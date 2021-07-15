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Хороший, плохой, злой. Обсуждаем идею с назначением Бердыева главным тренером сборной России

вчера, 14:30
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Плюсы, минусы, подводные камни.

В течение недели у сборной России появится главный тренер

Уже через полтора месяца пока что обезглавленная сборная России возобновит борьбу в отборочном турнире ЧМ-2022, а через 8 дней стартует новый сезон в РПЛ, где выступает большинство кандидатов в национальную команду. Сегодня Александр Дюков подтвердил, что ждать назначения осталось недолго:

Мы планируем завершить работу по поиску тренера, подписать контракт до начала чемпионата России. Национальность не является ключевым параметром при выборе специалиста, мы исходим из целеполагания. Обсуждаем задачи, которые ставим. Первая из них — краткосрочная, мы хотим попасть на ЧМ в Катаре, вторая – более долгосрочная и заключается в том, что новый тренер должен продолжить строительство новой команды. С перспективой успешного выступления на Евро-2024. Переговоры сейчас ведутся. Как только будет достигнута договоренность, сообщим.

По слухам, РФС рассматривает кандидатуру Бердыева, и хотя Александр Дюков отказался называть любые имена до завершения переговоров, Курбан Бекиевич заслуживает отдельного внимания. Во-первых, он единственный из успешных и заслуженных отечественных специалистов, кто не получал шанса проявить себя у руля сборной России. Бердыев легко вписывается в ряд, где уже стоят Романцев, Газзаев, Семин и Слуцкий. Во-вторых, Курбана Бекиевича можно считать «кандидатом от народа»: многие верят, что тренер, дававший результат в «Рубине» и «Ростове» при ограниченных кадровых ресурсах, сможет выжать максимум из сборной России. Что ж, давайте обсуждать.

Бердыев в сборной России. Плюсы и минусы

«За» Бердыева. Знает специфику российского футбола, знаком с футболистами

Что касается краткосрочных перспектив, то здесь у специалиста, знакомого с российским чемпионатом и подводными течениями в нашем футболе, есть преимущества над иностранцем. В ближайшие четыре месяца пройдут матчи, в которых решится, сыграет сборная России на ЧМ-2022 или нет. Ближайшие игры — уже в сентябре. Всех посещает обоснованное сомнение относительно того, что тренер-легионер банально не успеет разобраться и на первых порах вынужден будет тыкать пальцем в небо.

Бердыеву это не грозит. Он всегда держит руку на пульсе российского футбола, а если даже на время отворачивается, то моментально сориентируется и отыщет доверенных лиц, которые корректно обрисуют текущий расклад, в кратчайшие сроки соберут необходимую информацию на кандидатов в сборную. Кто владеет информацией — тот всегда на шаг впереди. Курбану Бекиевичу не придется в панике крутить головой и на коленке писать имена футболистов для первого созыва. Это будет поступательное движение к цели с первого дня.

«Против» Бердыева. Два года не тренировал, в августе исполнится 69 лет

Но если говорить о долгосрочных перспективах, то здесь уже возникает скепсис. Курбан Бердыев — мэтр и мастодонт тренерского цеха, но в последние два года он не является практикующим специалистом. Паузы в карьере не всегда критичны, иногда перерывы идут только на пользу тренерам, но в таком ли возрасте?

Бердыеву под 70, он заслужил отдых и заработал на безбедную пенсию. Два года Курбан Бекиевич не погружен в работу, а тут нужно садиться в раскаленное кресло и с ходу давать результат. Даже если амбиции зовут в сборную России, еще не известно, хватит ли внутреннего огня и энергии для такой ответственной и нервной работы.

«За» Бердыева. Умеет ставить эффективную игру при минимуме кадровых ресурсов

В «Рубине» и «Ростове», с которыми связаны основные успехи Бердыева, в его распоряжении не было звездных игроков, которые в одиночку выигрывали титулы. На первом месте всегда была команда, которую Курбан Бекиевич выстраивал по кирпичикам, вдалбливая в голову каждому футболисту ровно те инструкции, которые необходимы для успешного выполнения работы. Картину целиком с вершины горы видел только сам тренер, мудро дергающий за ниточки.

Бердыев способен сжать в командный кулак сильнейших российских футболистов, тем более языкового барьера не будет, сможет донести свои мысли до каждого лично. Отправляя в отставку Черчесова, мы подчеркивали, что проблемы сборной России не ограничиваются фигурой главного тренера, нельзя игнорировать и суммарный дефицит индивидуального мастерства. Бердыева это никогда не останавливало, он умеет брать лучшее от футболистов и вуалировать слабости.

«Против» Бердыева. Методы, работавшие в клубах, не подходят для сборной

У Бердыева есть метод, который успешно работал в клубах, однако он плохо сочетается со спецификой работы в национальной сборной. «Рубин» и «Ростов» не сразу строились, команды Курбана Бекиевича всегда проходят фазу строительства, во время которой выглядят разболтанными и неуклюжими. Постепенно гайки затягиваются, зазоры становятся выверенными, структура костенеет, но путь к этому — сотни тренировочных часов.

А во время последнего захода в «Рубин» магия и вовсе не сработала, в двух сезонах под началом Бердыева казанцы заняли 10-е и 11-е места в РПЛ. Понятно, что под сборную России опытный тренер скорректирует план подготовки, разработает какие-то экспресс-курсы, но грозные сомнения относительно применимости методов Бердыева остаются.

Курбан Бекиевич добивался результатов, тщательно и терпеливо собирая пазл, водил за ручку футболистов на тренировках, вкладывая в их головы правильные ответы на различные игровые ситуации. Тренер с педагогическим подходом у руля сборной это не плохо, но такого нужно назначать, как минимум, в начале двухлетнего цикла и давать длительный карт-бланш.

«За» Бердыева. Очень хорош в разрушении игры соперников

Даже среди топ-сборных есть те, кто в первую очередь ориентируется на разрушение чужой игры, а уже потом — на создание собственной. Этот тренд живее всех живых и будет востребован на уровне национальных сборных всегда. Методичное выстраивание собственной команды — это важная часть стиля Бердыева, но его штаб всегда был исключительно хорош в изучении соперников и выработке эффективного плана сопротивления. Сборная России сегодня не обладает футболистами, которые в большинстве матчей готовы диктовать условия, поэтому логично сделать стратегическую ставку на разрушение: бить по болевым точкам оппонента и жестоко наказывать за ошибки. Бердыев может этому научить.

«Против» Бердыева. «Автобус» у ворот, сложно рассчитывать на прогресс креативных игроков

Но в таком случае лучше забыть о зрелищности и эстетическом удовольствии от футбола. После провала на Евро-2020 почти все согласны на любую игру, приносящую победы, но о минусах такого подхода тоже нельзя забывать: постепенно сборная России превратится в команду-функцию, акцент будет сделан на прилежных ребят, а талантливые креативщики окажутся в дискриминируемой категории.

Вряд ли увидим комбинации с участием Головина, Миранчука и Захаряна. Как и у Черчесова, у Бердыева тактика важнее людей. В клубе этот принцип проще реализовать, никого не обидев — достаточно подбирать футболистов под выбранный формат. Что касается сборной, то у «неформатных» не получится отобрать российский паспорт или обменять неподходящих игроков на других. Они просто не будут играть/вызываться, даже если хороши в клубах.

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msa79
msa79
сегодня в 15:29
Многие опросы показывают желание населения пригласить Бердыева. Назначая его тренером сборной, РФС убивает сразу несколько зайцев. Во первых, это, наверное, единственный более или менее действующий "отечественный" трофейный тренер, который не тренировал Сборнаяю. Во вторых человек готовый подхватить, именно сейчас, упавшее знамя и без подготовки набрать состав по своему видению, так как всех игроков он хорошо знает. В третьих это человек готовый подписать контракт на короткий срок без всяких там продлений и т.д. В четвертых, сейчас главное результат, а какой игрой за этот год он будет достигнут всем пофиг, пусть будет автобус, лишь бы отобраться. В пятых, если он обгадится, то будет проще взять иностранца тренером в будущем (что очень хочется боссам РФС). Ну по мелочи много плюшек от этого решения.
Я, лично, минусов здесь не вижу на коротком уведомлении. Зная как современное руководство мыслит краткосрочными задачами, это идеально. Разговоры о будущем, это разговоры. Достигнет Бердыев, не дай бог (аллах и т.д.), хорошего результата, все забудут неудачи ЧЕ 2020. Этого руководству и надо, прежде всего, чтобы народ успокоился.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:32
Тот, кто говорит, что Бердыев - это автобус - ничего не понимает в футболе!
Casey Ryback
Casey Ryback
сегодня в 12:19
Через год все будут его поносить после очередного провала Сборной)))
Можете снять Скриншот...
SpartakPaha
SpartakPaha
сегодня в 11:52
А он вообще-то согласен? За, против, спорите тут... Может ему и не нужна сборная дегенератов
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 08:25
как классно он создал себе имидж святоши, а на деле не осталось ни одной эскортницы в Казани, которая бы его не обслужила
амурец
амурец
сегодня в 05:42
поживём увидим, хотя хуже чем у уссатого не будет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:37
Жду решения.
Перед Бекиевичем огромная ответственность. Это, как перейти Рубикон. Думаю он все понимает и осознает.
Лично я приму любое его решение. Верю и уважаю тренера все, эти годы, поэтому вот так..
Но могу сказать одно. Если Бекиевич станет у руля сборной и, что-то пойдет не так, я уйду из соккера, да и вообще из футбола, наверно. У каждого человека должна быть ответственность. За все.
Ждём!
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:58
ТОЛЬКО БЕРДЫЕВ СМОЖЕТ ПЕШЕХОДОВ В ФУТБОЛИСТОВ ПРЕВРАТИТЬ!!!!!
steelhead
steelhead ответ tims (раскрыть)
сегодня в 00:14, ред.
    steelhead
    steelhead
    вчера в 23:14
    Мне на фиг бердыевский футбол не нужен, мне игра нужна. Могу закрыть глаза на результат, но 77футбол видеть не хочу. Да и не сыграет уже. Даже Симеоне переобулся и в автобус откровенный старается не играть, так что давайте быть в тренде - Италия без футболистов взяла титул не с катеначчо.
    tims
    tims
    вчера в 23:08, ред.
    Совсем что ли офигели?.. Россию уже опустили ниже плинтуса. В огромной стране не могут найти тренера для сборной страны из титульной нации или, по крайней мере, из народов, населяющих страну. Докатились до туркмена... Что-то не наблюдал я желания Бердыева поработать в сборной Туркмении, ну или с близкими по менталитету среднеазиатскими сборными. Там никого не будут смущать нервическое перебирание чёток (интересно, в сортир он тоже с ними ходит?)... Мой кандидат на вакантное место тренера сборной России по футболу - нынешний тренер "Сочи" - В.Федотов... Уверен, он сумеет поставить игру сборной в короткие сроки... Если, конечно, он сам согласится. "Хозяйство"-то новому тренеру принимать - хуже некуда...
    Over 9000
    Over 9000
    вчера в 21:26
    категорически против. убил лигу своим 77болом, убьёт и сборную. одного автобусника только еле сковырнули и сразу второго.
    это из-за бердыева у нас в итоге провалы в еврокубках, и в лиге пешеходные скорости. каждый матч в РПЛ за редким исключение вялый штурм автобуса и стояние всем составом в своей штрафной. уже по три матча в туре по 0:0 докатились ёмаё.
    kts99
    kts99
    вчера в 20:58
    Термин Антифутбол придумалм тупые. Что др эстетоа то мне нравится тактика удавки и это круто. Кто понимает.
    gen.v3trov
    gen.v3trov ответ алексей маякс (раскрыть)
    вчера в 19:10
    Чем же он развалил? При нем эти 2 клуба показывали лучший свой футбол и брали медали
    112910415
    112910415
    вчера в 18:50
    если он согласится ... то пусть будет
    алексей маякс
    алексей маякс
    вчера в 18:38, ред.
    барана этова еще не хватало!!!!!!!мало это*********развалил рубин и ростов так еще в сборную казел прется я против!!!!!!!!!!только слуцкий либо к5арпин вот это да!!!!!!!!!!!
    mars6791
    mars6791
    вчера в 18:20
    И что то нет новостей из стана Курбан Бекиевича.
    Остальные тренера быстро отрапортовались, ведь может быть , что Бердыев тоже не желает возглавлять. Ладно немного осталось ждать.
    mars6791
    mars6791
    вчера в 18:13
    В данной ситуации, не стоит сильно рассчитывать на попадание на ЧМ22, надо быть реалистами, только если повезёт. Кто бы ни возглавил сборную. Ситуация потому что , даже хуже чем в Ростове в зоне вылета, тогда хоть какая то команда была, а здесь ее просто нет, бей беги, никаких связок, комбинаций наигранных нет, но есть месяц до игры с Хорватией, и сколько там ,2-3 сбора по паре дней . Черчесов оставил руины после себя.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 17:52, ред.
    Ситуация сейчас такая, что и выбора то особого нет. Конечно неплохо бы иметь зарубежного, грамотного. молодого и амбициозного тренера, но во-первых, где его взять, а во -вторых он будет , как минимум 2-3 месяца погружаться в болото РПЛ , а такого времени нет. Поэтому, видимо придется Бердыева брать. Но фактически, учитывая, что у него и два последние года в Рубине были провальными ( 10 и 11 места и реальный вылет в ФНЛ), а после этого два года полного простоя, то реально успешным тренером он был 4 года назад. К тому же на пороге 70 летия. Но в нашей ситуации "не до жиру, быть бы живу", поэтому видимо Бердыев - гр. Туркмении (ничего страшного), если россиянина не нашлось (дожили!)
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 17:38
    Вряд ли назначат Бердыева, но было бы любопытно посмотреть на сборную с ним
    volga.kot
    volga.kot ответ Bom Bom (раскрыть)
    вчера в 17:06
    Поэтому вряд ли пойдёт
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 17:04
    Не пойдёт он в болото где нет просвета
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 16:05, ред.
    Не спорю, Бердыев хорошо разбирается в футболе и в людях. Этого у него не отнять. Настоящий профессионал. Может быть он и сможет что-то новое привнести в сборную. Хотя, насколько его методики будут работать со сборной - это вопрос. Может и действительно, с уровнем российских игроков не стоит строить из себя Испанию или Италию, а нужно просто выжать максимум из имеющегося минимума, а это он умеет
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Bom Bom (раскрыть)
    вчера в 15:54
    В принципе, в его возрасте бояться испортить профессиональную репутацию уже не стоит. Он же уже пенсионер по возрасту, вряд ли он строит далеко идущие планы на профессиональную карьеру тренера в свои 68 лет. Так что вряд ли это может его остановить.
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 15:43
    Бердыев со сборной только репутацию запятнает
    Вячеслав Салтыков
    Вячеслав Салтыков
    вчера в 15:36
    Я думаю Виллаш - Боаш
    Пепс
    Пепс
    вчера в 15:27, ред.
    Бердыев более чем достоин иметь шанс на руководство сборной. Но, тренеру периферии оч трудно пробиться наверх. Как и команде, а Рубин смог 2 раза. Да и Ростов чудом не стал, Конифей спас... Это несомненный тренерский талант. Надо назначить Бердыева, будет уж точно не хуже.
    Пепс
    Пепс ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 15:23
    Чуть добавлю - Рубин бил именно ту великую Барсу, с Иброй, Хави, Иньестой.... И играл 4 игры подряд . Результат этого противостояния 1-2-1.
    Dzinvlad
    Dzinvlad ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 15:13
    Чтобы понять на что способен сейчас Бердыев, надо просто посмотреть, как изменился "Кайрат" за три месяца, в течение которых он работает в этом клубе. Буквально пару дней назад "Кайрат" прошёл "Маккаби" в Лиге Чемпионов
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 15:12, ред.
    По поводу против...
    «Против» Бердыева. Два года не тренировал, в августе исполнится 69 лет.
    ------------------------------------------------------------------

    Накопленный опыт, в качестве главного тренера, останется с тренером навсегда.
    69 лет, тренер не игрок, кстати:
    Ван Гал стал главным тренером сборной Нидерландов, возраст - 69 лет!
    --------------------------------------------------------------------
    «Против» Бердыева. «Автобус» у ворот, сложно рассчитывать на прогресс креативных
    игроков.
    -----------------------------------------------------------------
    Лучше качественный "автобус" который даст реальные результаты, чем сборная, которая была у С.Черчесова... Ни тактики, ни стратегии, вся надежда на "авось" с забросами на Дзюбу...
    Если игрок действительно креативный по факту, то при таком тренере, как Бердыев, он и будет прогрессировать... Тренер думающий, опытный, здравомыслящий, и научит, и подскажет...
    --------------------------------------------------------------------------
    «Против» Бердыева. Методы, работавшие в клубах, не подходят для сборной.
    --------------------------------------------------------------------------

    Бердыев никогда не тренировал сборную, поэтому, нам сложно, какие он будет использовать методы, и подходят или нет, эти методы....

    По поводу за... Никто и никогда, не добился того, что добился К.Бердыев, возглавив "Рубин" в низшей лиге, вывел на следующий сезон в РФПЛ, завоевав самые почётные трофеи в РФПЛ с "Рубином"...
    И как и возглавив "Ростов", который уверенно занимал последнее место -16, в РПЛ, возглавил тогда, когда все были уверены, что "Ростов" покинет РПЛ... Но, "Ростов" не только сохранил прописку, но и впервые в своей истории выиграл серебряные медали - в РПЛ, и впервые в своей истории играл в Лиге чемпионов...

    Кто, если не он, тренер, который доказал делом, результатами, трофеями, которые он завоевал с командами, которые были в "глубокой игровой яме" до его назначения!
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