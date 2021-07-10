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Карпин, Слуцкий и Семак не хотят на электрический стул. В сборную России пойдет только «El Loco»

вчера, 18:58
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Согласится разве что авантюрист, и один такой нашелся.

Черчесов ушел – проблемы остались

И оставил проблемы. И был их частью. Неделю назад шутили, что Станислав Саламович придерется к слову «уволен», а недавно ровно так и сказал – «не уволили, а выполнил все задачи». Странная была цель – занять четвертое место в группе на Евро и не выйти в высший дивизион Лиги Наций.

В действиях тренера было много предсказуемости. Ревность к вратарям всегда читалась. Зависимость тактической системы не от Головина, Фернандеса или Зобнина, а от Кудряшова и Дзюбы – привычная. Копирование клубных наработок РПЛ стало нормой. Метания после осечек не шокировали, как и обратные замены.

Вот и описали проблемы, что остались. Разбалансированная команда, которая может лучше, но прогресс не демонстрирует. Ветераны в заявке, молодых не наиграли. Хорошо еще, что в сборной не было больших ссор и драк. Плюс для нового тренера, ведь уже первого сентября дети пойдут в школу, а Россию ждет экзамен против Хорватии.

По ходу Евро-2020 соперник набрал ход и показал характер. Дома нужно их обыгрывать ради первого места в группе – лишь победа в отборе гарантирует путевку в Катар.

Дюков поставит рекорд по отказам

Президент РФС это прекрасно знает. Не удивляйтесь, что пошла серия слухов. К Карпину якобы не обращались. Слуцкого не звали. Семак не получал приглашение. Сейчас все приличные молодые российские специалисты выстроятся в очередь, чтобы вежливо отказать.

Разве что Федотов примет предложение, но есть важный нюанс. Если Черчесова сняли по звонку, как предполагают из-за диссонанса между решением и публичной поддержкой РФС и политиков, то от Дюкова ждут гениального решения и Имя во главе. На поверхности его нет.

Напоминай команда России сборную Англии по богатству состава и талантливости, то желающие бы нашлись. А так местечко сытное, но гиблое. Сборной для начала нужно поставить игру в мяч, что предыдущий тренер не сумел сделать. Сложно воевать с примитивным подходом ряда клубов в РПЛ.

Непросто открыть закрытых миру игроков. Но широты взглядов не хватало не только тренеру, не будем вешать всех собак на одного. Как и предлагать эмоциональных людей, вроде Тедеско. Дюков не хочет подставляться, в следующий раз могут позвонить на его счет.

Чиновника и так сослали в РФС, словно за грехи. Зато нашелся тренер, что подходит и главе РФС, и российской команде. Виллаш-Боаш не на пике и соскучился по успехам.

Виллаш-Боаш – не худший кандидат

Как раз «El Loco», сумасшедший, вроде Луиса Энрике. Если испанец – фанат изнурительных марафонов на выживание, по ходу которых неподготовленный организм может отключиться навсегда, то Андре – фанат автогонок. Виллаш-Боаш едва не погиб на ралли «Дакар», когда его авто соскочило с высокой дюны.

Внешне Андре как преподаватель, но прячет дурь и страсть. Только безумный человек возглавит «Марсель». Причем именно на таких людей нужно рассчитывать. Виллаш-Боаш знает российский футбол. А в самом начале карьеры уже шел на авантюру со сборной – возглавлял Британские Виргинские острова.

Работал на Бобби Робсона, у португальца бабушка из Манчестера. Так что Луиша Андре и дома могли называть иногда Льюисом Эндрю. Также не исключено, что Виллаш-Боаш вообще единственный вменяемый кандидат. Не удивимся, если другие иностранцы тоже по очереди отказались.

Все видели матчи Евро и знают о проблемах бывшей команды Черчесова. Откажется еще и Виллаш-Боаш — придется взять Бердыева. Возрастные тренеры не раз добивались успехов со сборными, но видели и обратные примеры. Недавно Шенол Гюнеш с молодыми турками выступил прескверно.

Виллаш-Боаш пока не отказался, сейчас активно идут переговоры. Ему лишь сорок три года, пережил фанатский ад в «Марселе». Теперь уже ничего не боится после ралли и такого приключения. В конце концов, футбольная Россия ему должна. Его «Зенит» не был плох, выигрывал чемпионство.

Не обмани португальца чиновники с резкой сменой лимита — могли добраться и до успехов в еврокубках. Кто сломал человеку карьеру – после Санкт-Петербурга занесло в Китай, тот может ее починить, если сборная России снова поставит на удачливость. Вспомните, что стройно после 2008-го играли редко.

При этом пропустили лишь ЧМ-2010, а дальше четыре успешных отбора и один домашний турнир. В финальных частях ошибались тренеры и футболисты, но на отбор сил и умений обычно хватает. Сейчас снова группа без Франции, Италии или Англии, хорваты свой пик прошли, хотя и заметно сильнее.

С остальными можно играть, надеясь на путевку через квалификацию для вторых мест. Вот только новый тренер нужен был еще вчера. Если в РФС не искали наставника после Белграда, то зря едят свой хлеб. К расставанию с Черчесовым давно шло, нового наставника стоило уговаривать месяцами.

Возраст Андре – его огромный козырь

Виллаш-Боаш может подойти по тренерскому формату для работы в сборной – дотошный, но недостаточно яркий, чтобы клубная команда с ним росла долго и плавно. Кроме того, наставнику лишь 43 года – с ним можно строить новую сборную, моложе Манчини и Саутгейта.

Рано начал, набил много шишек, готов к новому вызову. Черчесов теперь проблема «Спартака» — будет через посредников набиваться на работу после очередной отставки тренера. А сборной нужна перезагрузка. Виллаш-Боаш при работе с суперзвездами плох, но для средних мастеров это классный тренер.

Не вырос для своих финалов Лиги чемпионов, зато может раскрыться в сборной. С этой командой работы меньше, чем в клубе. Даже жить в России не обязательно, предыдущий наставник спокойно проводил время в Австрии с семьей, прилетая на нужные матчи чемпионата.

Виллашу-Боашу дают деньги и вызов, сборная России получает до сих пор перспективного тренера. Андре не зацепился за АПЛ – не хватило опыта, но в РПЛ у него скорее получалось, чем нет. А винить его за марсельский ад неверно. Французский клуб погряз в скандалах – дошло до штурма базы фанатами.

На Дюкова работать будет проще. Достаточно достойно сыграть с хорватами и финишировать минимум на втором месте в группе. Виллашу-Боашу такая задача по плечу. И сборная чуть лучше, чем вам сейчас кажется. Просто пора им выходить из раковины, где бельгийцы и датчане «так себе» соперники.

Пока не обыграли хорватов, словенцев, киприотов, мальтийцев и словаков осенью, все оппоненты – Италия, Англия, Дания и Испания в одном флаконе.

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4RT
4RT
сегодня в 07:47
Этот "стул" им ни кто и не предлагал
протон1
протон1
сегодня в 02:10
там нужен такой как возраст примерно 60-70 лет авторитет. но эти сапожники не сыграют и при сер алексе фергюсене. колхоз есть колхоз.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
сегодня в 01:21
О, имена...
"Идите к чёртовой матери со своим «Студебеккером»! — заорал Остап. — Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? "
(Золотой Теленок)
mars6791
mars6791
вчера в 20:39
Все плюсы перечислил Виллиша, топит Горин за Боаша. Единственный его плюс это молодость, а рисковый характер здесь ни к чему, да и чем он рискует? Здесь как раз таки нужен точный расчет , знание игроков, и соперников, и конечно везение. Мое мнение это Бердыев.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:36
Есть ещё Сёмин.
112910415
112910415
вчера в 20:23
Хуже не будет
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:17, ред.
Я бы на месте Карпина, Слуцкого и Семака тоже не захотел бы тренировать ТАКУЮ сборную, разве что если ты не безработный и тебе не надо кормить семью и домашнюю живность: кур, гусей, свиноматку и проч. Они же умные ( указанные тренеры, а не свиноматка с гусями ) и прекрасно видят, что играть в футбол (не носиться как угорелые и пулять мяч куда ни попадя, а именно играть ) за время кратковременных сборов и контрольных, т.е.товарищеских, матчей наших ребят не научишь, и конечный результат в любом случае будет неудовлетворительным, какие бы ты им новомодные схемы игры не предлагал, и как бы они ни старались. Я вообще сомневаюсь, что во время игры - в частности на ЧЕ - футболисты всех сборных, кроме нашей, помнят об установках тренера, а ориентируются только исходя из складывающейся обстановки. Высокая техническая оснащённость позволяет это им делать. Вот так, господа хорошие...
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 20:03
А где же Бородюк???? Его ведь не зря держали у Гууса Хидинка в помощниках!!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 20:01
Бердыев не договорится с РФС никак!!!! Он не будет идти у них на поводу.
Брулин
Брулин
вчера в 20:00
Непонимаю, вот оказывается может же нормально объяснить почему и как, что мешало сделать это раньше? Явно же хейта было бы на порядок меньше
shlomo
shlomo
вчера в 19:37
Спасибо за статью.....ну что, нужно уже шевелиться по поводу нового тренера.... время летит быстро... на мой взгляд, нужен тренер, который именно на уровне сборных уже доказал, что может добиваться хороших результатов со средними командами (как в своё время Гус Хиддинк, который до приезда в Россию успешно поработал с Южной Кореей и Австралией....).... а так, неудачное выступление это не что иное, как следствие кризиса клубного футбола, в первую очередь, а уже потом неудача тренера.... поэтому кто бы ни занял этот пост, его в любом случае ждут проклятия через два года, если только он не совершит чудо (тогда проклятия отложатся до следующего цикла....)....
x3gf5ym8vpkp
x3gf5ym8vpkp
вчера в 19:21
Бердыев откажется,возьмут Федотова.Федотов откажется,команду расстреляют.)
nubom
nubom
вчера в 19:08
"Откажется еще и Виллаш-Боаш — придется взять Бердыева" -????
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