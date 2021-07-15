Гендиректор «Рубина»: «Я не хочу, чтобы Слуцкий уходил в сборную России»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи о том, что главный тренер казанского клуба может возглавить сборную России.

Я за кандидатуру, которая будет компетентной. Иностранец? Надо, чтобы был хороший тренер.

Кандидатура Бердыева? Почему нет? Я не против его кандидатуры.

Слуцкий? Я не хочу, чтобы он уходил. У нас долгосрочный проект. Мы столько сил тратим. Если такое случится, то будем думать.