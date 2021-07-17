Салихова сообщила, что Бердыев подписал контракт со «Спартаком» в 2016 году

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что в 2016 году Курбан Бердыев был близок к тому, чтобы стать главным тренером московского клуба.
Кстати, контракт был подписан. Может, до сих пор в сейфе у Жиркова лежит. Но не суждено было стать тренером «Спартака» по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую «поляну» поделить. И слава богу!
На днях Бердыев прилетел в Москву, чтобы провести важные переговоры. Не исключено, что опытный тренер получит вскоре новое назначение.
Спартаку повезло, что Бердыев пролетел мимо.
Спартаку повезло, что Бердыев пролетел мимо.
А вообще-то Клеопатра!? У вас молоко убежало).
А вообще-то Клеопатра!? У вас молоко убежало).
Без них я никак не могу сложить мнение о КББ, который с Барсой разбирался на Камп ноу
Без них я никак не могу сложить мнение о КББ, который с Барсой разбирался на Камп ноу
Интересно,как скоро Зухра начнет переобуваться?
Интересно,как скоро Зухра начнет переобуваться?