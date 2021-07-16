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Игнашевич – один из кандидатов на должность ассистента Бердыева в сборной

16 июля 2021, 21:15

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассматривается в качестве одного из кандидатов в помощники Курбану Бердыеву в сборной России, утверждает источник.

Ранее сообщалось, что Бердыев вылетел в Москву на встречу с РФС касательно работы в национальной команде.

С марта этого года Игнашевич находится без работы.

Ранее стало известно, когда объявят имя нового главного тренера сборной России.

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
17 июля в 00:13
Он наверно будет куратором от РФС ....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 июля в 23:45
Бикеичу в сборной уже ни что не поможет . А вот если Игнашевич и ему подобные пошёл бы тренировать мальчишек и учить их уму разуму - это принесло бы ,действительно огромную пользу для общего дела !
Gahi
Gahi
16 июля в 23:18
Когда тренер собирается возглавить клуб, то он предварительно очерчивает круг своих помощников, которых он хочет видеть в своей команде. Игнашевич после домашнего чемпионата мира, закончил выступать как игрок в профессиональном футболе, и поэтому он очень хорошо знает тех с кем выходил на поле и может быстро донести до игроков идею тренера и игровую схему, благо что у него так же есть опыт работы как тренера. Эта скорее всего предложение исходит от самого Бердыева, помимо Игнашевича есть еще несколько человек, которых мы узнаем если назначат тренером сборной Курбан Бекиевича Бердыева. Удачи
drug01
drug01
16 июля в 22:39
Главное привлечь не только тренера для работы с сборной главное создать команду..... Игнашевич был классный опытный игрок а затем поработал тренером...... Желаем творческого тандема и успеха...
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
16 июля в 22:35
Не уверен что Курбан этого хочет
minai
minai
16 июля в 22:14
Не поддавайся, Курбан Бекиич, буржуям недорезанным !
Рулон Обоев
Рулон Обоев
16 июля в 21:51
Не факт, но все возможно:)
shlomo
shlomo ответ jobss (раскрыть)
16 июля в 21:42
Благодарю....если есть обоснование, то ставку поставить можно.... а если нет обоснования, то поставить ставку нельзя.... в принципе не критично, но сегодня на пару матчей не удалось поставить...происходит просто сброс ставки....остальное работает...:))))
Q-J-G
Q-J-G
16 июля в 21:37, ред.
Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассматривается в качестве одного из кандидатов в помощники Курбану Бердыеву в сборной России, утверждает источник.

Кем рассматривается, Бердыев никогда не согласится на условие, чтобы в его "команду" присылали кого-то, по чьей-то инициативе... Если он и согласится, то только на условиях без влияния из вне, без чьего-либо вмешательства, и с командой единомышленников, которую он выберет сам...

Возможно, сам Бердыев предложил или предложит...
112910415
112910415
16 июля в 21:33
Пусть будет
Рaтмир
Рaтмир
16 июля в 21:32
Еще и Бердыева не назначили, а уже помощников назначают...
Absinthe3
Absinthe3
16 июля в 21:29
Игнаш, хоть и конь, негатива не несёт.
Ironigor
Ironigor
16 июля в 21:26
Очень достойная кандидатура . При нём точно не забалуешь .
David Young
David Young
16 июля в 21:26
Это было бы хорошо.
Свeтозар
Свeтозар
16 июля в 21:21
Клоунада продолжается
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 июля в 21:20
Слухи плодятся быстро
Борислaв
Борислaв
16 июля в 21:17
Ну это какой то абсурд....
протон1
протон1
16 июля в 21:16
Игнашевич всегда казался тем игроком, кто должен стать тренером. а учиться у Бердыева это отличная школа ибо сам Бекиевич не стремался ездить на практику к большим современным западным тренерам и кое-что понимает в тактике
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