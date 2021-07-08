Тарасов — о Черчесове: «Сваливать всё на тренера тоже неправильно»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал отставку с должности главного тренера сборной России.

Мне всегда было комфортно с Черчесовым. Мне нравился его тренировочный процесс, его штаб. Сваливать всё на тренера тоже неправильно. Установку выполняли игроки. Здесь совокупность проблем. Но у нас такова жизнь и реалии. Если нет результата, убирают тренера. Сейчас не сложилось. Домашний чемпионат мира был классный, но люди забывают такие вещи. У нас быстро открещиваются от хорошего. От любви до ненависти — один шаг. Стоит один раз оступиться, ты получаешь поток негатива, я это по себе знаю. Вот тут так и получилось.