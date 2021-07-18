"ЦСКА снизил цену на Влашича"

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18 июля 2021, 01:16

Полузащитник ЦСКА продолжает входить в сферу интересов «Милана».

Изначально ЦСКА просил за хорвата 35 млн евро, но теперь готов отпустить его примерно за 30 млн евро.

Отмечается, что москвичи якобы даже готовы отдать футболиста «Милану» на правах аренды с обязательством выкупа.