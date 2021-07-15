Хороший, плохой, злой. Обсуждаем идею с назначением Бердыева главным тренером сборной России

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вчера, 14:30

Плюсы, минусы, подводные камни.

В течение недели у сборной России появится главный тренер

Уже через полтора месяца пока что обезглавленная сборная России возобновит борьбу в отборочном турнире ЧМ -2022, а через 8 дней стартует новый сезон в РПЛ , где выступает большинство кандидатов в национальную команду. Сегодня Александр Дюков подтвердил, что ждать назначения осталось недолго:

Мы планируем завершить работу по поиску тренера, подписать контракт до начала чемпионата России. Национальность не является ключевым параметром при выборе специалиста, мы исходим из целеполагания. Обсуждаем задачи, которые ставим. Первая из них — краткосрочная, мы хотим попасть на ЧМ в Катаре, вторая – более долгосрочная и заключается в том, что новый тренер должен продолжить строительство новой команды. С перспективой успешного выступления на Евро-2024. Переговоры сейчас ведутся. Как только будет достигнута договоренность, сообщим.

По слухам, РФС рассматривает кандидатуру Бердыева, и хотя Александр Дюков отказался называть любые имена до завершения переговоров, Курбан Бекиевич заслуживает отдельного внимания. Во-первых, он единственный из успешных и заслуженных отечественных специалистов, кто не получал шанса проявить себя у руля сборной России. Бердыев легко вписывается в ряд, где уже стоят Романцев, Газзаев, Семин и Слуцкий. Во-вторых, Курбана Бекиевича можно считать «кандидатом от народа»: многие верят, что тренер, дававший результат в «Рубине» и «Ростове» при ограниченных кадровых ресурсах, сможет выжать максимум из сборной России. Что ж, давайте обсуждать.

Бердыев в сборной России. Плюсы и минусы

«За» Бердыева. Знает специфику российского футбола, знаком с футболистами

Что касается краткосрочных перспектив, то здесь у специалиста, знакомого с российским чемпионатом и подводными течениями в нашем футболе, есть преимущества над иностранцем. В ближайшие четыре месяца пройдут матчи, в которых решится, сыграет сборная России на ЧМ -2022 или нет. Ближайшие игры — уже в сентябре. Всех посещает обоснованное сомнение относительно того, что тренер-легионер банально не успеет разобраться и на первых порах вынужден будет тыкать пальцем в небо.

Бердыеву это не грозит. Он всегда держит руку на пульсе российского футбола, а если даже на время отворачивается, то моментально сориентируется и отыщет доверенных лиц, которые корректно обрисуют текущий расклад, в кратчайшие сроки соберут необходимую информацию на кандидатов в сборную. Кто владеет информацией — тот всегда на шаг впереди. Курбану Бекиевичу не придется в панике крутить головой и на коленке писать имена футболистов для первого созыва. Это будет поступательное движение к цели с первого дня.

«Против» Бердыева. Два года не тренировал, в августе исполнится 69 лет

Но если говорить о долгосрочных перспективах, то здесь уже возникает скепсис. Курбан Бердыев — мэтр и мастодонт тренерского цеха, но в последние два года он не является практикующим специалистом. Паузы в карьере не всегда критичны, иногда перерывы идут только на пользу тренерам, но в таком ли возрасте?

Бердыеву под 70, он заслужил отдых и заработал на безбедную пенсию. Два года Курбан Бекиевич не погружен в работу, а тут нужно садиться в раскаленное кресло и с ходу давать результат. Даже если амбиции зовут в сборную России, еще не известно, хватит ли внутреннего огня и энергии для такой ответственной и нервной работы.

«За» Бердыева. Умеет ставить эффективную игру при минимуме кадровых ресурсов

В «Рубине» и «Ростове», с которыми связаны основные успехи Бердыева, в его распоряжении не было звездных игроков, которые в одиночку выигрывали титулы. На первом месте всегда была команда, которую Курбан Бекиевич выстраивал по кирпичикам, вдалбливая в голову каждому футболисту ровно те инструкции, которые необходимы для успешного выполнения работы. Картину целиком с вершины горы видел только сам тренер, мудро дергающий за ниточки.

Бердыев способен сжать в командный кулак сильнейших российских футболистов, тем более языкового барьера не будет, сможет донести свои мысли до каждого лично. Отправляя в отставку Черчесова, мы подчеркивали, что проблемы сборной России не ограничиваются фигурой главного тренера, нельзя игнорировать и суммарный дефицит индивидуального мастерства. Бердыева это никогда не останавливало, он умеет брать лучшее от футболистов и вуалировать слабости.

«Против» Бердыева. Методы, работавшие в клубах, не подходят для сборной

У Бердыева есть метод, который успешно работал в клубах, однако он плохо сочетается со спецификой работы в национальной сборной. «Рубин» и «Ростов» не сразу строились, команды Курбана Бекиевича всегда проходят фазу строительства, во время которой выглядят разболтанными и неуклюжими. Постепенно гайки затягиваются, зазоры становятся выверенными, структура костенеет, но путь к этому — сотни тренировочных часов.

А во время последнего захода в «Рубин» магия и вовсе не сработала, в двух сезонах под началом Бердыева казанцы заняли 10-е и 11-е места в РПЛ . Понятно, что под сборную России опытный тренер скорректирует план подготовки, разработает какие-то экспресс-курсы, но грозные сомнения относительно применимости методов Бердыева остаются.

Курбан Бекиевич добивался результатов, тщательно и терпеливо собирая пазл, водил за ручку футболистов на тренировках, вкладывая в их головы правильные ответы на различные игровые ситуации. Тренер с педагогическим подходом у руля сборной это не плохо, но такого нужно назначать, как минимум, в начале двухлетнего цикла и давать длительный карт-бланш.

«За» Бердыева. Очень хорош в разрушении игры соперников

Даже среди топ-сборных есть те, кто в первую очередь ориентируется на разрушение чужой игры, а уже потом — на создание собственной. Этот тренд живее всех живых и будет востребован на уровне национальных сборных всегда. Методичное выстраивание собственной команды — это важная часть стиля Бердыева, но его штаб всегда был исключительно хорош в изучении соперников и выработке эффективного плана сопротивления. Сборная России сегодня не обладает футболистами, которые в большинстве матчей готовы диктовать условия, поэтому логично сделать стратегическую ставку на разрушение: бить по болевым точкам оппонента и жестоко наказывать за ошибки. Бердыев может этому научить.

«Против» Бердыева. «Автобус» у ворот, сложно рассчитывать на прогресс креативных игроков

Но в таком случае лучше забыть о зрелищности и эстетическом удовольствии от футбола. После провала на Евро-2020 почти все согласны на любую игру, приносящую победы, но о минусах такого подхода тоже нельзя забывать: постепенно сборная России превратится в команду-функцию, акцент будет сделан на прилежных ребят, а талантливые креативщики окажутся в дискриминируемой категории.

Вряд ли увидим комбинации с участием Головина, Миранчука и Захаряна. Как и у Черчесова, у Бердыева тактика важнее людей. В клубе этот принцип проще реализовать, никого не обидев — достаточно подбирать футболистов под выбранный формат. Что касается сборной, то у «неформатных» не получится отобрать российский паспорт или обменять неподходящих игроков на других. Они просто не будут играть/вызываться, даже если хороши в клубах.