поток негатива, я это по себе знаю. Вот тут так и получилось.
Ранее стало известно, что РФС ведёт переговоры с тренером, который ранее работал в Российской Премьер-Лиге.
есть и другие высокопоставленные кандидаты на выход !
есть и другие высокопоставленные кандидаты на выход !
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Неправда твоя, Дима! У нас за хорошее хвалят, а за плохое ругают! Если бы Черчесов, по примеру Романцева, ушедшего из СпаМа в зените славы, ушёл из сборной после ЧМ 20018 года, то в памяти народной он остался бы прекрасным тренером! Но Черчесов действующий тренер, а это значит, что прошлые заслуги в прошлом! И оценивают его по делам СЕГОДНЯШНИМ, а сегодня дела у Черчесова ни к чёрту!
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Неправда твоя, Дима! У нас за хорошее хвалят, а за плохое ругают! Если бы Черчесов, по примеру Романцева, ушедшего из СпаМа в зените славы, ушёл из сборной после ЧМ 20018 года, то в памяти народной он остался бы прекрасным тренером! Но Черчесов действующий тренер, а это значит, что прошлые заслуги в прошлом! И оценивают его по делам СЕГОДНЯШНИМ, а сегодня дела у Черчесова ни к чёрту!
Или он как обычно ни при чём?
Или он как обычно ни при чём?