Федотов заявил, что у него есть амбиции возглавить сборную России

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10 июля 2021, 16:11

Главный тренер «Сочи» ответил на вопрос журналистов о возможной работе в сборной России.

Амбиции возглавить сборную всегда есть. Нужно показывать свой класс.

Ранее Станислав Черчесов раскрыл детали увольнения из сборной России.