Карпин, Слуцкий и Семак не хотят на электрический стул. В сборную России пойдет только «El Loco»

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вчера, 18:58

Согласится разве что авантюрист, и один такой нашелся.

Черчесов ушел – проблемы остались

И оставил проблемы. И был их частью. Неделю назад шутили, что Станислав Саламович придерется к слову «уволен», а недавно ровно так и сказал – «не уволили, а выполнил все задачи». Странная была цель – занять четвертое место в группе на Евро и не выйти в высший дивизион Лиги Наций.

В действиях тренера было много предсказуемости. Ревность к вратарям всегда читалась. Зависимость тактической системы не от Головина, Фернандеса или Зобнина, а от Кудряшова и Дзюбы – привычная. Копирование клубных наработок РПЛ стало нормой. Метания после осечек не шокировали, как и обратные замены.

Вот и описали проблемы, что остались. Разбалансированная команда, которая может лучше, но прогресс не демонстрирует. Ветераны в заявке, молодых не наиграли. Хорошо еще, что в сборной не было больших ссор и драк. Плюс для нового тренера, ведь уже первого сентября дети пойдут в школу, а Россию ждет экзамен против Хорватии.

По ходу Евро-2020 соперник набрал ход и показал характер. Дома нужно их обыгрывать ради первого места в группе – лишь победа в отборе гарантирует путевку в Катар.

Дюков поставит рекорд по отказам

Президент РФС это прекрасно знает. Не удивляйтесь, что пошла серия слухов. К Карпину якобы не обращались. Слуцкого не звали. Семак не получал приглашение. Сейчас все приличные молодые российские специалисты выстроятся в очередь, чтобы вежливо отказать.

Разве что Федотов примет предложение, но есть важный нюанс. Если Черчесова сняли по звонку, как предполагают из-за диссонанса между решением и публичной поддержкой РФС и политиков, то от Дюкова ждут гениального решения и Имя во главе. На поверхности его нет.

Напоминай команда России сборную Англии по богатству состава и талантливости, то желающие бы нашлись. А так местечко сытное, но гиблое. Сборной для начала нужно поставить игру в мяч, что предыдущий тренер не сумел сделать. Сложно воевать с примитивным подходом ряда клубов в РПЛ .

Непросто открыть закрытых миру игроков. Но широты взглядов не хватало не только тренеру, не будем вешать всех собак на одного. Как и предлагать эмоциональных людей, вроде Тедеско. Дюков не хочет подставляться, в следующий раз могут позвонить на его счет.

Чиновника и так сослали в РФС , словно за грехи. Зато нашелся тренер, что подходит и главе РФС , и российской команде. Виллаш-Боаш не на пике и соскучился по успехам.

Виллаш-Боаш – не худший кандидат

Как раз «El Loco», сумасшедший, вроде Луиса Энрике. Если испанец – фанат изнурительных марафонов на выживание, по ходу которых неподготовленный организм может отключиться навсегда, то Андре – фанат автогонок. Виллаш-Боаш едва не погиб на ралли «Дакар», когда его авто соскочило с высокой дюны.

Внешне Андре как преподаватель, но прячет дурь и страсть. Только безумный человек возглавит «Марсель». Причем именно на таких людей нужно рассчитывать. Виллаш-Боаш знает российский футбол. А в самом начале карьеры уже шел на авантюру со сборной – возглавлял Британские Виргинские острова.

Работал на Бобби Робсона, у португальца бабушка из Манчестера. Так что Луиша Андре и дома могли называть иногда Льюисом Эндрю. Также не исключено, что Виллаш-Боаш вообще единственный вменяемый кандидат. Не удивимся, если другие иностранцы тоже по очереди отказались.

Все видели матчи Евро и знают о проблемах бывшей команды Черчесова. Откажется еще и Виллаш-Боаш — придется взять Бердыева. Возрастные тренеры не раз добивались успехов со сборными, но видели и обратные примеры. Недавно Шенол Гюнеш с молодыми турками выступил прескверно.

Виллаш-Боаш пока не отказался, сейчас активно идут переговоры. Ему лишь сорок три года, пережил фанатский ад в «Марселе». Теперь уже ничего не боится после ралли и такого приключения. В конце концов, футбольная Россия ему должна. Его «Зенит» не был плох, выигрывал чемпионство.

Не обмани португальца чиновники с резкой сменой лимита — могли добраться и до успехов в еврокубках. Кто сломал человеку карьеру – после Санкт-Петербурга занесло в Китай, тот может ее починить, если сборная России снова поставит на удачливость. Вспомните, что стройно после 2008-го играли редко.

При этом пропустили лишь ЧМ -2010, а дальше четыре успешных отбора и один домашний турнир. В финальных частях ошибались тренеры и футболисты, но на отбор сил и умений обычно хватает. Сейчас снова группа без Франции, Италии или Англии, хорваты свой пик прошли, хотя и заметно сильнее.

С остальными можно играть, надеясь на путевку через квалификацию для вторых мест. Вот только новый тренер нужен был еще вчера. Если в РФС не искали наставника после Белграда, то зря едят свой хлеб. К расставанию с Черчесовым давно шло, нового наставника стоило уговаривать месяцами.

Возраст Андре – его огромный козырь

Виллаш-Боаш может подойти по тренерскому формату для работы в сборной – дотошный, но недостаточно яркий, чтобы клубная команда с ним росла долго и плавно. Кроме того, наставнику лишь 43 года – с ним можно строить новую сборную, моложе Манчини и Саутгейта.

Рано начал, набил много шишек, готов к новому вызову. Черчесов теперь проблема «Спартака» — будет через посредников набиваться на работу после очередной отставки тренера. А сборной нужна перезагрузка. Виллаш-Боаш при работе с суперзвездами плох, но для средних мастеров это классный тренер.

Не вырос для своих финалов Лиги чемпионов, зато может раскрыться в сборной. С этой командой работы меньше, чем в клубе. Даже жить в России не обязательно, предыдущий наставник спокойно проводил время в Австрии с семьей, прилетая на нужные матчи чемпионата.

Виллашу-Боашу дают деньги и вызов, сборная России получает до сих пор перспективного тренера. Андре не зацепился за АПЛ – не хватило опыта, но в РПЛ у него скорее получалось, чем нет. А винить его за марсельский ад неверно. Французский клуб погряз в скандалах – дошло до штурма базы фанатами.

На Дюкова работать будет проще. Достаточно достойно сыграть с хорватами и финишировать минимум на втором месте в группе. Виллашу-Боашу такая задача по плечу. И сборная чуть лучше, чем вам сейчас кажется. Просто пора им выходить из раковины, где бельгийцы и датчане «так себе» соперники.

Пока не обыграли хорватов, словенцев, киприотов, мальтийцев и словаков осенью, все оппоненты – Италия, Англия, Дания и Испания в одном флаконе.