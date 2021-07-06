Экс-игрок ПСЖ, «Интера» и «Барселоны» Тиаго Мотта возглавит «Специю»

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06 июля 2021, 07:27

Бывший полузащитник «Барселоны», «Интера» и «Пари Сен-Жермен» станет новым главным тренером «Специи».

Как утверждает источник, стороны уже согласовали контракт, который будет рассчитан до июня 2024 года.

38-летний специалист ранее тренировал молодёжную команду ПСЖ (до 19), а также проработал 2 месяца главным тренером «Дженоа».

Недавно президент «Специи» Раймонд Платек обвинил в неуважении к клубу бывшего главного тренера команды Винченцо Итальяно, который неделю назад возглавил «Фиорентину».