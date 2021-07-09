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Серхио Рамос отказал двум клубам АПЛ перед переходом в ПСЖ

09 июля 2021, 00:46

Защитник Серхио Рамос перешёл в ПСЖ.

Как сообщается, у испанца были варианты продолжения карьеры в Английской Премьер-Лиге. В подписании Рамоса были заинтересованы «Манчестер Сити» и «Арсенал», однако Серхио выбрал переход в ПСЖ, потому что считает удачной стратегию развития клуба.

Ранее стало известно, почему Рамос не перешёл в итальянский топ-клуб.

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Все комментарии
galem72
galem72
09 июля в 11:16
Что за х выдумал этот гоал.ком?! За каким местом 35-летний бэк с огромными аппетитами нужен этим клубам?
112910415
112910415
09 июля в 08:03
потому что считает удачной зарплатную ведомость
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
09 июля в 05:23
Кто больше дал, туда и ушёл. О какой стратегии развития клуба говорит Рамос?
Если уж сравнить ПСЖ и МС, то МС выглядит намного симпатичнее.
Это как выбирать между чемпионством в Ла лиги и АПЛ.
allemz
allemz
09 июля в 04:52
Симулянт бежал за деньгами, понятное дело англичане его послали, а в парижской тусне всем рады за свой счёт))
Hoyar
Hoyar
09 июля в 02:22
Кто больше предложил, туда и перешёл.
Igo0rek
Igo0rek
09 июля в 01:24
На кой черт он Сити то понадобился?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 июля в 01:14
Приоритетная стратегия - вбухивать в ПСЖ тонны бабла. Ну какому игроку, отказавшему предыдущему клубу из-за суммы контракта эта стратегия не придется по вкусу?
Ironigor
Ironigor
09 июля в 01:13
Это уже не имеет никакого значения !!!
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