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Слуцкий подтвердил, что Старфельт покинет «Рубин»

17 июля 2021, 16:25

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слухи, что защитник Карл Старфельт покинет клуб.

Ходят разговоры, что Старфельт продолжит карьеру в чемпионате Шотландии.

Потеря Старфельта? Это правила игры. Если мы получаем интересное предложение, которое выгодно всем, мы вынуждены его принять. Это немного путает планы, но на такую ситуацию можно закладываться всегда. Не исключено, что кто-то еще нас покинет этим летом. Это нормально. Я рад, что такое происходит. Когда трансфер состоится официально, это будет самый крупный трансфер.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Артур Халилов 1 (раскрыть)
18 июля в 21:51
Согласен,будем посмотреть!
Артур Халилов 1
Артур Халилов 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
18 июля в 21:43
Ну да,как и Влашич ещё год назад!))
Артур Халилов 1
Артур Халилов 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 июля в 21:41
Да х.з,товарняки же!Не пох ли?!) Официальные матчи начнутся,будем рассуждать!
dok66
dok66
18 июля в 16:47
И хорошо . Заработают на трансфере , купят еще парочку сырых , из ник ЛВ сделает ТОПов , и опять продадут , Нормальный бизнес
протон1
протон1
17 июля в 21:39
У Слуцкого игроки растут и продаются за хорошие деньги, в хорошие клубы.
tcr54wpfwkcx
tcr54wpfwkcx
17 июля в 19:39
Неважен результат, главное заработок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 18:39
Рубин чтото здал,всем летит!
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 17:05
правильно, он перерос рубин)))
beefs
beefs
17 июля в 16:38
ну что же Рубин не пропадет...
ermak6848
ermak6848
17 июля в 16:32
Лёня Слу - знает, что делает...
Ironigor
Ironigor
17 июля в 16:26
Удачи Карлу.
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