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«Вест Хэм» просит за Ярмоленко 19 млн евро

вчера, 09:14

Как сообщает Football Insider, «Фенербахче» хочет подписать форварда сборной Украины и «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко.

Однако туркам так просто форвард не достанется, англичане просят за трансфер 31-летнего игрока не менее 19 млн евро.

Недавно сообщалось о том, что состав «Фенербахче» может пополнить игрок «Зенита».

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 19:55
А губа не треснет!?
Скромнее надо быть, скромнее...
Справа приблизился к штрафной и ударил с левой обводящий... Попал, не попал... Все!
За это 19 млн.?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:13
Многовато за ветерана.
galem72
galem72
вчера в 11:09
Подобная цифра не бьётся с турецким клубом. Откуда у них такие бабки? Да и не стоит Ярмола этих денег уже.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 10:35
Он не стоит таких денег
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:25
Чтобы надеяться на успех надо почти на половину снизить цену.
swed27
swed27
вчера в 09:57
Не очень дорогой украинец
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 09:56
Годы Андрюхи с отступными перепутал.
ДСА
ДСА
вчера в 09:55
Турки столько не готовы будут заплатить.
112910415
112910415
вчера в 09:53
поторгуются и договорятся !
отличный игрок ..
dzvinka
dzvinka
вчера в 09:49
турки и 9 не дадут, ВХ стоит попуститься
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:33
То, что англичане просят 31 млн евро за А.Ярмоленко, ещё не значит, что турки "подпишут" за такую сумму, но если обе стороны действительно заинтересованы в этом трансфере, то договорятся, немного снизив первоначальную стоимость...
Смотрел все игры сборной Украины, А.Ярмоленко по игре, по стремлению играть с полной самоотдачей понравился больше всех в составе сборной Украины... Практически во всех эпизодах, где была "острота" в атаке, голевые моменты, сборной Украины, участвовал А.Ярмоленко...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:15
турки столько платить не будут
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