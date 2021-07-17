«Фламенго» запросил 60 млн евро у «Краснодара» за своего игрока

«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Фламенго» Педро Абреу.
Игроку была предложена зарплата «выше среднего». Впрочем, бразильцы не хотят продавать Абреу, поэтому сообщили, что его трансферная стоимость составляет 60 млн евро.
Недавно сообщалось, что «быки» согласовали трансфер форварда «Герты».
Они в курсе, что Магнит футболом почти не интересуется)
Они в курсе, что Магнит футболом почти не интересуется)
А про Бразилию шутка не зашла...там с короной все совсем грустно...
А про Бразилию шутка не зашла...там с короной все совсем грустно...
Цена как барьер и указание места претендентов в очереди желающих.
Цена как барьер и указание места претендентов в очереди желающих.