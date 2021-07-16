Игнашевич – один из кандидатов на должность ассистента Бердыева в сборной

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассматривается в качестве одного из кандидатов в помощники Курбану Бердыеву в сборной России, утверждает источник.
Ранее сообщалось, что Бердыев вылетел в Москву на встречу с РФС касательно работы в национальной команде.
С марта этого года Игнашевич находится без работы.
Ранее стало известно, когда объявят имя нового главного тренера сборной России.
Кем рассматривается, Бердыев никогда не согласится на условие, чтобы в его "команду" присылали кого-то, по чьей-то инициативе... Если он и согласится, то только на условиях без влияния из вне, без чьего-либо вмешательства, и с командой единомышленников, которую он выберет сам...
Возможно, сам Бердыев предложил или предложит...
Кем рассматривается, Бердыев никогда не согласится на условие, чтобы в его "команду" присылали кого-то, по чьей-то инициативе... Если он и согласится, то только на условиях без влияния из вне, без чьего-либо вмешательства, и с командой единомышленников, которую он выберет сам...
Возможно, сам Бердыев предложил или предложит...