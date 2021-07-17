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«Краснодар» может подписать бразильского форварда за 8 млн евро

17 июля 2021, 20:41

Нападающий «Фламенго» Родриго Муниз может продолжить карьеру в России.

20-летний футболист попал в сферу интересов «Краснодара». Клубы еще не контактировали, но известно, что бразильцы оценивают Муниза в 8 млн евро.

Недавно сообщалось, что «быки» согласовали трансфер форварда «Герты».

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Все комментарии
протон1
протон1
17 июля в 21:31
Нужно другого за 60 лямов брать)хСарказм)
mihaluch
mihaluch
17 июля в 21:24
Дорого но главное из Бразилии.
Ironigor
Ironigor
17 июля в 21:10
Клубы еще не контактировали, но известно, что бразильцы оценивают Муниза в 8 млн евро.
Интересно бывает когда такое пишут. Клубы никак ещё не контактировали , но Краснодар хочет его купить ???
А с Месси и Роналдо так и не увиделись даже !!!)))
ДСА
ДСА
17 июля в 21:03
Краснодару за 8 не продадут.
dok66
dok66
17 июля в 20:56
Самое главное в этом сообщении - "клубы еще не контактировали" . Но кто-то уже греет интерес
STVA 1
STVA 1
17 июля в 20:49
Своих нет и не будет по ходу
андрей индия
андрей индия
17 июля в 20:49
Какие 8 ? Он на трансмаркете 3 стоит … У Краснодара на эмблеме 8 написано ? Нет ? Так а какой смысл переплачивать ? Переплачивает от 2 до 10 раз только Спартак и Федун …
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 20:42
8 лямов для быков норм!
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