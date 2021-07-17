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«Фламенго» запросил 60 млн евро у «Краснодара» за своего игрока

17 июля 2021, 19:31

«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Фламенго» Педро Абреу.

Игроку была предложена зарплата «выше среднего». Впрочем, бразильцы не хотят продавать Абреу, поэтому сообщили, что его трансферная стоимость составляет 60 млн евро.

Недавно сообщалось, что «быки» согласовали трансфер форварда «Герты».

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 июля в 12:44
Пора бы уже лимит ввести
альсато
альсато
18 июля в 11:06
    galem72
    galem72 ответ minai (раскрыть)
    18 июля в 09:58
    Если ты связываешь продуктовую сеть с владельцем Краснодара Арутюняном, то слишком опоздал с таким заявлениям. Магнитом уже несколько лет рулит ВТБ с приглашённым туда европейским менеджментом. Арутюняну там оставили лишь "крохи". Зато хоть клуб не отобрали. Это было условием сделки.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    18 июля в 07:46
    По моему кто-то сошёл сума.
    minai
    minai
    18 июля в 00:56
    Зайдите в Магнит, и пусть у вас проснётся совесть.
    d_fincher
    d_fincher
    18 июля в 00:49
    Перепутали Краснодар с Зенитом.
    Ислам0926
    Ислам0926
    18 июля в 00:48
    60 млн рублей имели виду наверно
    pomor45
    pomor45
    17 июля в 22:46
    Это одно из последствий заболевания бразильским штаммом Ковид-19.
    Шуnя771
    Шуnя771
    17 июля в 22:04
    А вдруг купят?

    Они в курсе, что Магнит футболом почти не интересуется)
    протон1
    протон1
    17 июля в 21:26
    60млн за 24-летнего бразильца играющего дома? Серьёзно? Более дикой утки я пока ещё не слышал.
    протон1
    протон1
    17 июля в 21:25
    Они с Зенитом перепутали бедолаги
    dok66
    dok66
    17 июля в 20:54
    Ну это просто отмазон , чтобы не приставали
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    17 июля в 20:51
      Знатог
      Знатог
      17 июля в 20:44
      Не стоИт.
      Брулин
      Брулин
      17 июля в 20:39
      За ноунейма с посредственной статистикой 60 млн?))) видимо, в Бразилии жара сильная стоит, перегрелись бедолаги😄
      sihafazatron
      sihafazatron ответ RBA (раскрыть)
      17 июля в 20:26
      он продается, но только за 60 лямов))
      RBA
      RBA
      17 июля в 20:22
      Сказали бы просто что игрок не продаётся.
      VAN ARM
      VAN ARM
      17 июля в 20:20
      это просто ерунда))))
      112910415
      112910415
      17 июля в 20:16
      Все всё поняли : не продаётся!
      VeniaminS
      VeniaminS
      17 июля в 20:14
      Так и подавиться можно.
      Futurista
      Futurista ответ Happyboy Barca (раскрыть)
      17 июля в 20:12
      Ну и отлично...россиянам больше останется...
      А про Бразилию шутка не зашла...там с короной все совсем грустно...
      particular
      particular
      17 июля в 20:08, ред.
      Не для того напа растили и лелеяли, что бы уступить его команде РПЛ.
      Цена как барьер и указание места претендентов в очереди желающих.
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca
      17 июля в 20:05, ред.
      они че , совсем что-ли , просить такую сумму у клуба той страны у которой есть спутник ви который на фиг мсиру не нужен
      Futurista
      Futurista
      17 июля в 20:02
      ДСА
      ДСА
      17 июля в 19:57
      Это просто бред бразильцев.
      sv_1969
      sv_1969
      17 июля в 19:52
      При цене 14 млн просить 60 это или 56изм или реально продавать не хотят
      Legend 6
      Legend 6 ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
      17 июля в 19:52
      Да вряд ли кто-то будет платить столько за него.
      ermak6848
      ermak6848
      17 июля в 19:49
        STVA 1
        STVA 1
        17 июля в 19:49
        За "кота в мешке")))
        shlomo
        shlomo ответ David Young (раскрыть)
        17 июля в 19:48
        Пусть и играет во Фламенго.... а мог бы русскую зиму посмотреть и в снежки поиграть..:))))
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