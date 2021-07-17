Бердыев прилетел в Москву и ответил на вопрос о возможных переговорах с РФС

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17 июля 2021, 02:02

Экс-наставник «Рубина» и «Ростова» прилетел в Москву и ответил на вопрос журналиста о возможных переговорах с РФС . Сообщалось, что 68-летний специалист является одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной России.

«Прилетел ли я на переговоры с РФС ? Нет, я по делам личным приехал», — сказал Бердыев. На вопрос о том, хочет ли он возглавить сборную России, тренер отвечать не стал.