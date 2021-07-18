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ЦСКА снизил цену на Влашича

18 июля 2021, 01:16

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич продолжает входить в сферу интересов «Милана».

Изначально ЦСКА просил за хорвата 35 млн евро, но теперь готов отпустить его примерно за 30 млн евро.

Отмечается, что москвичи якобы даже готовы отдать футболиста «Милану» на правах аренды с обязательством выкупа.

Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к сенегальскому форварду.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
18 июля в 20:01
А что делать? Насильно не заставишь играть.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июля в 19:04
А кто заменит его? Заболотный? бред.. Уйдет Влашич-скатитесь в середняки.. При всем уважении...
Хиромант
Хиромант
18 июля в 17:50
"ЦСКА снизил цену на Влашича"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич продолжает входить в сферу интересов «Милана».

"Изначально ЦСКА просил за хорвата 35 млн евро, но теперь готов отпустить его примерно за 30 млн евро..."

- Да, ребята, бизнесмены из вас никакие. Милану Влашич нужен? По ходу - да! Вам он нужен? По ходу - тоже да! Ну так будьте мужиками: у вас - товар, у них - купец. Нужен - бери! Не нужен - отойди в сторону! Не занимай зря очередь!

- А так: мы хотели отдать его за 35 лямов - а вы не соглашаетесь... Давайте мы отдадим вам его за 30 лямов... Пойдёт? Нет? Давайте мы снизим цену до 25, 20, 15, 10, 5, 3, 1 ляма???

- Да отдайте вы его уже задаром, если торговаться не умеете!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июля в 17:46
Не умаляю заслуг игрока, даже больше скажу - он вызывал у меня, игрой за ЦСКА, большие симпатии, но речь идет о его настоящем, постравматическом состоянии... и соответственно его стоимости (с наших , во всяком случае моей, дилетантской колокольни...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
18 июля в 17:41
Итак , постарайся быть объективным. Перед ЧЕ был отбор на это ЧЕ, была Лига Наций и начался отбор на ЧМ-22. Есть истина, чем больше выборка, тем точнее результат. Всего Влашич в этих турнирах сыграл в 10 матчах. И стал игроком стартового состава. На ЧЕ он играл после травмы в конце нашего сезона. Так что к сожалению фанатский подход к оценке игрока на этом сайте превалирует и не только у тебя.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июля в 17:33
Время проведенное на поле сб. Хорватии на Евро 2020 полузащитниками: Модрич 4 игры - 384 мин., Влашич - 4 игры - 203 мин., Перишич 3 игры - 261 мин....
Николка в среднем по 50 мин.... Один гол... Какие 30 млн.?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
18 июля в 17:17
Здоровья и Вам Эдуард Григорьевич!

Не соглашусь, всё относительно, Влашич сейчас не на пике своей формы и в клубе и в своей сборной! Футболисты не антиквариат - со временем не дорожают...)
Да и если ЦСКА приобрел его за пятнашку это ещё не значит, что и в "европейских" клубах он столько же стоит, а соответственно и цена будет расти от...
Всех благ!
протон1
протон1
18 июля в 17:08
Еще можно применить купоны, промокоды, кэшбэк и бесплатную доставку.
Никуда не денутся, купят
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
18 июля в 17:05
Он намылился уехать и его понять можно. Без ЕК ему неинтересно. Держать смысла нет, закиснет совсем
dok66
dok66
18 июля в 16:31
То , что Влашичу нужна другая команда в Европе - это к бабке не ходи. И здесь подойдут любые варианты : прямая продажа , аренда с обязательным выкупом ... что-то другое . ЦСКА в любом случае не проиграет
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июля в 15:00
Так и зачем его продавать во чтобы ты не стало? Где взять равноценную замену? Сейчас Влашич-это процентов 40 потенциала ЦСКА. Пусть катает дальше-тем более очередь из топов не стоит. А если так был бы нужен-отдали бы 30 миллионов без вопросов.
Стасодзюб
Стасодзюб
18 июля в 14:12
За 30 млн он будет до конца карьеры у коней бегать.
Макс 15
Александр Котельников
Александр Котельников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июля в 13:15
влашич не игрок стартового состава сборной не сочиняй
oFANATo
oFANATo
18 июля в 13:00, ред.
Как ранее заявляли в ЦСКА , армейцы рассчитывают осуществить полноценный трансфер без аренды и на более выгодных условиях.
dimagas2
dimagas2 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июля в 12:04
Здравая мысля.Согласен!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
18 июля в 12:00
Интересная ситуация в РПЛ. Никто из легионеров РПЛ не востребован. Исчезли сообщения про Крала. Дриуси снова любит Зенит, хотя зимой высказывался о загубленной карьере. Про Азмуна тишина. Даже утки не пролетают про Ларсона. Стал осторожен в заявлениях отец Хвичи.
Или все ждут последней недели рынка, что бы подвинуть противную сторону. Или нас ждёт дальнейшая стогнация. Влашич бросил играть в РПЛ уже в прошлом сезоне. Вчера смотрел как поляки Локо перекормленными утками с трудом передвигались по полю.
Двум командам плевать на деньги. У Спартака много миллионные легионеры уйдут в дубли. У Зенита в Сочи. Они сделают под занавес покупки не смотря не на что.
А Влашича отдадут за денюжку малую, здесь играть он уже не хочет.
makkie
makkie
18 июля в 11:52
Так и до 15 млн сторгуются, а затем Влашича заберет какой-нибудь Вест Бромвич 😉
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ dimagas2 (раскрыть)
18 июля в 11:50
Признанная УЕФА трансферная стоимость эта та стоимость, за которую игрок перешел из клуба в клуб, при этом трансфер признан УЕФА состоявшимся. Поэтому решающее слово по сумме трансферной стоимости за клубами. УЕФА на сумму трансфера НЕ ВЛИЯЕТ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Dima salev (раскрыть)
18 июля в 11:47
Влашич - игрок стартового состава сб. Хорватии вице-чемпиона мира 2018 г. У нас в РПЛ нет ни одного игрока стартового состава сборных стран из первой двадцатки рейтинга.
ermak6848
ermak6848
18 июля в 11:12
блефует ЦСКА по цене за Николу Влашича...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ dimagas2 (раскрыть)
18 июля в 11:11
Продажа ниже трансферной стоимости может произойти ТОЛЬКО при соблюдении двух условий :
!. Согласие игрока ( на понижение Т.С.)
2. Согласие клуба владельца игрока.
В других случаях переход становится предметом разбирательства УЕФА. Всех благ Вам.
Dima salev
Dima salev
18 июля в 10:59
А Влашича знают в Европе?
dimagas2
dimagas2 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
18 июля в 10:58
В смысле признаная стоимость УЕФА?Трансфермаркети что-ли?
И если игрок хочет уходить и клуб что его потенциально не могет заплатить больше условной цифры то сходятся обычно посрдине.Хотят 45 ,могут 15, ищут,находят
и платят 25,как то так.Или трансфер не происходит и потом переход идет еще дешевле через год.
Брулин
Брулин
18 июля в 10:53
Около 30 млн за него могут дать только в РПЛ, в Европе никто не заплатит столько(20 или чуть больше - это максимум)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ dimagas2 (раскрыть)
18 июля в 10:42
Трансферная стоимость есть признанная УЕФА стоимость игрока. Продажа ниже её означает, что продающий клуб желает ИЗБАВИТЬСЯ от игрока по каким то причинам. ( например склочник или другой изъян).
dimagas2
dimagas2 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
18 июля в 10:33
И в чем же унижение?Перейти вТОП-чемпионат в клуб что будет играть в ЛЧ?)))
Да прям что унижают,так унижают)))
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
18 июля в 10:31
KETiK это издевательство.За тридцать не кто не купить.Даже разговаривать не буду.Думаю он не более потолок 20 💸лимонов. Пусть тогда едет в Катар, Саудовская Аравия или ОАЭ. Возможно ☝️Шейхе👳‍♂️ купить.
Как ты думаешь ему нужно уезжать или нет?Когда деньги под носом.)))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
18 июля в 10:22
Если сейчас Влашича не продадут,он перестанет играть как раньше и будет ходить пешком
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
18 июля в 10:21
Привет Олег.
Трансферная стоимость Николы = 30 млн. евро. Продать ниже её, значит унизить игрока. Всех благ.
isamsn
isamsn
18 июля в 10:21
Можно за 20 продать и прописать проценты за перепродажу. И всем будет хорошо.
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