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Салихова сообщила, что Бердыев подписал контракт со «Спартаком» в 2016 году

17 июля 2021, 21:29

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что в 2016 году Курбан Бердыев был близок к тому, чтобы стать главным тренером московского клуба.

Кстати, контракт был подписан. Может, до сих пор в сейфе у Жиркова лежит. Но не суждено было стать тренером «Спартака» по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую «поляну» поделить. И слава богу!

На днях Бердыев прилетел в Москву, чтобы провести важные переговоры. Не исключено, что опытный тренер получит вскоре новое назначение.

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Все комментарии
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
18 июля в 13:20, ред.
Вот это поворот! А что думают об этом М.Боярский и Д.Губерниев?
Супервайзер
Супервайзер
18 июля в 11:13, ред.
Единственный клуб, который может позволить удовлетворить финансовые аппетиты Бердыева- это Зенит. Там денег так много, что всё не схапаешь.
Спартаку повезло, что Бердыев пролетел мимо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июля в 08:41
Зарема уже до сейфов дошла.
112910415
112910415
18 июля в 07:31
Разаилка истории...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
18 июля в 03:50
Милая сказала бы прямо, что жулики всех мастей затеяли, эту "поляну". История покрытая грифом секретно и, когда-нибудь "архив вскроется".
А вообще-то Клеопатра!? У вас молоко убежало).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 23:49
Бердыев тот ещё хапуга!
протон1
протон1
17 июля в 22:25, ред.
Зухра вернулась..Хотелось бы узнать ещё мнение аланы мамаевой, жены семака, мамы аршавина, Ольги бузовой, наконец.
Без них я никак не могу сложить мнение о КББ, который с Барсой разбирался на Камп ноу
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 22:14
Не узнаю Бекиича в гриме Арнольдыча.
Ислам0926
Ислам0926
17 июля в 22:13
Салихова но это через чур если контракт пожписан сколько интересно откатили Бердыеву за росторжение
berda2003
berda2003
17 июля в 22:08
новости с канала ТНТ4, шнобель отдыхает...
За адекватность
За адекватность
17 июля в 22:06
По ходу пьесы госпожа Салихова с помощью своего телеграмм-канала решила отобрать лавры главного футбольного инсайдера страны у Нобеля Арустамяна. Надо бы господину Арустамяну напрячься. А если посерьезнее, то насчет последней фразы " И слава богу!", резюмирующей выданную информацию, то кто его знает.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
17 июля в 21:54
particular х..ни не скажет)
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 21:47
"Гюльчатай", закрой личико!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 21:43
Это мы и без неё знали...
володя трынкин
володя трынкин
17 июля в 21:40
А тем временем Руй уже одержал 2 разгромные победы по 4-0 в трофее матч-тв.
Интересно,как скоро Зухра начнет переобуваться?
Futurista
Futurista
17 июля в 21:38
протон1
протон1
17 июля в 21:35
Когда она рот закроет?
sihafazatron
sihafazatron ответ beefs (раскрыть)
17 июля в 21:33
ну, ей же надо о чем-то говорить)
beefs
beefs
17 июля в 21:31
Чего уже сейчас вспоминать...
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