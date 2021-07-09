Серхио Рамос отказал двум клубам АПЛ перед переходом в ПСЖ

Защитник Серхио Рамос перешёл в ПСЖ.
Как сообщается, у испанца были варианты продолжения карьеры в Английской Премьер-Лиге. В подписании Рамоса были заинтересованы «Манчестер Сити» и «Арсенал», однако Серхио выбрал переход в ПСЖ, потому что считает удачной стратегию развития клуба.
Ранее стало известно, почему Рамос не перешёл в итальянский топ-клуб.
Если уж сравнить ПСЖ и МС, то МС выглядит намного симпатичнее.
Это как выбирать между чемпионством в Ла лиги и АПЛ.
Если уж сравнить ПСЖ и МС, то МС выглядит намного симпатичнее.
Это как выбирать между чемпионством в Ла лиги и АПЛ.