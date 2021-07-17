Федун предложил РФС назначить Тедеско главным тренером сборной России

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, что предложил исполнительному комитету РФС рассмотреть кандидатуру экс-наставника московской команды на пост главного тренера сборной России.

Я предложил кандидатуру Тедеско [на исполкоме РФС ]. Считаю, что это хороший вариант для сборной России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом.

Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят.