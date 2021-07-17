Салихова сообщила, что Бердыев подписал контракт со «Спартаком» в 2016 году

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17 июля 2021, 21:29

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что в 2016 году был близок к тому, чтобы стать главным тренером московского клуба.

Кстати, контракт был подписан. Может, до сих пор в сейфе у Жиркова лежит. Но не суждено было стать тренером «Спартака» по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую «поляну» поделить. И слава богу!

На днях Бердыев прилетел в Москву, чтобы провести важные переговоры. Не исключено, что опытный тренер получит вскоре новое назначение.