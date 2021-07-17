Воспитанник ЦСКА Гордюшенко стал игроком «Томи»

Полузащитник Астемир Гордюшенко подписал контракт с «Томью».
Соглашение с воспитанником ЦСКА рассчитано на один сезон.
📝 Воспитанник ЦСКА, игравший против Килиана Мбаппе, Маркуса Рэшфорда, Кристиана Эриксена, Гарри Кейна, Кая Хаверца, Ромелу Лукаку, Поля Погба, Хуана Маты и многих других известных футболистов теперь будет выступать за нас! Приветствуем, Астемир Гордюшенко — футболист «Томи»! 💚 pic.twitter.com/FlNMnITW3e— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) July 17, 2021
В минувшем сезоне Гордюшенко выступал в ФНЛ за московский клуб.