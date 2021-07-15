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Гендиректор «Рубина»: «Я не хочу, чтобы Слуцкий уходил в сборную России»

15 июля 2021, 00:27

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи о том, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий может возглавить сборную России.

Я за кандидатуру, которая будет компетентной. Иностранец? Надо, чтобы был хороший тренер.

Кандидатура Бердыева? Почему нет? Я не против его кандидатуры.

Слуцкий? Я не хочу, чтобы он уходил. У нас долгосрочный проект. Мы столько сил тратим. Если такое случится, то будем думать.

Ранее Слуцкий рассказал, согласится ли он возглавить сборную России.

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Все комментарии
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
15 июля в 08:15
Слуцкого мы уже видели в сборной и ничего хорошего не случилось, так что Слуцкий пусть идет лесом, лучшая кандидатура это Курбан Бердыев, вот он умеет на что-то добиться
sir_Alex
sir_Alex
15 июля в 07:41
И я не хочу, потому что ничего хорошего из этого не получится. Проходили уже.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ протон1 (раскрыть)
15 июля в 01:47
Соврали однако. Никто, никому , ничего не предлагал.
Comentarios
Comentarios
15 июля в 01:42
А я чет против Бердыева.. хочется чтоб сборная в атакующий футбол играла
протон1
протон1
15 июля в 01:26
единственная норм кандидатура в сборную это кбб. если не он. то любой иностранец. но рад что уже нет психопата
1bear
1bear
15 июля в 01:18
...может у Слуцкого получится создать совершенно новую сборную из молодёжи с амбициями и желанием играть,а не только о деньгах думать...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 00:42
Я думаю на свете вообще мало людей с таким порогом жестокости....чтоб желать живому человеку "уйти в сборную России"...
Не по-человечески это...
протон1
протон1
15 июля в 00:29
так объявили что слуцкий карпин отказались возглавлять сборную
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