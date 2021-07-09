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Ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов

09 июля 2021, 00:25

Сборная Нидерландов ищет нового главного тренера после ухода Франка де Бура, который неудачно выступил на Евро-2020.

Как сообщается, главным претендентом на эту должность является Луи ван Гал. Директора Футбольной ассоциации Нидерландов уже начали переговоры с 69-летним специалистом.

Напомним, что в марте 2019 года ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры. Однако в прошлом году у Луи было предложение от сборной из Южной Америки. Ван Гал работал в сборной Нидерландов дважды (2000-2001 и 2012-2014).

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Все комментарии
galem72
galem72
09 июля в 11:13
ЛвГ нужно было приглашать до назначения ФдБ. Как вообще хватило ума поставить коачем этого неудачника после его провалов с интером и Паласом?
112910415
112910415
09 июля в 07:58
слишком простое решение, чтобы быть хорошим
Ironigor
Ironigor
09 июля в 03:20
Да неее . Сказки !!!
mihaluch
mihaluch
09 июля в 03:16
Третье пришествие ван Гала.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 03:04
Интересно было бы посмотреть на это. А заодно узнали бы : любит бог троицу или он это делает выборочно?!?
Землянин
Землянин
09 июля в 01:03
Что то было безвозвратно потеряно
beefs
beefs
09 июля в 00:34
Это круговорот в природе...
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