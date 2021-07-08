ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиТурция. Супер-Лига 2020/2021

Давид Луис может стать одноклубником Балотелли

08 июля 2021, 23:55

Бывший защитник «Арсенала» Давид Луис может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщается, в подписании бразильца заинтересован клуб «Адана Демирспор», который в предстоящем сезоне будет выступать в высшей лиге Турции. «Адана Демирспор» предлагает Давиду Луису двухлетний контракт. Стороны уже вступили в переговоры.

Напомним, что ранее турецкая команда оформила трансфер Марио Балотелли, а у Луиса также есть вариант с продолжением карьеры в одном из своих бывших клубов.

Все новости
Лапорта: «Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо»
Вчера, 22:23 Комментарии8
Слухи«Барселона» не хочет продавать Гризманна испанскому клубу
Вчера, 20:11 Комментарии9
СлухиГризманн готов уйти из «Барселоны»
Вчера, 19:58 Комментарии8
Слухи«Ювентус» интересуется форвардом «Сантоса»
Вчера, 19:25 Комментарии4
Слухи«Интер» готов продать Бареллу за 60 млн евро
Вчера, 16:20 Комментарии8
Слухи«Вильярреал» оформил трансфер форварда «Реймса» Диа
Вчера, 16:11 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Cules2013
Cules2013
09 июля в 10:39, ред.
понятная и прозрачная система трансферов и адекватные цены на игроков.
на другом сайте (называть не буду, разумеется) такая чехарда, что вы можете крутить вертеть состав как хотите, но если нарушите какие-то требования и дедлайны, то вам очки просто не засчитают. честно говоря, просто смешно, когда возможности фэнтези противоречат её же правилам.
на соккере любая опция, если она не должна использована быть в данный момент, автоматически блокируется. мелочь, но очень важная.
Mikki
Mikki ответ Cules2013 (раскрыть)
09 июля в 00:07, ред.
Расскажите, что в нашем фэнтези нравится? :) Хотя, справедливости ради, фф у нас даже не второй в очереди по приоритетам, а где-то гораздо дальше, и удивительно, что он кому-то нравится больше, чем все остальные.
Mikki
Mikki ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
09 июля в 00:04
Не стоит так расстраиваться из-за неудачи в игре. Да и гол там левый, если честно))
Сейчас уже точно не скажу причину, постараюсь уточнить у прогера, но насколько помню, там именно технический момент был завязан, а не концептуальный - так часто бывает. Не исключаю, что на данный момент что-то поменялось и получится учитывать и компенсированное время...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 00:03
На двоих будут творить историю!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100