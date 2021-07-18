«Краснодар» объявил о договорённости с «Гертой» по трансферу Кордобы

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18 июля 2021, 11:15

«Краснодар» в клубном твиттере сообщает, что достиг предварительной договорённости с «Гертой» о трансфере нападающего .

В ближайшие дни футболист прибудет в Краснодар для прохождения медицинского осмотра, после чего будет заключён контракт.

Переход Джона Кордобы в «Краснодар» находится в финальной стадии.



«Краснодар» и «Герта» достигли предварительной договоренности о трансфере @Jhoncordoba4. В ближайшие дни колумбийский форвард прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после прохождения медицинского осмотра. pic.twitter.com/4tfvW221Ob — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 18, 2021

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может подписать бразильского форварда за 8 млн евро.