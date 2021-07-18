«Краснодар» объявил о договорённости с «Гертой» по трансферу Кордобы

«Краснодар» в клубном твиттере сообщает, что достиг предварительной договорённости с «Гертой» о трансфере нападающего Джона Кордобы.
В ближайшие дни футболист прибудет в Краснодар для прохождения медицинского осмотра, после чего будет заключён контракт.
Переход Джона Кордобы в «Краснодар» находится в финальной стадии.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 18, 2021
«Краснодар» и «Герта» достигли предварительной договоренности о трансфере @Jhoncordoba4. В ближайшие дни колумбийский форвард прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после прохождения медицинского осмотра. pic.twitter.com/4tfvW221Ob
Ранее сообщалось, что «Краснодар» может подписать бразильского форварда за 8 млн евро.
Привет воспитанникам .!
Привет воспитанникам .!
С фармами бороться, за отмену ЖК ратовать, Москву подозревать... ))
С фармами бороться, за отмену ЖК ратовать, Москву подозревать... ))
Молодцы быки, идут к своей цели 11 воспитанников в составе 😂
Ну а без шуток, с приобретением форварда. Ибо с уходом Берга и Ари нападающих не осталось совсем.
Молодцы быки, идут к своей цели 11 воспитанников в составе 😂
Ну а без шуток, с приобретением форварда. Ибо с уходом Берга и Ари нападающих не осталось совсем.