Зидан сменит Дешама на посту наставника сборной Франции после ЧМ-2022

Источник со ссылкой на L'Equipe сообщает, что Зинедин Зидан решил сделать паузу в своей тренерской карьере после ухода из «Реала».
Ожидается, что Зизу через год вернется и возглавит сборную Франции.
Руководство Федерации футбола Франции уже подтвердило, что команду к ЧМ-2022 будет готовить Дидье Дешам, однако после, вероятнее всего, национальную сборную возглавит Зидан.
Сборная Франции вылетела с Евро-2020 намного раньше, чем от нее ожидали.
Так что считай прокакают еще один титул, а команда постареет.
Так что считай прокакают еще один титул, а команда постареет.
Дешам хорошо справлялся со своей работой .
Расслабилась команда с Швейцарией и получила по носу.
На их месте могла быть любая сильная сборная.
Дешам хорошо справлялся со своей работой .
Расслабилась команда с Швейцарией и получила по носу.
На их месте могла быть любая сильная сборная.