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Экс-игрок ПСЖ, «Интера» и «Барселоны» Тиаго Мотта возглавит «Специю»

06 июля 2021, 07:27

Бывший полузащитник «Барселоны», «Интера» и «Пари Сен-Жермен» Тиаго Мотта станет новым главным тренером «Специи».

Как утверждает источник, стороны уже согласовали контракт, который будет рассчитан до июня 2024 года.

38-летний специалист ранее тренировал молодёжную команду ПСЖ (до 19), а также проработал 2 месяца главным тренером «Дженоа».

Недавно президент «Специи» Раймонд Платек обвинил в неуважении к клубу бывшего главного тренера команды Винченцо Итальяно, который неделю назад возглавил «Фиорентину».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 июля в 08:43
Только в Реале не поиграл!
ДСА
ДСА
06 июля в 08:21
Благополучно вылетит с командой.
Остапчук 67
Остапчук 67
06 июля в 07:30
Потренируется на кошках
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 июля в 07:28
Может, будет толк...
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