«Вест Хэм» просит за Ярмоленко 19 млн евро

Как сообщает Football Insider, «Фенербахче» хочет подписать форварда сборной Украины и «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко.
Однако туркам так просто форвард не достанется, англичане просят за трансфер 31-летнего игрока не менее 19 млн евро.
Недавно сообщалось о том, что состав «Фенербахче» может пополнить игрок «Зенита».
Смотрел все игры сборной Украины, А.Ярмоленко по игре, по стремлению играть с полной самоотдачей понравился больше всех в составе сборной Украины... Практически во всех эпизодах, где была "острота" в атаке, голевые моменты, сборной Украины, участвовал А.Ярмоленко...
Смотрел все игры сборной Украины, А.Ярмоленко по игре, по стремлению играть с полной самоотдачей понравился больше всех в составе сборной Украины... Практически во всех эпизодах, где была "острота" в атаке, голевые моменты, сборной Украины, участвовал А.Ярмоленко...