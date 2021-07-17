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Варела: «„Динамо“ для меня словно семья»

17 июля 2021, 13:34

Защитник Гильермо Варела прокомментировал свой трансфер в «Динамо».

Я очень счастлив тому факту, что продолжу выступать за «Динамо». Мне нравится в России и особенно в «Динамо». Меня устраивает абсолютно все — амбиции нашего клуба, уровень чемпионата, Москва. Поэтому просто повторю то, что уже сказал: я счастлив! «Динамо» для меня словно семья. Сейчас команда немного изменилась. И если раньше я мог пообщаться на испанском лишь с Владимиром Москвичевым, то теперь говорящих на моем языке гораздо больше — с нами Диего Лаксальт и Фабиан Бальбуэна. Год назад мне помогали с адаптацией, теперь же я объясняю парням, что здесь и как.

Пока еще думаю, под каким номером буду играть. С «двойкой» получилось неплохо, но мне нравится номер 6, под которым я выигрывал титулы в «Пеньяроле». Может, если взять две двойки вместо одной, я буду в два раза эффективнее?

Ранее стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Варелы и «Динамо».

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Василий 50
Василий 50
17 июля в 14:43
Все так говорят
Ванечка
Ванечка
17 июля в 13:49
Ну, в принципе, это он и должен был сказать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 13:37
Поначалу все рады...
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