«Краснодар» может подписать бразильского форварда за 8 млн евро

Нападающий «Фламенго» Родриго Муниз может продолжить карьеру в России.
20-летний футболист попал в сферу интересов «Краснодара». Клубы еще не контактировали, но известно, что бразильцы оценивают Муниза в 8 млн евро.
Недавно сообщалось, что «быки» согласовали трансфер форварда «Герты».
Интересно бывает когда такое пишут. Клубы никак ещё не контактировали , но Краснодар хочет его купить ???
А с Месси и Роналдо так и не увиделись даже !!!)))
Интересно бывает когда такое пишут. Клубы никак ещё не контактировали , но Краснодар хочет его купить ???
А с Месси и Роналдо так и не увиделись даже !!!)))