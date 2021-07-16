Игнашевич – один из кандидатов на должность ассистента Бердыева в сборной

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16 июля 2021, 21:15

Бывший главный тренер «Торпедо» рассматривается в качестве одного из кандидатов в помощники в сборной России, утверждает источник.

Ранее сообщалось, что Бердыев вылетел в Москву на встречу с РФС касательно работы в национальной команде.

С марта этого года Игнашевич находится без работы.

Ранее стало известно, когда объявят имя нового главного тренера сборной России.