Воспитанник ЦСКА Гордюшенко стал игроком «Томи»

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17 июля 2021, 11:37

Полузащитник подписал контракт с «Томью».

Соглашение с воспитанником ЦСКА рассчитано на один сезон.

📝 Воспитанник ЦСКА , игравший против Килиана Мбаппе, Маркуса Рэшфорда, Кристиана Эриксена, Гарри Кейна, Кая Хаверца, Ромелу Лукаку, Поля Погба, Хуана Маты и многих других известных футболистов теперь будет выступать за нас! Приветствуем, Астемир Гордюшенко — футболист «Томи»! 💚 pic.twitter.com/FlNMnITW3e — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) July 17, 2021