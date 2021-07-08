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Тарасов — о Черчесове: «Сваливать всё на тренера тоже неправильно»

08 июля 2021, 20:14

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал отставку Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России.

Мне всегда было комфортно с Черчесовым. Мне нравился его тренировочный процесс, его штаб. Сваливать всё на тренера тоже неправильно. Установку выполняли игроки. Здесь совокупность проблем. Но у нас такова жизнь и реалии. Если нет результата, убирают тренера. Сейчас не сложилось. Домашний чемпионат мира был классный, но люди забывают такие вещи. У нас быстро открещиваются от хорошего. От любви до ненависти — один шаг. Стоит один раз оступиться, ты получаешь поток негатива, я это по себе знаю. Вот тут так и получилось.

Ранее стало известно, что РФС ведёт переговоры с тренером, который ранее работал в Российской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
112910415
112910415
09 июля в 07:11
святая правда !
есть и другие высокопоставленные кандидаты на выход !
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Дима Логинов (раскрыть)
08 июля в 22:25
Реально на футбол выделяются огромные призовые от государства, в этом и проблема. Нужно вообще не выделять. И в Европе и Китае это и запрещено. Когда первые пильщики денег налогоплательщиков в лице РЖД, Газпрома и тп поползут из футбола и на их место придут бизнесмены, тогда у нас и пойдёт развитие.
oFANATo
oFANATo
08 июля в 20:42
Сваливать все на одного тренера не правильно....виновато и все руководство РФС во главе с питерским Дюковым.
cska1948
cska1948
08 июля в 20:37
"...У нас быстро открещиваются от хорошего..."
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Неправда твоя, Дима! У нас за хорошее хвалят, а за плохое ругают! Если бы Черчесов, по примеру Романцева, ушедшего из СпаМа в зените славы, ушёл из сборной после ЧМ 20018 года, то в памяти народной он остался бы прекрасным тренером! Но Черчесов действующий тренер, а это значит, что прошлые заслуги в прошлом! И оценивают его по делам СЕГОДНЯШНИМ, а сегодня дела у Черчесова ни к чёрту!
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 20:32
Орден усатого ему и премию.
sv_1969
sv_1969
08 июля в 20:30
Хорош уже про Усатого.. Перевернули страницу.
протон1
протон1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
08 июля в 20:28
правильно рассуждаешь . это я в тебе признаю
протон1
протон1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
08 июля в 20:26
полностью согласен. но на счет выделения средств спорту тут смотря какой вид спорта. например вольная борьба. платят мизерные деньги. а в сборной по футболу ходят пешком миллионеры. сейчас с такой зарплатой именно в данной ситуации спрос с усатого. поздно поняли и уволили.
протон1
протон1
08 июля в 20:23
тарасов ответь тогда ты. пепел на тебя. как можно из такой группы не выйти.? это что группа смерти была ?и кто виноват еси не усы?
Дима Логинов
Дима Логинов ответ протон1 (раскрыть)
08 июля в 20:22
А почему бы не спросить с любителя полёта на дельтаплане? Кто назначает министра спорта, который в свою очередь ответственен за более низовые назначения в спорте? Кто утверждает бюджет, в котором на спорт выделяются смехотворные суммы? Кто использует чемпионат мира не ради укрепления авторитета страны, а ради поднятия под шумок пенсионного возраста и налогов?...
Или он как обычно ни при чём?
Caniggia
Caniggia
08 июля в 20:21
Вот и Бузов всплыло!
протон1
протон1
08 июля в 20:16, ред.
очень даже правильно. он не сет ответственность. а с кого спрашивать с путина что ли?
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