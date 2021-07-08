Лунёв близок к переходу в «Байер»

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08 июля 2021, 14:28

Экс-вратарь «Зенита» , вероятно, продолжит карьеру в Германии.

Утверждается, что в скором времени футболист может присоединиться к «Байеру». Ситуация должна проясниться после прохождения медосмотра и согласования личного контракта. Лунёв может достаться немцам бесплатно, так как он недавно стал свободным агентом.

Недавно на голкипера также претендовали топ-клубы Шотландии.