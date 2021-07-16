Бердыев вылетел в Москву на встречу с руководством РФС

Известный российский тренер Курбан Бердыев отправился в Москву на встречу с руководством РФС. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко Против»:
По моей информации, Бердыев прямо сейчас вылетает из Казахстана в Москву на встречу с руководством РФС.
По словам источника в футбольном союзе, с тренером пока были только короткие телефонные переговоры, но первая встреча состоится уже в ближайшие дни.
На данный момент Курбан Бекиевич — один из основных кандидатов [на пост главного тренера сборной России]. При этом, ни с Виллашем-Боашем, ни с Йоахимом Лёвом переговоры даже не велись, их кандидатуры не рассматривались.
На данный момент Бердыев занимает должность в одном из казахстанских клубов.
Ранее стало известно, когда объявят имя нового главного тренера сборной России.
Вся футбольная система в стране от низа до верха деградировала, а мы решили опять поменять где-то в середине какой-то винтик. Так ремонт не делается.
Вся футбольная система в стране от низа до верха деградировала, а мы решили опять поменять где-то в середине какой-то винтик. Так ремонт не делается.
Но, не хотел этого Мутко, так как его кандидатом был С.Черчесов......!
Посмотрим, чем закончится вторая поездка, вполне возможно, что предложат так, на таких условиях, чтобы он не отказался во второй раз! Из всех реальных кандидатов на данный момент, это наилучший вариант... Из отечественных тренеров!
Но, не хотел этого Мутко, так как его кандидатом был С.Черчесов......!
Посмотрим, чем закончится вторая поездка, вполне возможно, что предложат так, на таких условиях, чтобы он не отказался во второй раз! Из всех реальных кандидатов на данный момент, это наилучший вариант... Из отечественных тренеров!