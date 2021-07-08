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Лунёв близок к переходу в «Байер»

08 июля 2021, 14:28

Экс-вратарь «Зенита» Андрей Лунёв, вероятно, продолжит карьеру в Германии.

Утверждается, что в скором времени футболист может присоединиться к «Байеру». Ситуация должна проясниться после прохождения медосмотра и согласования личного контракта. Лунёв может достаться немцам бесплатно, так как он недавно стал свободным агентом.

Недавно на голкипера также претендовали топ-клубы Шотландии.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
09 июля в 23:01
Да... После Малафеева вратари у Зенита меняются как перчатки! И все не ко двору...

А может всё дело в защите???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ислам0926 (раскрыть)
08 июля в 23:40, ред.
Скажу больше . Он плохо играет ногами . Он очень медленно думает ,когда вводит мяч рукой ,тем самым тормозит атаку ,причём постоянно !
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
08 июля в 23:39
Хорошо было бы
Ислам0926
Ислам0926 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
08 июля в 22:57
Максименко хорош на ленточке а вот с выходами проблема большая пока не исправит он в пятерку не входит
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ислам0926 (раскрыть)
08 июля в 22:05
Ну и чего ? Все середнячки . Ты ещё Максименко забыл .
Rheinfall
Rheinfall
08 июля в 21:50
У Аспириновых Градецки основной кипер , а Лунев если и попадет к аптекарям то по любому скамейка и не более. Финский кипер намного сильнее Лунева и на евро хорошо играл.
Ислам0926
Ислам0926 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
08 июля в 21:15
Дюпин,Сафонов,Беленов,Лантратов,даже Песьяков сейчас сильне Шунина
oFANATo
oFANATo
08 июля в 21:00
Ну хоть больше не придется проигрывать с питерским клубом в ЛЧ.....удачи в Байере.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ислам0926 (раскрыть)
08 июля в 20:24
По идее так должно быть , но у нас , к сожалению , все середнячки .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ислам0926 (раскрыть)
08 июля в 20:20
Тогда кого в сборную ставить будем ?
dok66
dok66
08 июля в 19:47
Верится с трудом . Но если так - удачи Луневу ! Воротчик то хороший
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ makkie (раскрыть)
08 июля в 18:19, ред.
Лунев сам не захотел!
P.S. Интересно кого в этот раз Зенит обворует, Краснодар или Рубин по привычке!)
Ислам0926
Ислам0926
08 июля в 18:07
Как бы не подкалывали наших вратарей но вратарская наша школа дучшая в мире
SAFqwer
SAFqwer
08 июля в 17:59
Утка или гадкий утенок, а не статья...
112910415
112910415
08 июля в 17:42
даже как-то не верится
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
08 июля в 17:12
Ну если свои не ценят , то можно и к ворогам.
Влад Акимов
Влад Акимов ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 июля в 16:50
у Краснодара просто в защите проходной двор был.. Сафонов сильнее Максименко - обьективно
dadrail
dadrail
08 июля в 16:34
О как.... напонятка в Питере
swed27
swed27 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 июля в 15:56
Стас уже никого не поставит в сборной
makkie
makkie
08 июля в 15:54
Странное решение Зенита не продлевать Лунёва.

В итоге остались с Кержаковым в раме. Хотя, не удивлюсь, если возьмут Дюпина или Сафонова у конкурентов.
9wja4b4pasfr
9wja4b4pasfr
08 июля в 15:50
Кузяеву тоже надо уезжать
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sten312 (раскрыть)
08 июля в 15:48
А это "ну" сможешь цифрами подтвердить?)) тото же.
Максименко в полтора раза меньше дырфонова пропустил за год
77yguksqafqj
77yguksqafqj
08 июля в 15:47
Это правильное решение! Молодец!
sten312
sten312 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 июля в 15:45
Ну не максекиленко же ставить.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
08 июля в 15:40
Запасным если только
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 июля в 15:26
Выглядит довольно странно
sv_1969
sv_1969 ответ Igo0rek (раскрыть)
08 июля в 15:19
Это похоже не на утку, а на гуся целого)))
Igo0rek
Igo0rek
08 июля в 15:11, ред.
Бред какой-то. Вратарь, который не нужен российскому клубу, чуть ниже среднего уровня по европейским меркам, вдруг понадобился вполне приличной команде? Да и тем более там Градецкий есть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 15:11
Удачи ему, если перейдёт...
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 15:03
там будет скамейку полировать)))
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