Ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов

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09 июля 2021, 00:25

Сборная Нидерландов ищет нового главного тренера после ухода Франка де Бура, который неудачно выступил на Евро-2020.

Как сообщается, главным претендентом на эту должность является . Директора Футбольной ассоциации Нидерландов уже начали переговоры с 69-летним специалистом.

Напомним, что в марте 2019 года ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры. Однако в прошлом году у Луи было предложение от сборной из Южной Америки. Ван Гал работал в сборной Нидерландов дважды (2000-2001 и 2012-2014).