Новым главным тренером сборной Нидерландов станет ван Гал

Бывший рулевой МЮ Луи ван Гал находится в шаге от возвращения в сборную Нидерландов.
Ожидается, что стороны подпишут контракт на два года.
Напомним, что в марте 2019 года ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры. Однако в прошлом году у Луи было предложение от сборной из Южной Америки. Ван Гал работал в сборной Нидерландов дважды (2000-2001 и 2012-2014).
Интересный вариант, если состоится, посмотрим, что из этого получится...
Интересный вариант, если состоится, посмотрим, что из этого получится...