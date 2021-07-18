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«Краснодар» заплатит «Герте» 20 млн евро за трансфер Кордобы

18 июля 2021, 13:41

Нападающий «Герты» Джон Кордоба в ближайшее время должен стать игроком «Краснодара».

Российский клуб ранее объявил, что достиг с немецким клубом предварительной договоренности о трансфере 28-летнего колумбийского форварда.

Kicker утверждает, что сумма трансфера составит 20 млн евро + бонусы. В 2020 году «Герта» купила игрока у «Кельна» за 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может подписать бразильского форварда за 8 млн евро.

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Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 00:51
Посмотрел нарезки для РПЛ топ
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 09:26
Вот это я понимаю, серьезный подход к делу.
Санчо Панса
Санчо Панса
18 июля в 18:14
Добротный футболист! Вполне себе замена Бергу) Вообще, конечно, быки Краснодара живо так обновили свою линию нападения.
протон1
протон1
18 июля в 16:28
Будь ему 20 лет Герта, во-первых, требовала бы 50 лямов
makkie
makkie
18 июля в 15:55
Мда, ценник как за около топ-форварда.

А между тем в защите у Краснодара Кайо, Мартынович и Сорокин :)))
VAN ARM
VAN ARM
18 июля в 15:15
солидно))был бы толк))))
Мaлик
Мaлик
18 июля в 15:07
Посмотрим за что деньги будут уплачены
25процентный клоун
25процентный клоун
18 июля в 14:59
Теперь понимаю Ганчаренко, ушёл в куда более серьезную команду
ДСА
ДСА
18 июля в 14:54
Краснодар сорит деньгами.
VeniaminS
VeniaminS
18 июля в 14:23
Денежки только летят!!!
Брулин
Брулин
18 июля в 14:13
Это логично. Хорошие игроки и должны стоить больших денег. Надеюсь, быстро освоится и оправдает ожидания.
STVA 1
STVA 1
18 июля в 14:09
Думаю это норм!Учитывая его стоимость
sv_1969
sv_1969
18 июля в 14:05
Удачи игроку
ermak6848
ermak6848
18 июля в 14:04
ну, что ж - остаётся посмотреть в деле этого футболиста...
Karkaz
Karkaz
18 июля в 14:03
Если Герта недавно брала его за 15, конечно она за 8 не продаст, как было сказано в прошлой новости.
1bear
1bear
18 июля в 13:52
что-то дороговато,но в РПЛ иначе не переходят - сами приучили....
Ironigor
Ironigor
18 июля в 13:52
Мощный паренёк за хороший куш !!!
Посмотрим что он здесь сможет показать в команде Ганчаренко.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 13:48
Кордоба это сила...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июля в 13:43
Что же это за Кордоба такая,будем посмотреть!
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