Серхио Рамос отказал двум клубам АПЛ перед переходом в ПСЖ

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09 июля 2021, 00:46

Защитник перешёл в ПСЖ .

Как сообщается, у испанца были варианты продолжения карьеры в Английской Премьер-Лиге. В подписании Рамоса были заинтересованы «Манчестер Сити» и «Арсенал», однако Серхио выбрал переход в ПСЖ , потому что считает удачной стратегию развития клуба.

Ранее стало известно, почему Рамос не перешёл в итальянский топ-клуб.