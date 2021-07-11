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Новым главным тренером сборной Нидерландов станет ван Гал

11 июля 2021, 14:10

Бывший рулевой МЮ Луи ван Гал находится в шаге от возвращения в сборную Нидерландов.

Ожидается, что стороны подпишут контракт на два года.

Напомним, что в марте 2019 года ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры. Однако в прошлом году у Луи было предложение от сборной из Южной Америки. Ван Гал работал в сборной Нидерландов дважды (2000-2001 и 2012-2014).

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Все комментарии
faneng
faneng
11 июля в 22:56
Он уже маразматик...
протон1
протон1
11 июля в 21:26
Наконец-то легенда тренерского цеха вернется, чтобы сказать последнее слово. Абсолютно незаслуженное увольнение из МЮ, которое не дало клубу ничего - и вот, Луи вернется, чтобы заткнуть рот хейтерам!
berda2003
berda2003
11 июля в 20:11
карасёв помог пойти на третий круг...
dok66
dok66
11 июля в 19:11
Жил да был , жил да был , жил да был Луи Второй ... Ну жил бы себе да жил , зачем в третий то раз ?
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
11 июля в 17:42
Вот потеха, Вла Гал им натворит бед, как в своё время в МЮ.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
11 июля в 17:40
Он слишком упертый, вроде нашего чабана, чтобы "учиться на своих ошибках".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 июля в 17:32
Он учился на ошибках,и у него огромный опыт!
Caniggia
Caniggia
11 июля в 16:42
Наверное, для Голландии оптимальный вариант.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
11 июля в 16:40
"отличный" от кого? Два раза проваливался, прогоняли и снова "отличным" стал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
11 июля в 16:39
Два раза приходил и долго не задерживался. Как в третий раз получится? Но они иностранца не рассматривают. И правильно делают. В Германии тренер немец, В Дании- датчанин, в Италии итальянец, а Англии англичанин, в Хорватии хорват. И только в России чабан. А теперь иностранца ищем.
Q-J-G
Q-J-G ответ 112910415 (раскрыть)
11 июля в 15:00
69 лет многовато, но тренировать - не играть, всё-таки, хороший результат на ЧМ-2014, да и лучше, по факту, никого и нет....
112910415
112910415
11 июля в 14:55
терзают смутные сомненья ... лучшие годы-то прошли
Брулин
Брулин
11 июля в 14:48
Философ выбрался из бункера 😂✊
Q-J-G
Q-J-G
11 июля в 14:43, ред.
Неплохой вариант, если учесть, что в 2012 году, когда возглавил сборную во второй раз, выиграли 9 из 10 матчей отборочного цикла, одна ничья. На самом же ЧМ в Бразилии, обыграли уверенно бразильцев 3:0 в игре за третье место... А в 1\2 проиграли сборной Аргентины только в серии пенальти...!

Интересный вариант, если состоится, посмотрим, что из этого получится...
Шуnя771
Шуnя771
11 июля в 14:41
Серьезная масть!
particular
particular
11 июля в 14:33
Ван Гал плохому не научит, но за два года может не успеть нашинковать великих побед...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
11 июля в 14:31
Что-то совсем плохо у них с новым поколением тренеров, что Адвокаат еще в этом году тренировал и ван Гал снова за сборную берется.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
11 июля в 14:27
У них наверно тоже круговорот чего-то в природе..одни и те же лица.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 14:26
Отличный тренер!
sv_1969
sv_1969
11 июля в 14:24
Вернулся в родные пенаты
Ислам0926
Ислам0926
11 июля в 14:21
Опять за старое взялись голландцы всех слабых будут обыгрывать а сильным в одну калитку проигрывать,лучше б Черчесова позвали точно хуже б не было))))
sir_Alex
sir_Alex
11 июля в 14:15
Он же нафталином пропах 😂тогда сб. России надо звать Бышовца!
BDA8181
BDA8181
11 июля в 14:15
Господи, я уж думал он на пенсий водку пьёт)))а он как по ходу Адвокат всё бес в ребро )) ну удачи если будет главным ))
Остапчук 67
Остапчук 67
11 июля в 14:13
Вот это новость.
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