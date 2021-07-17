Федун предложил РФС назначить Тедеско главным тренером сборной России

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, что предложил исполнительному комитету РФС рассмотреть кандидатуру экс-наставника московской команды Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.
Я предложил кандидатуру Тедеско [на исполкоме РФС]. Считаю, что это хороший вариант для сборной России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом.
Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят.
Какие ещё кандидатуры обсуждались? Не имею права говорить, это внутренняя кухня РФС.
Федун также высказался о проекте реформирования чемпионата России.
Достаточного того, что у нас диктуют свои условия всякие "наш колизей". Да и прозенитовский РФС не допустит назначение Доменико.
Достаточного того, что у нас диктуют свои условия всякие "наш колизей". Да и прозенитовский РФС не допустит назначение Доменико.
Зарема пока держит Федуна за яйца, Лёня сделает всё, лишь бы она светилась.
Зарема пока держит Федуна за яйца, Лёня сделает всё, лишь бы она светилась.