Бердыев вылетел в Москву на встречу с руководством РФС

Известный российский тренер отправился в Москву на встречу с руководством РФС . Об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко Против»:

По моей информации, Бердыев прямо сейчас вылетает из Казахстана в Москву на встречу с руководством РФС .

По словам источника в футбольном союзе, с тренером пока были только короткие телефонные переговоры, но первая встреча состоится уже в ближайшие дни.

На данный момент Курбан Бекиевич — один из основных кандидатов [на пост главного тренера сборной России]. При этом, ни с Виллашем-Боашем, ни с Йоахимом Лёвом переговоры даже не велись, их кандидатуры не рассматривались.