Давид Луис может стать одноклубником Балотелли

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08 июля 2021, 23:55

Бывший защитник «Арсенала» может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщается, в подписании бразильца заинтересован клуб «Адана Демирспор», который в предстоящем сезоне будет выступать в высшей лиге Турции. «Адана Демирспор» предлагает Давиду Луису двухлетний контракт. Стороны уже вступили в переговоры.

Напомним, что ранее турецкая команда оформила трансфер Марио Балотелли, а у Луиса также есть вариант с продолжением карьеры в одном из своих бывших клубов.