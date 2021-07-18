«Краснодар» заплатит «Герте» 20 млн евро за трансфер Кордобы

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18 июля 2021, 13:41

Нападающий «Герты» в ближайшее время должен стать игроком «Краснодара».

Российский клуб ранее объявил, что достиг с немецким клубом предварительной договоренности о трансфере 28-летнего колумбийского форварда.

Kicker утверждает, что сумма трансфера составит 20 млн евро + бонусы. В 2020 году «Герта» купила игрока у «Кельна» за 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может подписать бразильского форварда за 8 млн евро.