Гендиректор «Рубина»: «Я не хочу, чтобы Слуцкий уходил в сборную России»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи о том, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий может возглавить сборную России.
Я за кандидатуру, которая будет компетентной. Иностранец? Надо, чтобы был хороший тренер.
Кандидатура Бердыева? Почему нет? Я не против его кандидатуры.
Слуцкий? Я не хочу, чтобы он уходил. У нас долгосрочный проект. Мы столько сил тратим. Если такое случится, то будем думать.
Ранее Слуцкий рассказал, согласится ли он возглавить сборную России.
Не по-человечески это...
Не по-человечески это...