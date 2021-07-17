Варела: «„Динамо“ для меня словно семья»

Защитник прокомментировал свой трансфер в «Динамо».

Я очень счастлив тому факту, что продолжу выступать за «Динамо». Мне нравится в России и особенно в «Динамо». Меня устраивает абсолютно все — амбиции нашего клуба, уровень чемпионата, Москва. Поэтому просто повторю то, что уже сказал: я счастлив! «Динамо» для меня словно семья. Сейчас команда немного изменилась. И если раньше я мог пообщаться на испанском лишь с Владимиром Москвичевым, то теперь говорящих на моем языке гораздо больше — с нами Диего Лаксальт и Фабиан Бальбуэна. Год назад мне помогали с адаптацией, теперь же я объясняю парням, что здесь и как.

Пока еще думаю, под каким номером буду играть. С «двойкой» получилось неплохо, но мне нравится номер 6, под которым я выигрывал титулы в «Пеньяроле». Может, если взять две двойки вместо одной, я буду в два раза эффективнее?