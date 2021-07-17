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Бердыев прилетел в Москву и ответил на вопрос о возможных переговорах с РФС

17 июля 2021, 02:02

Экс-наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев прилетел в Москву и ответил на вопрос журналиста о возможных переговорах с РФС. Сообщалось, что 68-летний специалист является одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной России.

«Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал», — сказал Бердыев. На вопрос о том, хочет ли он возглавить сборную России, тренер отвечать не стал.

Ранее также появилась информация о том, что РФС близок к подписанию контракта с иностранным специалистом.

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112910415
112910415
18 июля в 15:14
надо всё тщательно взвесить
Project Pandora
Project Pandora ответ протон1 (раскрыть)
17 июля в 10:25
У него своих схем в избытке, зачем ему чужие? ))
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
17 июля в 09:41
Возраст, все таки 68 лет для человека много, но это мое мнение, ни для кого не навязываю.
mars6791
mars6791
17 июля в 07:56
Бердыев редко говори зачем он прилетел, или встречался, в принципе так оно и есть , контракт не подписан и если это даже встреча с руководством РФС , это его личное дело.
YVG
YVG
17 июля в 07:44
Бердыев свое оттренировал.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 июля в 06:22
Зачем говорить о том, что не произошло?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 июля в 05:26
А, что хотел ещё услышать журналист ночью? Но премию выдать надо, за терпение). Рад был видеть КББ. Осунулся только немного.
Ironigor
Ironigor
17 июля в 02:28
ВСЁ ОКУТАНО ТАЙНОЙ !!!
протон1
протон1
17 июля в 02:10
Чую не договорятся к сожалению. Бердыев он принципиален во многом. А здесь и воровать заставят и к схемам прицепят, а это все не его
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