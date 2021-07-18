"ЦСКА снизил цену на Влашича"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич продолжает входить в сферу интересов «Милана».
Изначально ЦСКА просил за хорвата 35 млн евро, но теперь готов отпустить его примерно за 30 млн евро.
Отмечается, что москвичи якобы даже готовы отдать футболиста «Милану» на правах аренды с обязательством выкупа.
Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к сенегальскому форварду.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич продолжает входить в сферу интересов «Милана».
"Изначально ЦСКА просил за хорвата 35 млн евро, но теперь готов отпустить его примерно за 30 млн евро..."
- Да, ребята, бизнесмены из вас никакие. Милану Влашич нужен? По ходу - да! Вам он нужен? По ходу - тоже да! Ну так будьте мужиками: у вас - товар, у них - купец. Нужен - бери! Не нужен - отойди в сторону! Не занимай зря очередь!
- А так: мы хотели отдать его за 35 лямов - а вы не соглашаетесь... Давайте мы отдадим вам его за 30 лямов... Пойдёт? Нет? Давайте мы снизим цену до 25, 20, 15, 10, 5, 3, 1 ляма???
- Да отдайте вы его уже задаром, если торговаться не умеете!!!
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич продолжает входить в сферу интересов «Милана».
"Изначально ЦСКА просил за хорвата 35 млн евро, но теперь готов отпустить его примерно за 30 млн евро..."
- Да, ребята, бизнесмены из вас никакие. Милану Влашич нужен? По ходу - да! Вам он нужен? По ходу - тоже да! Ну так будьте мужиками: у вас - товар, у них - купец. Нужен - бери! Не нужен - отойди в сторону! Не занимай зря очередь!
- А так: мы хотели отдать его за 35 лямов - а вы не соглашаетесь... Давайте мы отдадим вам его за 30 лямов... Пойдёт? Нет? Давайте мы снизим цену до 25, 20, 15, 10, 5, 3, 1 ляма???
- Да отдайте вы его уже задаром, если торговаться не умеете!!!
Николка в среднем по 50 мин.... Один гол... Какие 30 млн.?
Николка в среднем по 50 мин.... Один гол... Какие 30 млн.?
Не соглашусь, всё относительно, Влашич сейчас не на пике своей формы и в клубе и в своей сборной! Футболисты не антиквариат - со временем не дорожают...)
Да и если ЦСКА приобрел его за пятнашку это ещё не значит, что и в "европейских" клубах он столько же стоит, а соответственно и цена будет расти от...
Всех благ!
Не соглашусь, всё относительно, Влашич сейчас не на пике своей формы и в клубе и в своей сборной! Футболисты не антиквариат - со временем не дорожают...)
Да и если ЦСКА приобрел его за пятнашку это ещё не значит, что и в "европейских" клубах он столько же стоит, а соответственно и цена будет расти от...
Всех благ!
Никуда не денутся, купят
Никуда не денутся, купят
Макс 15
Макс 15
Или все ждут последней недели рынка, что бы подвинуть противную сторону. Или нас ждёт дальнейшая стогнация. Влашич бросил играть в РПЛ уже в прошлом сезоне. Вчера смотрел как поляки Локо перекормленными утками с трудом передвигались по полю.
Двум командам плевать на деньги. У Спартака много миллионные легионеры уйдут в дубли. У Зенита в Сочи. Они сделают под занавес покупки не смотря не на что.
А Влашича отдадут за денюжку малую, здесь играть он уже не хочет.
Или все ждут последней недели рынка, что бы подвинуть противную сторону. Или нас ждёт дальнейшая стогнация. Влашич бросил играть в РПЛ уже в прошлом сезоне. Вчера смотрел как поляки Локо перекормленными утками с трудом передвигались по полю.
Двум командам плевать на деньги. У Спартака много миллионные легионеры уйдут в дубли. У Зенита в Сочи. Они сделают под занавес покупки не смотря не на что.
А Влашича отдадут за денюжку малую, здесь играть он уже не хочет.
!. Согласие игрока ( на понижение Т.С.)
2. Согласие клуба владельца игрока.
В других случаях переход становится предметом разбирательства УЕФА. Всех благ Вам.
!. Согласие игрока ( на понижение Т.С.)
2. Согласие клуба владельца игрока.
В других случаях переход становится предметом разбирательства УЕФА. Всех благ Вам.
И если игрок хочет уходить и клуб что его потенциально не могет заплатить больше условной цифры то сходятся обычно посрдине.Хотят 45 ,могут 15, ищут,находят
и платят 25,как то так.Или трансфер не происходит и потом переход идет еще дешевле через год.
И если игрок хочет уходить и клуб что его потенциально не могет заплатить больше условной цифры то сходятся обычно посрдине.Хотят 45 ,могут 15, ищут,находят
и платят 25,как то так.Или трансфер не происходит и потом переход идет еще дешевле через год.
Да прям что унижают,так унижают)))
Да прям что унижают,так унижают)))
Как ты думаешь ему нужно уезжать или нет?Когда деньги под носом.)))
Как ты думаешь ему нужно уезжать или нет?Когда деньги под носом.)))
Трансферная стоимость Николы = 30 млн. евро. Продать ниже её, значит унизить игрока. Всех благ.
Трансферная стоимость Николы = 30 млн. евро. Продать ниже её, значит унизить игрока. Всех благ.