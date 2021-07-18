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«Краснодар» объявил о договорённости с «Гертой» по трансферу Кордобы

18 июля 2021, 11:15

«Краснодар» в клубном твиттере сообщает, что достиг предварительной договорённости с «Гертой» о трансфере нападающего Джона Кордобы.

В ближайшие дни футболист прибудет в Краснодар для прохождения медицинского осмотра, после чего будет заключён контракт.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может подписать бразильского форварда за 8 млн евро.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 июля в 19:17
Если это так, то удачи парню в Краснодаре.
Palex
Palex ответ Некакойшенко (раскрыть)
18 июля в 19:02
Точнее, привет своим воспитанникам от Галицкого.
Artem Grunis
Artem Grunis ответ За адекватность (раскрыть)
18 июля в 17:44
Спаич же вернулся. В принципе защитников может и хватить с учётом того, сто нет евро кубков.
dok66
dok66
18 июля в 16:40
Было бы хорошо для Краснодара , если все срастется .
протон1
протон1
18 июля в 16:23
Ну раз официально заявили, значит «дело в шляпе».
Некакойшенко
Некакойшенко
18 июля в 15:39
Нынешнее движение Краснодара можно охарактеризовать одной фразой: говорим одно, думаем другое, делаем третье.
Привет воспитанникам .!
Romul
Romul
18 июля в 13:45
Иван все ещё в деле?)
Александр Апалько
Александр Апалько
18 июля в 13:39
Помню был такой защитник у интера Иван Кордоба.
За адекватность
За адекватность
18 июля в 13:36
Не знаю насколько инфа правдива: "По информации немецких СМИ, трансфер нападающего «Герты» Джона Кордобы обойдется «Краснодару» примерно в 20 миллионов евро." Деньги немалые за трансфер, как по меркам РПЛ, а заиграет или нет большой вопрос, впрочем как и с любым легионером, приезжающим в РПЛ. Нападающий конечно был нужен, а вот стоил ли Кордоба таких трат время покажет. Центрального защитника путнего еще бы постарались найти. Как обычно личное мнение.
RBA
RBA
18 июля в 13:35
А как же свои воспитанники? Или проект всё, сдулся.
Roger Young
Roger Young
18 июля в 12:59
хороший трансфер, удачи Кордобе
lotsman
lotsman
18 июля в 12:29
Время покажет, что это за форвард.
makkie
makkie ответ particular (раскрыть)
18 июля в 12:26, ред.
У Галицкого и Хашига других забот выше крыши.
С фармами бороться, за отмену ЖК ратовать, Москву подозревать... ))
VAN ARM
VAN ARM
18 июля в 12:20
может ставка выгорит)))
particular
particular
18 июля в 12:17, ред.
При наличии академии и былых заявлений о взращивании своих молодых талантов, продолжать приобретение легионеров и считать достижением новые покупки, - это как-то поперёк борозды...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
18 июля в 12:09
Удачи Краснодару, искренне сожалел, когда быки спотыкнулись в прошлом сезоне.
Брулин
Брулин
18 июля в 12:03
Хорошо бы не сорвался переход. Игрок явно в старт. Колумбийский аналог Брейтвейта. Для нашей лиги очень качественный игрок. Лишь бы форму набрать смог.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июля в 11:57
Серьёзное должно стать приобретением.
makkie
makkie
18 июля в 11:54
Очередной питомец академии Краснодара.
Молодцы быки, идут к своей цели 11 воспитанников в составе 😂
Ну а без шуток, с приобретением форварда. Ибо с уходом Берга и Ари нападающих не осталось совсем.
Ironigor
Ironigor
18 июля в 11:18
Удачи ему в Краснодаре.
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