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Федун предложил РФС назначить Тедеско главным тренером сборной России

17 июля 2021, 02:52

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, что предложил исполнительному комитету РФС рассмотреть кандидатуру экс-наставника московской команды Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

Я предложил кандидатуру Тедеско [на исполкоме РФС]. Считаю, что это хороший вариант для сборной России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом.

Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят.

Какие ещё кандидатуры обсуждались? Не имею права говорить, это внутренняя кухня РФС.

Федун также высказался о проекте реформирования чемпионата России.

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Все комментарии
kazantim
kazantim
17 июля в 14:30
Большинство тренеров за Бердыева, так что он должен быть тренером.
ildar_3871
ildar_3871
17 июля в 14:27
Какой еще Тодеско ? Тренер должен быть россиянин , например Бердыев !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ makkie (раскрыть)
17 июля в 13:47
Да, РФС удавятся ,даже если Тедеско будет спасителем Мира ! )))
makkie
makkie
17 июля в 11:07
Тедеско и сам не ввяжется в эту авантюру.
Достаточного того, что у нас диктуют свои условия всякие "наш колизей". Да и прозенитовский РФС не допустит назначение Доменико.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 июля в 10:53
При всём уважении к Доменико , слабоват он для сборной . Если бы у нас был сыгранный несколько лет ,коллектив ,с хорошими исполнителями - это одно , а с этим сбродом лентяев ,ему делать нечего !
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
17 июля в 09:48
Да нет, только его не хватало в сборную, нет Леонид, нет.)
161регион
161регион
17 июля в 08:45
Уха ха ха... И будет один Спартак за сборную проигрывать)))
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 08:24
Это будет плохая затея
Байкал-38.
Байкал-38.
17 июля в 08:20
Это будет позор для всех!
Зарема пока держит Федуна за яйца, Лёня сделает всё, лишь бы она светилась.
mars6791
mars6791
17 июля в 08:03
По всем признакам видно , что идёт борьба между сторонниками назначения Бердыева и сторонниками иностранного тренера.
YVG
YVG
17 июля в 06:41
Неужели Зарема настояла?
Gahi
Gahi ответ antant1 (раскрыть)
17 июля в 05:41
Тедеско: «Хочу поздравить вас с Рождеством и Новым годом. В последние недели вы много писали о моем контракте. Хочу сказать вам, что вчера я сказал клубу, что не буду продлевать контракт.Но ситуация, особенно в Германии, очень тяжелая. И я хочу быть ближе к семье. Ситуация изменилась. Когда я подписывал контракт, границы были открыты. Это главная причина, почему я принял такое решение». Вроде бы все ясно, кроме главного: контракт Тедеско заканчивается летом 2021-го года, но не нынешней зимой. А команде еще предстоит работа на зимних сборах, трансферное окно, одиннадцать игр в чемпионате и матчи на Кубок страны.?
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 05:26
Быстро Доменико семья надоела.
antant1
antant1 ответ Gahi (раскрыть)
17 июля в 05:23
Что за вымыслы? Тедеско разве отказывался доработать до конца чемпионата? Не надо фантазировать
Василий 50
Василий 50
17 июля в 04:56
Он не кризис-менеджер
mihaluch
mihaluch
17 июля в 04:40
Федуну главное предложить РФС отказаться.
Gahi
Gahi
17 июля в 03:57
Леонид Арнольдович очень странные делает предложения от которых сразу возникает вопрос, если Тедеско был так хорош, то что мешала тому же Федуну постараться уговорить своего бывшего тренера, продолжать работать на благо команде Спартак, с которым осталось сделать всего один шаг, чтобы сменить серебреные медали на золотые в новом сезоне постараться стать Чемпионами РПЛ. А предлагать тренера который может в любой момент сказать что извините я решил оставить свой пост и уйти с должности главного тренера, как это было в Спартаке. Когда всем миром его просили в декабре остаться в команде и доработать до завершения чемпионата. Если Тедеско не захотел работать дальше в команде Спартак, так кто ему доверит работу в сборной?
протон1
протон1
17 июля в 02:57, ред.
неплохой вариант тоже. если кбб не примут. в спартаке не плохо ставил игру. но в сборной как себя покажет вопрос
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