Новым главным тренером сборной Нидерландов станет ван Гал

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11 июля 2021, 14:10

Бывший рулевой МЮ находится в шаге от возвращения в сборную Нидерландов.

Ожидается, что стороны подпишут контракт на два года.

Напомним, что в марте 2019 года ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры. Однако в прошлом году у Луи было предложение от сборной из Южной Америки. Ван Гал работал в сборной Нидерландов дважды (2000-2001 и 2012-2014).