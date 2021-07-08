Лунёв близок к переходу в «Байер»

Экс-вратарь «Зенита» Андрей Лунёв, вероятно, продолжит карьеру в Германии.
Утверждается, что в скором времени футболист может присоединиться к «Байеру». Ситуация должна проясниться после прохождения медосмотра и согласования личного контракта. Лунёв может достаться немцам бесплатно, так как он недавно стал свободным агентом.
Недавно на голкипера также претендовали топ-клубы Шотландии.
А может всё дело в защите???
А может всё дело в защите???
P.S. Интересно кого в этот раз Зенит обворует, Краснодар или Рубин по привычке!)
P.S. Интересно кого в этот раз Зенит обворует, Краснодар или Рубин по привычке!)
В итоге остались с Кержаковым в раме. Хотя, не удивлюсь, если возьмут Дюпина или Сафонова у конкурентов.
В итоге остались с Кержаковым в раме. Хотя, не удивлюсь, если возьмут Дюпина или Сафонова у конкурентов.
Максименко в полтора раза меньше дырфонова пропустил за год
Максименко в полтора раза меньше дырфонова пропустил за год