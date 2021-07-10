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Федотов заявил, что у него есть амбиции возглавить сборную России

10 июля 2021, 16:11

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос журналистов о возможной работе в сборной России.

Амбиции возглавить сборную всегда есть. Нужно показывать свой класс.

Ранее Станислав Черчесов раскрыл детали увольнения из сборной России.

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Чист
Чист ответ Caniggia (раскрыть)
11 июля в 20:19
Одно не понятно чем так прославился Федотов а может просто решил яхту приобрести крутую
Чист
Чист
11 июля в 20:16
Амбиции у всех хватает -только вот опыта у многих не достаточно -
Alex Baz61
Alex Baz61
11 июля в 20:07
Лучше уж наш чем иностранец.С иностранцами у нас как то тоже не очень,и хочу заметить что кое кто из иностранцев сказал что легче обезьян научить играть в футбол чем этих русских.Федотов тренер не плохой,главное не влазить в тренерский цикл и тогда может получится не плохая команда,плюс добавить молодых и перспективных ребят.
Владимир К 67
Владимир К 67
11 июля в 18:41
Сейчас любого человека ставь тренером российской сборной за любые деньги, результат будет предсказуем. На ЧМ 2022 пройти едва ли удастся, и после этого нового тренера выгонят с треском как не оправдавшего надежд. Так что любой, кого поставят, он максимум на год, до конца отборочного цикла на ЧМ2022. Надо было менять Черчесова ещё 1,5 года назад, когда Россия про76а лигу наций, проиграв шведам, либо не трогать Черчесова до конца его контракта.
KotMaks
KotMaks
11 июля в 14:05
Пусть пробует.
Контракт до окончания Игры Сборной на ЧМ-2022.
Безусловный гонорар на весь контракт = 100 тыс. Евро.
Выход из отборочной группы в финальную часть + 200 тыс. Евро.
Выход из группы в 1/8 + 300 тыс. Евро.
Выход в 1/4 + 400 тыс. Евро.
Выход в 1/2 + 500 тыс. Евро.
Выход в финал + 1 млн. Евро.
Стал чемпионом Мира + 2 млн. Евро.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Марат Ашряфетдинов (раскрыть)
10 июля в 22:01, ред.
Усатый играл сам за Сборные и Спартаковцев к серебру привел, плюс Польша . Но это его не оправдывает. Надо было уходить после ЧМ.
протон1
протон1
10 июля в 21:31
не нужен отечественный. не умеют. только иностранец
mars6791
mars6791
10 июля в 20:47
Все же наверное здесь нужен опытный мастер тренерского цеха. А они как раз таки знают , этот молот и наковальню, вот и помалкивают. Ну а типа Черчесова, так еле за ноги оттащили от сборной.
112910415
112910415
10 июля в 20:24
Предельно интересно!
Аксинья
Аксинья ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
10 июля в 20:23
    Марат Ашряфетдинов
    Марат Ашряфетдинов ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    10 июля в 18:43
    А усатый что выиграл? Чем Польши?
    МапС
    МапС
    10 июля в 18:29
    Всё лучше, чем пляжников газпромовских тренировать. Тренер неплохой, пусть попробует.
    Futurista
    Futurista
    10 июля в 18:01
    Этот Федот явно не тот...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    10 июля в 17:40
    Надоели лысые ! Хотим лохматого и что б в футболе разбирался и в людях ! )))))
    Евгений Сербин
    Евгений Сербин
    10 июля в 17:31
    Тренер для ноунеймов, но сб. России на мировой арене и есть ноунейм, ещё б международного опыта дядьке и вообще топчик был-бы.
    Caniggia
    Caniggia
    10 июля в 17:18
    Лучше Федотова, только не надо Лёва и Боаша!
    Project Pandora
    Project Pandora
    10 июля в 17:17
    Ноунейма ставить? Вы ипанулись?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    10 июля в 17:07
    Смело, самоуверенно! Черчесов так же начинал.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    10 июля в 16:56
    Ему бы что то выиграть с Сочи . Первенство , кубок, хорошо пройти в Европейских Кубках , вот тогда можно наверное. А так , ...Безприданник пока.
    ДАША Д
    ДАША Д
    10 июля в 16:42
    Тут главное, что думает ВВП.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    10 июля в 16:40
    Амбиции есть у многих
    Ислам0926
    Ислам0926
    10 июля в 16:32
    Федотов чем то Бердыева напоминает но менее мастеровитый
    Ironigor
    Ironigor
    10 июля в 16:20
    Очень смелое заявление !!! Очень было бы интересно посмотреть что из этого получилось бы !!! Я лично за, такой эксперимент !!! Уж лучше чем заморские гастробайтеры !!! Всем Добра !!!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    10 июля в 16:18
    Вечные проблемы - амбиции есть, а мастерства и опыта порой не хватает.
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