Давид Луис может стать одноклубником Балотелли

Бывший защитник «Арсенала» Давид Луис может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Как сообщается, в подписании бразильца заинтересован клуб «Адана Демирспор», который в предстоящем сезоне будет выступать в высшей лиге Турции. «Адана Демирспор» предлагает Давиду Луису двухлетний контракт. Стороны уже вступили в переговоры.
Напомним, что ранее турецкая команда оформила трансфер Марио Балотелли, а у Луиса также есть вариант с продолжением карьеры в одном из своих бывших клубов.
на другом сайте (называть не буду, разумеется) такая чехарда, что вы можете крутить вертеть состав как хотите, но если нарушите какие-то требования и дедлайны, то вам очки просто не засчитают. честно говоря, просто смешно, когда возможности фэнтези противоречат её же правилам.
на соккере любая опция, если она не должна использована быть в данный момент, автоматически блокируется. мелочь, но очень важная.
на другом сайте (называть не буду, разумеется) такая чехарда, что вы можете крутить вертеть состав как хотите, но если нарушите какие-то требования и дедлайны, то вам очки просто не засчитают. честно говоря, просто смешно, когда возможности фэнтези противоречат её же правилам.
на соккере любая опция, если она не должна использована быть в данный момент, автоматически блокируется. мелочь, но очень важная.
Сейчас уже точно не скажу причину, постараюсь уточнить у прогера, но насколько помню, там именно технический момент был завязан, а не концептуальный - так часто бывает. Не исключаю, что на данный момент что-то поменялось и получится учитывать и компенсированное время...
Сейчас уже точно не скажу причину, постараюсь уточнить у прогера, но насколько помню, там именно технический момент был завязан, а не концептуальный - так часто бывает. Не исключаю, что на данный момент что-то поменялось и получится учитывать и компенсированное время...