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Бердыев вылетел в Москву на встречу с руководством РФС

16 июля 2021, 20:08

Известный российский тренер Курбан Бердыев отправился в Москву на встречу с руководством РФС. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко Против»:

По моей информации, Бердыев прямо сейчас вылетает из Казахстана в Москву на встречу с руководством РФС.

По словам источника в футбольном союзе, с тренером пока были только короткие телефонные переговоры, но первая встреча состоится уже в ближайшие дни.

На данный момент Курбан Бекиевич — один из основных кандидатов [на пост главного тренера сборной России]. При этом, ни с Виллашем-Боашем, ни с Йоахимом Лёвом переговоры даже не велись, их кандидатуры не рассматривались.

На данный момент Бердыев занимает должность в одном из казахстанских клубов.

Ранее стало известно, когда объявят имя нового главного тренера сборной России.

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Все комментарии
alexnick
alexnick
17 июля в 18:57
Курбан Бекиевич! ПЖЛСТА встаньте у руля команды, огромная просьба.
Beka_byaka
Beka_byaka
17 июля в 17:04
Если чиновники не будут мешать, советами и предложениями взять в сборную сына, племянника, итд и тп. То в краткосрочной перспективе думаю именно у Бердиева должно получиться. Задача N1 выход в ЧМ, N2 выход из группы, N3 не проиграть крупным счётом в плей офф.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Q-J-G (раскрыть)
17 июля в 11:21
Во всем согласен, кроме того, что Бердыев посредственный тренер.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
17 июля в 10:57
Ну да Бог ему в помощь , если согласится ,конечно ! Нам остаётся только гадать и надеяться !
batog
batog ответ Дима Логинов (раскрыть)
17 июля в 10:22, ред.
И на построение хорошего "АВТОБУСА" у него уйдет год-полтора, когда он уже будет не нужен! Сейчас только Карпин из "наших" или Тедеско. Сейчас главную роль играет время, а у нас цейтнот!
Ислам0926
Ислам0926
17 июля в 10:00, ред.
Могу всех огорчить Бердыев прилетел в Москву по своим делам в РФС его никто не звал и переговоров не вел,даже звонка не было.Скорее всего будет консультантом у Торпедо.Журналисты как всегда выкинули не проверенную инфо.Если не назначат Бердыева начну сбор подписей за отставку РФС
Anatoliy Makoveev
Anatoliy Makoveev
17 июля в 08:37
Бердыев не спасёт нашу сборную!
Нужен молодой талантливый специалист!
Вот Алёша Березуцкий это другое дело
Его надо ставить главным тренером сборной)
mars6791
mars6791 ответ Izhcar (раскрыть)
17 июля в 08:00
Посмотрите кто играл у Гуса в составе и кто играет сейчас. Забудьте на пару тройку лет ( а может и больше) о полу и четверть финалах ЧЕ,ЧМ.
протон1
протон1 ответ Izhcar (раскрыть)
17 июля в 01:40
в клубной соглашусь. но в сборной?
протон1
протон1
17 июля в 01:39
Повторюсь лучший тренер, умеет ставить игру и работать со средними игроками! Это будет просто идеальное решение, человек всей своей карьерой заслужил возглавить сборную...
протон1
протон1
17 июля в 01:38
Лучшее решение из возможных! но очень трудно будет КББ из полено игроков сделать буратин. желаю ему успехов. . игроки то ведь обнаглевшие от зарплат
Izhcar
Izhcar ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
17 июля в 00:53
Лучший тренер РФ, скорее всего, Романцев)
Izhcar
Izhcar
17 июля в 00:51
Нужен второй Гус Хиддинк. Курбан Бекиевич на такое не способен
LAISMEN
LAISMEN
17 июля в 00:28
Если хотя бы оборону усилит у сборной уже будет неплохой результат его работы.....
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ xizi4444 (раскрыть)
17 июля в 00:21
Так я не спорю. Как болельщик Локомотива, считаю его лучшим тренером РФ все времен (мое личное мнение). Но годы уже не те. Вроде бы и КБ не молод, но 5 лет в таком возрасте очень многое значат.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
17 июля в 00:20
Да времени мало у него и биологические часы не остановить, но я не зря ниже отметил про здоровый образ жизни. Ты посмотри на других тренеров в свои годы?! Лица запитые, обрюзгевшие...Понятно, что тренерская работа не сахар. Давление было и будет.
Надо дать шанс Бекиевичу. Даже в ограниченном ресурсе из игроков, в ограниченном по времени, времени. Почему-то списанные и болтающиеся игроки по арендам у него открывали второе дыхание. Выбора не было, но он их открывал заново. Находил в них внутренние ресурсы.
Главное, чтобы не было давления от руководства, подводных течений. Болельщики на ветке писали об этом и я с ними согласен.
Будет трудно. Тренер отмечал уже, что работа в сборной страны, это большая ответственность. Думаю Бекиевич все прекрасно понимает. На, что идёт. Принимать сборную за два месяца до Хорватии сможет сильный человек, с внутренним стержнем. И думаю, это Бердыев.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ LAISMEN (раскрыть)
17 июля в 00:20
КБ, если ему предоставят работу, всех дзюбиньин уберет с состава - он тренер, а не Стасик...
xizi4444
xizi4444 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
17 июля в 00:18
Не согласен. Он и в свои года сделал то,что не мог не один российский тренер в лиги европы - показать сопернику игру
LAISMEN
LAISMEN ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
17 июля в 00:17, ред.
Вратарское место проблематично и на сегодняшний день....а игроков согласен возьмет других надеюсь ( возможно кого то бывших из Рубина и Ростова....правда кто там еще при нем остался играть)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ xizi4444 (раскрыть)
17 июля в 00:15
К сожалению, Палыч в годах… Так бы был полностью согласен. Один из лучших, а возможно и лучший, тренеров России. Огромнейшее уважение к его работе (именно работе, которую он провел в Локомотиве).
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ LAISMEN (раскрыть)
17 июля в 00:10
КБ вообще никого не возьмет из нынешнего состава, возможно, за исключением вратарей. Но смогут ди с ним договориться - вопрос.
LAISMEN
LAISMEN
17 июля в 00:09, ред.
У Бердыева вряд ли сильно омолодится состав команды, Наверняка Дзюбу Оздоева Жиркова Кудряшова и Семенова мы в новой команде не увидим. Да и молодых максимум 3-4 футболиста возьмет .от силы.
alexnick
alexnick
17 июля в 00:07
Решили так посмотрим.
xizi4444
xizi4444
16 июля в 23:38
Сёмина почему то никто не рассматривает. Был результат? Был. Но лучше же посредственного тренера пригласить, чем человека ,который нашел и воспитал всю молодежь..)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Absinthe3 (раскрыть)
16 июля в 23:30
Если бы это происходило лет так 5-7 назад , то может быть . А сейчас ,не смеши ! Бикеичу -68 лет . Даже при самом удачном для всех раскладе ,он больше 2-х лет под таким давлением не протянет ,как тренер ,я имею в виду . Рад бы ошибиться ,да просто не из чего черпать веру от этого поколения игроков . Из них уже ничего не выжмешь ,а новое поколение он вырастить уже не успеет .
RomzesRZN
RomzesRZN
16 июля в 23:30
Превосходная кандидатура.
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 23:29
и это похоже продолжение всеобщего позора и падение команды в пропасть)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Q-J-G (раскрыть)
16 июля в 23:28
Мудрость, как и старость приходит с годами. С седыми волосами.
Пепс
Пепс
16 июля в 23:25, ред.
Бердыева могут не взять только по одной причине - задвинет всех московских / питерских чиновников / агентов. И будет звать только тех кто достоин. И этим Шуниным Оздоевым нужно будет прыгать выше головы чтобы в сборной оказаться... А это может оказаться кому то невыгодным.... Сборная ж кормушка очередная..лесопилка.... Не верю я что Черчес сам вратарь, мог сам выставить Шунина основным вратарём.... Менты небось надавили, для поднятия престижа своего клуба
Q-J-G
Q-J-G ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
16 июля в 23:22
Когда они пишут старый, то подразумевают, что мудрый))
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