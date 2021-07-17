Божович: «Бердыев? Это отличный вариант для сборной России»

Бывший тренер клубов РПЛ считает, что сборной России нужен отечественный наставник.

Могу точно сказать, что сборной России нужен отечественный специалист, который понимает непростой менталитет российских футболистов, может поговорить с игроками по душам.

Иностранному тренеру нужно будет время, чтобы познакомиться с командой, а русский менталитет он никогда не поймет.

Бердыев? Это отличный вариант. Он человек с огромным опытом, умеет справляться с давлением.

Безусловно, только смена тренера не поможет: необходимо реформировать российский футбол. Если чемпионат России станет лучше, тогда и сборная будет давать результат.