Зидан сменит Дешама на посту наставника сборной Франции после ЧМ-2022

1625904435

10 июля 2021, 11:07

Источник со ссылкой на L'Equipe сообщает, что решил сделать паузу в своей тренерской карьере после ухода из «Реала».

Ожидается, что Зизу через год вернется и возглавит сборную Франции.

Руководство Федерации футбола Франции уже подтвердило, что команду к ЧМ -2022 будет готовить , однако после, вероятнее всего, национальную сборную возглавит Зидан.

Сборная Франции вылетела с Евро-2020 намного раньше, чем от нее ожидали.