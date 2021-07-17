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Воспитанник ЦСКА Гордюшенко стал игроком «Томи»

17 июля 2021, 11:37

Полузащитник Астемир Гордюшенко подписал контракт с «Томью».

Соглашение с воспитанником ЦСКА рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Гордюшенко выступал в ФНЛ за московский клуб.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
17 июля в 14:01
Что то в стане армейцев не то твориться...
oFANATo
oFANATo
17 июля в 12:26
Удачи в Томи, Астемир!
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 12:05
удачи ему )))пусть играет
Ironigor
Ironigor
17 июля в 11:56
Избавляться в этом сезоне получается, а вот с приобретением что-то очень плохо 👎 . С Кем собирается играть Березуцкий, который и сам первый сезон стал и.о главного тренера?!! Уж очень сложно будет вообще на что-то надеяться, а тем более претендовать. Что же всё таки творится в руководстве ЦСКА, для меня совершенно непонятно. Как бы там не было, но это точно ничего хорошего не принесёт. Не видно просветления. А ещё если уйдёт Влашич, отдали и Шкурина , то кому и как придётся играть в нападении ? Учитывая большие проблемы и в защитных рядах у ЦСКА становится очень тревожно за команду. Нам болельщикам остаётся только ждать и надеяться на лучшее. Всем Добра !!!
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