Слуцкий подтвердил, что Старфельт покинет «Рубин»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал слухи, что защитник покинет клуб.

Ходят разговоры, что Старфельт продолжит карьеру в чемпионате Шотландии.

Потеря Старфельта? Это правила игры. Если мы получаем интересное предложение, которое выгодно всем, мы вынуждены его принять. Это немного путает планы, но на такую ситуацию можно закладываться всегда. Не исключено, что кто-то еще нас покинет этим летом. Это нормально. Я рад, что такое происходит. Когда трансфер состоится официально, это будет самый крупный трансфер.