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Зидан сменит Дешама на посту наставника сборной Франции после ЧМ-2022

10 июля 2021, 11:07

Источник со ссылкой на L'Equipe сообщает, что Зинедин Зидан решил сделать паузу в своей тренерской карьере после ухода из «Реала».

Ожидается, что Зизу через год вернется и возглавит сборную Франции.

Руководство Федерации футбола Франции уже подтвердило, что команду к ЧМ-2022 будет готовить Дидье Дешам, однако после, вероятнее всего, национальную сборную возглавит Зидан.

Сборная Франции вылетела с Евро-2020 намного раньше, чем от нее ожидали.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
10 июля в 20:40
Пока рановато об этом говорить...
dok66
dok66
10 июля в 17:40
Было бы интересно
gentlewolf
gentlewolf
10 июля в 17:27
Ясное дело что год подготовки - маловато. Но именно с Зиданом такое проканало бы, эту команду не надо учить играть, их в первую очередь надо расставить и мотивировать.
Так что считай прокакают еще один титул, а команда постареет.
Mi6
Mi6
10 июля в 15:03
Правильное решение
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
10 июля в 14:34
По-любому не правильное решение. Если станут чемпионами мира, то странно увольнять из сборной, если опять "провалятся", то все будут тыкать - куда смотрели в прошлом году.
Cules2013
Cules2013 ответ Caniggia (раскрыть)
10 июля в 14:02
опередил, тоже самое хотел написать.
ОПС
ОПС
10 июля в 13:52
С Зиданом Франция ничего не выиграет.
Kosmos58
Kosmos58
10 июля в 13:50
... вот тогда и появятся в сборной футболисты Реала ...
ARMENIAN
ARMENIAN
10 июля в 13:38
а если Франция выиграет ЧМ?
idres
idres
10 июля в 12:50
А зачем Дешама менять.... непонятно....
Caniggia
Caniggia
10 июля в 12:24
Германия затянула с Лёвом после провала на ЧМ 2018, как итог - провал на Евро 2020. Россия затянула с Черчесовым после провала в ЛН, как итог - провал на Евро 2020. Франция затягивает с Дешамом после провала на Евро 2020, как итог - ...
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 11:57
Рано или поздно это должно было произойти
3ton
3ton
10 июля в 11:14, ред.
Ой зря .
Дешам хорошо справлялся со своей работой .
Расслабилась команда с Швейцарией и получила по носу.
На их месте могла быть любая сильная сборная.
Nazi
Nazi
10 июля в 11:13
Жаль, Дешам при всем уважении провалил Евро..
shlomo
shlomo
10 июля в 11:13
Пока все это только писано по воде...
berda2003
berda2003
10 июля в 11:09
думаю, затянули с зиданом, может не сложиться...
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