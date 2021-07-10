Федотов заявил, что у него есть амбиции возглавить сборную России

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос журналистов о возможной работе в сборной России.
Амбиции возглавить сборную всегда есть. Нужно показывать свой класс.
Ранее Станислав Черчесов раскрыл детали увольнения из сборной России.
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос журналистов о возможной работе в сборной России.
Амбиции возглавить сборную всегда есть. Нужно показывать свой класс.
Ранее Станислав Черчесов раскрыл детали увольнения из сборной России.
Контракт до окончания Игры Сборной на ЧМ-2022.
Безусловный гонорар на весь контракт = 100 тыс. Евро.
Выход из отборочной группы в финальную часть + 200 тыс. Евро.
Выход из группы в 1/8 + 300 тыс. Евро.
Выход в 1/4 + 400 тыс. Евро.
Выход в 1/2 + 500 тыс. Евро.
Выход в финал + 1 млн. Евро.
Стал чемпионом Мира + 2 млн. Евро.
Контракт до окончания Игры Сборной на ЧМ-2022.
Безусловный гонорар на весь контракт = 100 тыс. Евро.
Выход из отборочной группы в финальную часть + 200 тыс. Евро.
Выход из группы в 1/8 + 300 тыс. Евро.
Выход в 1/4 + 400 тыс. Евро.
Выход в 1/2 + 500 тыс. Евро.
Выход в финал + 1 млн. Евро.
Стал чемпионом Мира + 2 млн. Евро.