«Вест Хэм» просит за Ярмоленко 19 млн евро

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вчера, 09:14

Как сообщает Football Insider, «Фенербахче» хочет подписать форварда сборной Украины и «Вест Хэма» .

Однако туркам так просто форвард не достанется, англичане просят за трансфер 31-летнего игрока не менее 19 млн евро.

Недавно сообщалось о том, что состав «Фенербахче» может пополнить игрок «Зенита».