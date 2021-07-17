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Божович: «Бердыев? Это отличный вариант для сборной России»

17 июля 2021, 14:41

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович считает, что сборной России нужен отечественный наставник.

Могу точно сказать, что сборной России нужен отечественный специалист, который понимает непростой менталитет российских футболистов, может поговорить с игроками по душам.

Иностранному тренеру нужно будет время, чтобы познакомиться с командой, а русский менталитет он никогда не поймет.

Бердыев? Это отличный вариант. Он человек с огромным опытом, умеет справляться с давлением.

Безусловно, только смена тренера не поможет: необходимо реформировать российский футбол. Если чемпионат России станет лучше, тогда и сборная будет давать результат.

Ранее Бердыев отреагировал на слухи, что он может возглавить сборную России.

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Все комментарии
протон1
протон1
17 июля в 21:43
Лучшей кандидатуры сейчас в России нет. КББ только КББ
yut8tmgnxax7
yut8tmgnxax7
17 июля в 18:39, ред.
Отличного варианта для сборной России не существует. Итог всегда будет одинаковый.
David Young
David Young
17 июля в 17:33
Не очень понимаю разговоры о понимании российского менталитета главным тренером сборной России, во-первых считаю что это достижимо, а во-вторых не считаю это супер важным моментом.
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 17:08
так пусть будет русский)))причём здесь бердыев то)))))))))))
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
17 июля в 16:18
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июля в 15:43
Сплагиатил:
- Нам нужен иностранец
- Нет, нам нужен наш, российский специалист, он разбирается в менталитете
- Нет, нужен тренер советской закалки
- Ни слова больше:
Mangur
Mangur ответ володя трынкин (раскрыть)
17 июля в 15:37
Можно подумать вы сами из элитарных графских кровей ,раз для вас профессия чабана что-то позорное.
Mangur
Mangur
17 июля в 15:34
Бердыев иностранец.Божевич сам может спокойно возглавить сборную.И принести большую пользу.
YVG
YVG
17 июля в 15:29
Божович сам явно не отличный вариант.
STVA 1
STVA 1
17 июля в 15:04, ред.
Миодраг давно не авторитет
володя трынкин
володя трынкин
17 июля в 14:48
Для Божовича и чабан-тренер. Агитатор не очень авторитетный.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 14:45
Мнения явно разные по этому поводу.
Futurista
Futurista
17 июля в 14:45
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